„Wenn Rot-Grün weiter keine solide Haushaltspolitik macht, ist die Eigenständigkeit Bremens ab 2020 gefährdet“, sagt der haushaltspolitische Sprecher der FDP, Hauke Hilz, unter dem Eindruck der jüngsten Haushaltssperre. Bremen sei auf die Solidarität der anderen Bundesländer angewiesen. „Wenn wir nicht zeigen, dass wir zu einer vernünftigen Haushaltspolitik fähig sind, schwindet diese Solidarität.“

Besagte Solidarität bedeutet für Bremen viel Geld. Unter anderem flossen im Rahmen des Länderfinanzausgleiches 2014 rund 568 Millionen Euro. Für 2015 sind 597 Millionen Euro veranschlagt. Doch der Länderfinanzausgleich soll spätestens Ende des Jahres 2019 neu geordnet sein. „Dann wird Bilanz gezogen“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Röwekamp. Die Neuordnung sei nicht zufällig an die Schuldenbremse 2020 gekoppelt. „Und von deren Einhaltung wird abhängen, wie die zukünftige Unterstützung des Bundes aussieht.“

Bremen hat 20 Milliarden Euro Schulden

Die Schuldenbremse schreibt vor, dass die Bundesländer ab 2020 keine neuen Schulden aufnehmen dürfen. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt Bremen einen mit dem Stabilitätsrat vereinbarten Konsolidierungskurs. In zwei Berichten pro Jahr muss das Land dem Rat nachweisen, dass es diesen Kurs hält. Dafür bekommt es jährlich 300 Millionen Euro Zinsbeihilfen. Ist der Stabilitätsrat nicht von den Bremer Bemühungen überzeugt, gibt es kein Geld.

Deshalb ist der zweite Bericht des Jahres, der in diesen Tagen in Berlin erwartet wird, so wichtig. Darin heißt es, dass Bremen im laufenden Haushaltsjahr 191 Millionen Euro weniger neue Kredite aufnehmen wird, als es laut Sanierungsplan dürfte. Dieser „Puffer“ stehe aber unter Vorbehalt, weil mit „absehbaren weiteren Verschlechterungen“ gerechnet werden müsse.

Die „bisher erfolgreiche Gestaltung des Konsolidierungspfades“, so der Bericht, hänge zwar auch mit den niedrigen Zinsen zusammen, aber Bremen habe seit Beginn der Sanierungsvereinbarung eine Reihe von Maßnahmen getroffen, die dafür sorgten, dass der Etat um über 250 Millionen Euro entlastet werde. Eine dauerhafte Sicherung des Haushalts nach 2020, so betont der Senat, könne aber nur gelingen, wenn eine Lösung für den Umgang mit den bestehenden Kreditverpflichtungen gefunden werde. Bremen hat gut 20 Milliarden Euro Schulden. Um sie zu bedienen, müssen pro Jahr rund 650 Millionen Euro aus dem Haushalt genommen werden.

Linke sieht Schuldenbremse als Hauptproblem

Für den haushaltspolitischen Sprecher der Linken, Klaus-Rainer Rupp, ist die Schuldenbremse das eigentliche Problem. Bremen habe seine Eigenständigkeit teilweise mit der Zustimmung zu deren Verankerung in der Landesverfassung aufgegeben. „Nicht im Sinne der Aufgabe seiner Landes-Souveränität, aber faktisch. Wenn einem Land Jahr für Jahr weniger Geld zur Verfügung steht, schwindet seine Haushaltssouveränität.“

Mit Blick auf die Sitzung des Senats an diesem Dienstag bemerkt Rupp: „Wenn sich die Haushaltsrisiken tatsächlich auf 250 Millionen Euro belaufen, dann gefährdet dass das Einhalten der Schuldenbremse. Dann erwarte ich eine neue Regierungserklärung.“ Für den Fall, dass Bremen die Schuldenbremse tatsächlich nicht einhalten kann, sind im Gesetz keine Sanktionen vorgesehen. Konkrete Folgen befürchtet Thomas Röwekamp dennoch: „Dann stehen wir im Bund isoliert da und werden Schwierigkeiten bekommen, weiterhin Kredite zu erhalten.“

Sieling ist guten Mutes

Derweil ist der Wirtschaftswissenschaftler André Heinemann davon überzeugt, dass man wegen der aktuellen Haushaltssperre nicht um Bremens Ruf im Bund fürchten müsse. „Sie ist ein Instrument zur Haushaltssicherung, das regelmäßig angewendet wird.“ So werde dem Bund auch signalisiert, dass man versuche, der Verschuldung entgegenzuarbeiten. Auch um die Souveränität Bremens brauche grundsätzlich niemand zu fürchten.

Zwar gäbe es für Städte die Möglichkeit, deren Rat zu entmachten und Haushaltsfragen einem Sparkommissar zu unterstellen. Im Falle eines Landes sei das aber zu 99,9 Prozent nicht vorstellbar. „Bremen müsste dafür so eklatant aus der Reihe tanzen. Dazu wird es sicherlich niemals kommen. Auch nicht bei einer permanenten Haushaltssperre.“

Im Finanzressort herrscht Zuversicht. Sprecherin Dagmar Bleiker ist sicher, dass man die Konsolidierungsvereinbarung auch in diesem Jahr einhalten werde. „Wir planen jetzt einen Nachtragshaushalt.“ Auch Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) ist guten Mutes: „Wir setzen unseren Sanierungskurs fort und halten uns an die Vereinbarungen mit Bund und Ländern.“