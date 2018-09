Bremen. Die irische Fluggesellschaft Ryanair nimmt neue Strecken ab Bremen ins Programm: Neben den für den Sommerflugplan bereits angekündigten Zielen Barcelona, Kreta, Thessaloniki und Rom fliegt die Airline ab dem Spätsommer drei Mal pro Woche Irlands Hauptstadt Dublin an.

Ryanair-Chef Michael O'Leary O'Leary. (dpa-Zentralbild, Jan Woitas)

„Der Bremer Flughafen wächst stark und Ryanair wächst in Bremen“, sagte Ryanair-Geschäftsführer Michael O’Leary. Er lobte die Zusammenarbeit mit dem hiesigen Flughafen. „Und wir möchten weiter wachsen.“ Er kündigte an, dass für 2014 geplant sei, weitere Strecken ab Bremen anzufliegen. So könne die Zahl der Ryanair-Flugpassiere von geschätzten 950.000 in 2013 dann auf 1,1 Millionen ansteigen.

Kritik übte O’Leary noch einmal an der Luftverkehrssteuer: Diese habe dazu geführt, dass die Zahl der Fluggäste 2011 nicht weiter gewachsen sei. Dennoch hält der Ryanair-Chef an seiner Vision fest, Flüge zum Nulltarif anzubieten. „Wir müssen weiter daran arbeiten“, sagte er. Zusätzliche Einnahmen gewinne die Airline etwa durch den Verkauf von Losen auf den Flügen oder durch Hotelbuchungen.

Im Sommerflugplan des Bremer Flughafens gibt es nun 144 Ryanair-Flüge wöchentlich. Inklusive der neuen Strecken bedient Ryanair dann 26 Strecken.

Mehr zum Thema lesen Sie in der morgigen Ausgabe des Weser-Kurier.