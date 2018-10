Praktiker-Chef Kay Hafner warb auf der Hauptversammlung eindringlich um Zustimmung für sein Rettungspaket. Bei den Aktionären stieß es auf heftige Kritik. (Dpa)

In einer spannungsgeladenen Hauptversammlung war eine wesentliche Forderung der Großaktionäre erfüllt worden: Zwei Aufsichtsräte treten zurück. Und für den Vorstand sollen weitere Mitglieder gesucht werden, für die Sparten Einkauf sowie Vertrieb. Die Managerin, die den zypriotischen Finanzfonds Maseltov (zehn Prozent Anteil) sowie die österreichische Privatbank Semper Constantia mit rund fünf Prozent Anteil vertritt, hatte das Sanierungspaket zunächst als inakzeptabel abgelehnt. Praktiker schrieb 2011 im Konzern rund eine halbe Milliarde Euro Verlust.

In den Aufsichtsrat sollen zwei Mitglieder einziehen, die die Fondsmanagerin vorgeschlagen hatte: Armin Burger vom Aufsichtsrat der Vivatis AG in Linz sowie der Aufsichtsratschef der Privatbank Semper, Erhard Grosnigg. Aus dem Aufsichtsrat scheidet Kay Hafner aus, der zur vorübergehenden Führung an die Praktiker-Spitze delegiert worden war. Auch das Mitglied EbbePelle Jacobsen geht.

Fondsmanagerin de Krassny setzt nun auf "ihre" beiden Aufsichtsräte bei der Ausverhandlung des Anchorage-Darlehens, die die Max-Bahr-Märkte als Sicherheit haben wollen. Die Kontrolleure sollen sicherstellen, dass Max Bahr nicht letztendlich als Perle mit einem Unternehmenswert von 112 Millionen Euro verloren geht. "Ich bin immer noch gegen Anchorage", sagte de Krassny nach der Einigung. Aber ohne ihre Zustimmung hätte Anchorage den Vertrag gleich platzen lassen. "Ich bin gezwungen worden zuzustimmen."

Auch ihren Gegenentwurf will die Managerin weiter verfolgen und zu bereitstehenden 55 Millionen Euro 30 Millionen Euro einsammeln. Nach ihrem Willen soll auch Vorstandschef Hafner ersetzt werden – von einem früheren Obi-Baumarktchef Andreas Sandmann.

Vor der Generaldebatte hatten die Vorstände offen von der Gefahr einer Insolvenz gesprochen, sollte ihr Rettungskonzept nicht die Zustimmung der Aktionäre erhalten. Die Anteilseigner reagierten aufgebracht, warfen dem Management Erpressung vor und stellten Rücktrittsforderungen. Der Schlagabtausch bei der Hauptversammlung zog sich bis in den Abend hin. Die Heimwerkermärkte, darunter vier Standorte in Bremen und 35 in Niedersachsen, brauchen nach Angaben des Vorstands insgesamt mehr als 200 Millionen Euro Finanzmittel. Interimschef Kay Hafner sagte: "Es geht um die Zukunft, oder noch konkreter: Es geht ums Überleben."

Vorstandschef Hafner plant, 120 der 234 Praktiker-Märkte auf die angesehenere Schwestermarke Max Bahr umzuflaggen. Max Bahr (aktuell 78 Filialen) solle zur "Hauptvertriebslinie in Deutschland" weiterentwickelt werden, erklärte Hafner. Auch die Marke Praktiker solle zukunftsfähig werden.