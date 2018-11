Wie im Vorjahr schafften es vier deutsche Unternehmen in die Top 100: Siemens (Rang 71), SAP (77), Volkswagen (80) und BASF (97). Vier der fünf teuersten Unternehmen sind US-amerikanisch. Der Computerhersteller Apple und der Energieriese Exxon führen die Liste an. Chinas Ölkonzern Petrochina erreicht Platz drei. Es folgen der Softwaregigant Microsoft und der Einzelhandelskonzern Wal-Mart. Ende Juni war Apple 546 Milliarden US-Dollar wert (etwa 434 Milliarden Euro). Exxon lag mit rund 400 Milliarden Dollar deutlich dahinter. Der deutsche Spitzenreiter Siemens kam auf etwa 77 Milliarden Dollar.

Angesichts der ungelösten Staatsschuldenkrise in Europa sprach Harms von großer Verunsicherung. Das gelte für die Anleger, "die mit Investments in europäische Unternehmen besonders zurückhaltend sind, aber auch bei den Unternehmen selbst, die angesichts der schwachen Konjunkturentwicklung ihre Investitionen zurückfahren".

Anders sieht es in den USA aus. Harms: "Die US-Wirtschaft hat sich in diesem Jahr relativ gut entwickelt, und immer wieder schaffen es die USA, Unternehmen hervorzubringen, die sich binnen relativ kurzer Zeit in die Weltspitze hocharbeiten. Diese Innovationskraft ist die große Stärke der amerikanischen Wirtschaft, die sich auch im Ranking widerspiegelt."

Deutschland schlägt sich recht wacker. Die Marktkapitalisierung des deutschen Quartetts in den Top 100 – also der Aktienkurs multipliziert mit der Stückzahl der Papiere – legte in den vergangenen sechs Monaten um ein Prozent zu. Zum Vergleich: Das mit ebenfalls vier Treffern vertretene Frankreich büßte 15 Prozent ein. Die US-Unternehmen legten dagegen spürbar mit einer 14-prozentigen Verbesserung ihrer Marktkapitalisierung zu. Im Länderranking teilt sich Deutschland Rang vier mit Australien, Frankreich und Japan. Hinter Spitzenreiter USA folgen Großbritannien mit elf und China mit zehn Treffern.