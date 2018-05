Die Mittschiffssektion und den Rumpf auf einer anderen Werft bauen lassen, und anschließend wird das Schiff in Bremerhaven fertiggestellt – nach diesem Prinzip verfährt die Lloyd-Werft bereits seit ein paar Jahren erfolgreich. Durch die geplante Übernahme der Nordic-Yards-Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund durch den asiatischen Genting-Konzern, der die Lloyd-Werft Ende Dezember übernommen hatte, wird diese Arbeitsteilung nun künftig unter einem Konzerndach stattfinden. Auch im Vorstand hat sich der Werftenverbund, der unter dem Namen Lloyd-Werft-Gruppe firmiert, ganz auf seine Kreuzfahrtbau-Aktivitäten ausgerichtet.

Der Finne Jarmo Laakso verstärkt seit dem 1. März den bisher dreiköpfigen Vorstand der Lloyd-Werft. Seine Hauptaufgabe: die Werft- und Reedereiinteressen miteinander zu verknüpfen. Mit dieser Personalie will das Bremerhavener Unternehmen wieder an alte Kreuzfahrterfolge anknüpfen, die bereits ein paar Jahre zurückliegen – und schon damals wurde etwa die Mittschiffssektion 1999 für die „Norwegian Majesty“ und ein Jahr später der Rumpf für den Kreuzliner „Norwegian Sun“ nicht in Bremerhaven, sondern bei Aker MTW in Wismar gefertigt.

Zwischenstation bei der Meyer-Werft

Laakso kennt das Kreuzfahrtgeschäft aus verschiedenen Perspektiven: Als ausgebildeter Naval Architekt ist er sowohl Schiffbau- als auch Maschinenbauingenieur – eine auf deutschen Werften eher seltene Kombination. Bremerhaven kennt er bereits: 1995 kam er zur Schichau-Seebeckwerft, machte beim Neubau der Kreuzliner „Costa Victoria“ und „Norwegian Sky“ erste Erfahrungen mit der Lloyd-Werft und wechselte danach für zunächst sechs Jahre zur Meyer-Werft nach Papenburg, wo er Projektleiter für die Kreuzliner-Neubauten der Royal Caribbean International wurde. Es folgten einige Jahre bei der Arosa-Flusskreuzfahrten GmbH in Rostock und 2005 der Weg zurück zur Meyer-Werft – dann aber als Leiter der Bauaufsichten der Royal Caribbean Cruises.

Eine Werft mit langer Tradition: Das inzwischen verschrottete russische Kreuzfahrtschiff „Maksim Gorkiy“ wurde1989 nach einer Havarie umfassend in der Lloyd-Werft repariert. (Ingo_Wagner, picture-alliance/ dpa)

Die Berufung des Finnen dient nach Angaben der Lloyd-Werft vor allem dem Zweck, die Neubau-Kompetenz des Unternehmens zu erweitern. Wobei das nicht auf den bis dahin letzten Kreuzfahrtneubau der Lloyd-Werft zurückzuführen ist: Im Januar 2004 wurde das etwa 300 Millionen Euro teure Kreuzfahrtschiff „Pride of America“ 100 Tage vor der Ablieferung an die Norwegian Cruise Line durch einen schweren Sturm an die Kaimauer gedrückt, es havarierte und sank auf den Grund des Hafenbeckens. Die Lloyd-Werft musste in Folge dessen sogar einen Insolvenzantrag stellen. Nach einem Vergleich, wodurch die Werft auch die „Pride of America“ fertig stellen und ein Jahr verspätet abliefern konnte, berappelte sich das 1857 als Reparaturwerkstatt des Norddeutschen Lloyd in Bremen gegründete und zwischendurch unter anderem zum Bremer Vulkan gehörende Unternehmen aber wieder. Trotz Schifffahrtskrise waren die Auftragsbücher gut gefüllt, allerdings befasste sich die Werft vorrangig mit dem Bau von Spezialschiffen und dem Umbau von Passagierschiffen.

Der Neubau-Bestand der Lloyd-Werft ist durch den Genting-Konzern, der im vergangenen Sommer den Auftrag von Hochsee- und vier Flusskreuzfahrtschiffen erteilt hatte, auf zehn Einheiten gewachsen und damit auch in eine Größenordnung, die die Lloyd-Werft vor besondere Herausforderungen stellt. „Die Werft hatte auch bisher ein exzellentes internationales Ansehen, aber die Zukunft in Bremerhaven braucht für künftige Herausforderungen im neuen Genting-Maßstab auch unternehmerische Antworten, an die man in dieser Größenordnung bisher nicht denken musste“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Neubau-Kapazitäten an der Ostsee

Dabei richtet sich der Blick der Bremerhavener zwangsläufig nach Osten, wo es große Neubau-Kapazitäten gibt, wie zum Beispiel in Wismar ein 340 Meter langes und 67 Meter breites modernes Hallen-Baudock. Zukunftssorgen müssten sich die 400 Lloyd-Werft-Beschäftigten aber nicht machen. Vorstandsmitglied Rüdiger Pallentin: „Keiner muss Angst um seinen Arbeitsplatz haben.“ Im Gegenteil: Es werde eine besondere Aufgabe sein, „das alles an Arbeit zu schaffen, was vor uns liegt.“

Für Daniel Müller, Betriebsratsvorsitzender der Lloyd-Werft, ist diese Aussage ein klares Bekenntnis für den Standort Bremerhaven. Es hätte innerhalb der Belegschaft schon Bedenken dahin gehend gegeben, ob durch die Übernahme der drei Nordic-Yards-Werften mit ihren 1300 Beschäftigten genügend Arbeit nach Bremerhaven kommen würde. „Ich denke, das ist der Fall, so hatte sich der Vorstand bereits in dieser Woche in den Gesprächen mit dem Betriebsrat geäußert.“ Die Aktivitäten in Bremerhaven würden nach jetzigem Stand sogar zunehmen. „Die Standorte werden sich gut ergänzen, wir alle werden von dem Werftenverbund profitieren.“

Eine klare Kursangabe gab es für die Bremerhavener auch vom Genting-Vorstand Tan Sri Lim Kok Thay in Hongkong, der darauf hinweist, dass Genting mit dem Kauf der Lloyd-Werft und den drei Ostsee-Werften seine „globale Kreuzfahrtstrategie für das nächste Jahrzehnt sichern“ will.