Windräder in der iranischen Stadt Mandschil. Obwohl das Land so sonnenreich ist, will die Regierung vor allem die Windparks stark ausbauen. (XINHUA/HALABISAZ)

Die Iraner haben große Pläne, auch in der Schiffahrt. Bis 2020 will sich Irisl zur zehntgrößten Linienreederei aufschwingen. Gerade hat man in Korea Dutzende Containerschiffe bestellt; darunter Frachter, die zu den größten der Welt gehören. Die Branche staunt über den Auftrag, zumal weiterhin Flaute herrscht im Containergeschäft. Viele Reeder würden liebend gerne ihre Schiffe für die Iraner fahren lassen. Doch Irisl will eine eigene, neue Flotte – eine Frage des nationalen Prestiges.

Blumenwiesen statt BBC

Die Tabiat-Brücke im Norden Teherans ist ein beliebter Treffpunkt für den Feierabend-Spaziergang. Es ist Rushhour, der Verkehr wälzt sich stadtauswärts. Junge Iranerinnen in Jeans und Adidas-Turnschuhen genießen die laue Nachmittagsluft, lachen, machen Fotos mit dem Handy. Der Iran ist ein sehr junges Land. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist zwischen 25 und 35 Jahren alt.

Wer das Land besucht, gewinnt nicht das Bild eines repressiven Staates. Im Iran herrscht Aufbruchsstimmung. „Es gibt eine junge, westlich orientierte Bevölkerung. Man lernt Sprachen, reist viel herum“, sagt René Harun. „Die jungen Iraner wollen nicht mehr weitermachen wie bisher, sie wollen Veränderung.“



Das ist die wahre Islamische Republik: Eine neue Generation junger Frauen und Männer mit urbanem Lebensstil. Sie sind viel weniger islamisch, als das theokratische Regime es sich wünscht. In Teheran ist seit Jahren eine Großmoschee im Bau, es soll eine der größten islamischen Gotteshäuser der Welt werden, mit über 200 Meter hohen Minaretten. Doch sie wird nicht fertig. Und womöglich, so erzählt man sich, haben es die Mullahs auch gar nicht eilig. Der gewaltige Bau könnte meist ziemlich leer sein.

Mehr als 20 Millionen Iraner besitzen ein Smartphone. Auch unter dem moderaten Präsidenten Rohani bleiben viele Internetseiten offiziell gesperrt, vor allem Twitter und Facebook. Wer im Netz die Nachrichtenseite des britischen Senders BBC aufrufen will, wird zu Bildern von Blumenwiesen und Sonnenuntergängen umgeleitet.

Das Schah-Tscheragh-Heiligtum in Schiras ist eine der bekanntesten Pilgerstätten der Schiiten im Iran. Das Land blickt auf eine jahrtausendealte Kultur zurück. (WIEDERHOLD)

Autoindustrie der zweitwichtigste Wirtschaftszweig

Aber natürlich kennt jeder jüngere Iraner die Tricks, wie sich die gewünschten Seiten dennoch aufrufen lassen. Und selbst Regierungsmitglieder und sogar der Präsident benutzen die Kanäle für Mitteilungen an ihre Wähler. Iranische Frauen haben bei Facebook vor zwei Jahren die Aktion „My stealthy freedom“ gestartet: Sie stellen Fotos und Filme von sich ins Netz, auf denen sie ohne Hidschab zu sehen sind, hinter dem Steuer, am Strand, mitten auf der Straße in Teheran.

Über eine ruckelige, staubige Piste, vorbei an Dutzenden Kleinbetrieben mit aufgestapeltem Baumaterial und Reifen am Straßenrand, führt der Weg zu Azin Khodro, einem Autozulieferer in einem Vorort von Teheran. Die Firma stellt mit etwa 500 Mitarbeitern Innenraum-Verkleidung und Sonnenblenden her. Die Teile werden unter anderem in Peugeot- und Renault-Modelle eingebaut. Die Autoindustrie ist der zweitwichtigste Wirtschaftszweig im Iran nach dem Öl- und Gasgeschäft.

In den Fabrikhallen von Azin Khodro geht es handfest zu. Arbeiter im Blaumann schlagen hier noch mit dem Hammer Nieten ein, doch es gibt auch deutsche Maschinentechnik. Eine Anlage von Krauss-Maffei produziert Brandschutzmatten. Doch der rostige Koloss kann nicht verbergen, dass er schon seit Jahrzehnten seinen Dienst tut.

