Um die Pole-Position zu erreichen, hat VW in China und den USA kräftig investiert. So betreiben die Wolfsburger in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee nach jahrzehntelanger Abstinenz wieder ein Werk im Land. Dort läuft erfolgreich der US-Passat vom Band. Toyota hat aber ebenfalls nicht geschlafen: Nachdem die Naturkatastrophe 2011 die Produktion des Autobauers teilweise lahmgelegt hatte, laufen die Werke im In- und Ausland mittlerweile wieder auf Hochtouren. Zudem hat Toyota sein ramponiertes Image aufpoliert: Ein millionenfacher Rückruf wegen festklemmender Gaspedale und fehlerhafter Bremsen, der 2010 die Kunden verschreckt hatte, scheint inzwischen vergessen.