Im den Postausgang des Senats kommt jetzt ein dickerer Umschlag. Adressat: Der Stabilitätsrat in Berlin. Bremen muss dem Rat bis Mitte September nachweisen, dass es den Kurs zur Haushaltssanierung in diesem Jahr hält und deshalb die jährliche 300-Millionen-Euro-Bundeshilfe beanspruchen kann.

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) betonten, das Bundesland könne nachweisen, dass es sparsam haushaltet und diese finanzielle Unterstützung beanspruchen kann. Die dazugehörige Dokumentation wurden gestern im Senat befürwortet. Die Unterlagen werden nun laut Sieling und Linnert in Berlin begutachtet. Und im Dezember wird bewertet, ob Bremen auch 2015 mit seinem Weg zum Schuldenabbau überzeugen konnte.

Am 30. April und am 15. September – das sind die Stichtage, an denen der Brief aus Bremen beim Stabilitätsrat erwartet wird. Der Rat wacht als gemeinsames Gremium des Bundes und der Länder über die finanzpolitische Entwicklung der Hansestadt. Vor allem muss belegt werden, dass Bremen alles tut, um die Aufnahme zusätzlicher Schulden zurückzufahren. Derzeit hat Bremen gut 20 Milliarden Euro Schulden.

Laut Sanierungsvereinbarung mit dem Bund könnte Bremen in diesem Jahr Kredite bis zu einer Höchstgrenze von 536 Millionen Euro aufnehmen. Nach dem aktuellen Bericht für Berlin bleibt die Hansestadt im laufenden Haushaltsjahr um 191 Millionen Euro darunter. Dieser „Puffer“ aber steht demnach in diesem Jahr unter Vorbehalt, weil mit „weiteren Verschlechterungen“ gerechnet werden müsse. Insbesondere wegen der Kosten durch die Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen sei es möglich, heißt es in dem Bericht, dass sich „ohne weitere externe Hilfsmaßnahmen“ dieser Sicherheitsabstand von 191 Millionen Euro verringere und damit „den Konsolidierungskurs der Folgejahre entsprechend vorbelastet“. Wenn die Finanzentwicklung absehbar ist, werde Bremen, so Senatorin Linnert, die dann aktuellen Zahlen an den Stabilitätsrat nachliefern. Das dürfte nach ihren Worten in der ersten Novemberhälfte sein.

Aus Sicht des Senats waren 2015 die Bemühungen um eine Verbesserung des Haushalts erfolgreich. Bremen könne gegenüber dem Stabilitätsrat dokumentieren, dass es den Sanierungskurs mit zahlreichen eigenen Anstrengungen unterstützt. Die Verwaltung werde modernisiert und damit kostengünstiger, und unter anderem seien die Grund- und Gewerbesteuer erhöht worden.

Es ist erst wenige Tage her, dass der Senat eine Haushaltssperre verhängte, weil ein Betrag von bis zu 250 Millionen Euro fehlt. Derzeit wird an einem Nachtragshaushalt gearbeitet. Jedes Ressorts muss melden, welchen Sparbeitrag es leisten könnte. Dieses Verfahren ist dem Senat zufolge noch nicht abgeschlossen. Parallel zeichne sich ab, dass die Steuereinnahmen um rund hundert Millionen Euro höher ausfallen als geplant. Und mit der Haushaltssperre werde voraussichtlich ein zweistelliger Millionenbetrag gespart. Aber auch wenn alle Einnahmeverbesserungen einkalkuliert würden, führt laut Karoline Linnert an einem Nachtragshaushalt mit einem Volumen von voraussichtlich rund hundert Millionen Euro kein Weg vorbei. Damit stehe Bremen aber nicht alleine da – mindestens sechs andere Bundesländer müssten ebenfalls einen Nachtragshaushalt verabschieden.