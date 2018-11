Lutz Oelsner. (Roland Scheitz)

Herr Oelsner, als Vorstandsvorsitzender bei Gestra haben Sie in diesem Jahr viel mit Ihrem eigenen Unternehmen zu tun, es läuft unter anderem ein Stellenabbauprogramm. Wie finden Sie da noch Zeit für das Amt des Präsidenten der Unternehmensverbände im Lande Bremen?

Lutz Oelsner: Natürlich ist die Verbandsarbeit ein Zeitfaktor. Aber sie bereichert mich und hilft mir unheimlich dabei, über den Tellerrand hinauszuschauen und mich mit den Herausforderungen anderer Unternehmen zu beschäftigen. Das kommt am Ende auch meiner Firma zugute.

Womit beschäftigen sich die Verbandsmitglieder denn aktuell?

Im Fokus steht ganz klar die Digitalisierung, die die komplette Arbeitswelt auf den Kopf stellen wird. Hier sind wir, die Unternehmen, noch blutige Anfänger. Für Gestra kann ich zwar sagen, dass wir auf der Produktseite schon einiges geschafft haben: Unsere Kessel sind mittlerweile so beschaffen, dass die Kunden die entsprechenden Daten per Smartphone abrufen können. Dieser Service wird aber auch von uns erwartet, weil viele Einkäufer mittlerweile der jüngeren Generation angehören. Das heißt: Der Druck auf ein Unternehmen wie Gestra steigt.

Das bedeutet?

Wir erwirtschaften in Bremen monatlich ungefähr 6,5 Millionen Euro Umsatz. Davon kennen wir am Monatsanfang Aufträge im Wert von insgesamt drei Millionen Euro, der Rest kommt dann im Verlauf des Monats dazu. Das war vor 23 Jahren, als ich bei Gestra angefangen habe, noch komplett anders. Aber durch die Erfahrungswerte mit Amazon und Co. möchte der Markt auch unsere Produkte immer schneller haben. Dazu kommt, dass kein Kunde mehr einlagern will, denn das ist teuer. Die Just-in-Time-Lieferung nimmt also einen immer größeren Stellenwert ein.

Ihr Vorgänger im Amt, Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer, hat sich in seiner Funktion als Präsident der Unternehmerverbände für das Thema Bildung stark gemacht. Wollen Sie sich also auf die Digitalisierung fokussieren?

Mit Sicherheit wird das ein Thema sein. Aber ich bin auch ein Freund der Kontinuität. Ingo Kramer hat sehr viel richtig gemacht, indem er auf Bildung gesetzt hat. Im Vergleich mit anderen Ländern klagen wir hier in Deutschland auf hohem Niveau. Das muss aber auch so sein, denn wir müssen uns am Standort permanent hinterfragen und verbessern.

Warum braucht es denn überhaupt zwei unterschiedliche arbeitgebernahe Wirtschaftsinteressenvertretungen wie die Unternehmensverbände und die Handelskammer?

Die Kammern waren immer stärker in der wirtschaftspolitischen Ausrichtung, während die Verbände den Fokus auf die sozialpolitischen Auswirkungen legen. Wir pflegen das Verhältnis zu den Gewerkschaften, begleiten Tarifverhandlungen und beraten Unternehmen im Arbeitsrecht. Das sind unterschiedliche Kompetenzen, die historisch gewachsen sind.

Sprechen wir über den Wirtschaftsstandort Bremen. Oft wird kritisiert, dass er zu negativ dargestellt wird. Wie bewerten Sie die Lage?

Natürlich ist hier am Standort nicht alles zu meiner Zufriedenheit. Wir müssten als Bundesland viel öfter Impulse von außen zulassen. Denn Gutes kann auch dann umgesetzt werden, wenn man es nicht selber erfunden hat. Für Bremen spricht aber, dass die Stadt an Attraktivität kaum zu überbieten ist: Sie liegt am Fluss, ist grün, es gibt Universitäten und Hochschulen. Eine gute Bildungslandschaft bietet den Bremer Unternehmen eine Gewähr, gute Nachwuchskräfte am Standort gewinnen zu können. Gleichzeitig hat Bremen eine sympathische Größe. Man geht noch nicht im Stadtverkehr verloren, und auch kulturell wird hier einiges geboten. Auch was die Industrie angeht, müssen wir uns mit Konzernen wie Mercedes oder Airbus nicht verstecken.

Ist der politische Fokus auf einzelne Cluster richtig?

Die Clusterung macht auf jeden Fall Sinn, denn die Politik muss Prioritäten setzen und die industrielle Landschaft ordnen. Denn die Anforderungen und die Nöte unterscheiden sich von einem Industriezweig zum nächsten. Das Problem bei diesem generalisierenden Ansatz ist am Ende, dass man es nicht jedem recht machen kann.

Den Clustern können jeweils die großen Zugpferde wie eben Airbus oder die BLG zugeordnet werden. Ein Großteil der Bremer Firmen gehört aber nicht zu diesen großen Unternehmen. Was sollte die Politik für die Klein- und Mittelständler tun?

Für diese Unternehmen muss die Politik dringend Programme und Konzepte auflegen, um sie überhaupt erst mal an den Standort zu bekommen. Speziell für Start-ups sollte Bremen attraktiver werden. Das bedeutet in erster Linie Entbürokratisierung. Ein tolles Beispiel ist der Studiengang, der an der Hochschule Bremen entsteht: Dort sollen Studenten nach finnischem Vorbild ab dem ersten Semester mit einem eigenen Unternehmen an den Markt gehen.

Das Gegenstück zur Handelskammer, die Arbeitnehmerkammer, hat kürzlich in ihrem „Bericht zur Lage der Arbeitnehmer im Land Bremen“ erneut festgestellt, dass die Hansestadt eine „Hochburg der Leiharbeit“ ist. Union und SPD haben im Mai auf Bundesebene einen Kompromiss geschlossen, um den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen einzudämmen. Können Sie mit dem Ergebnis leben?

Ich weiß, dass Ingo Kramer in seiner Funktion als BDA-Präsident hart um das Ergebnis gerungen hat. Mich persönlich betrifft das Thema aber nicht, denn wir beschäftigen keine Leiharbeiter. Man muss sich die Gegebenheiten in den einzelnen Firmen anschauen. Gerade in Industrieunternehmen, die global unterwegs sind, ist es oft sehr schwierig, die Nachfrage nach den eigenen Produkten vorauszusagen. Leiharbeiter und Werkverträge verhelfen ein Stück weit zu mehr Flexibilität, um auf steigende oder sinkende Nachfrage zu reagieren. Aber jedes Unternehmen hat ein Interesse daran, seine Stammbelegschaft zu halten.

In Logistik, Hafenwirtschaft und Industrie – allesamt Schlüsselbranchen für Bremen – schwankt die Nachfrage nach Arbeitnehmern immer wieder. Aber auch im Dienstleistungssektor, der in der Hansestadt in den vergangenen Jahren wichtiger geworden ist, sind Leiharbeiter immer häufiger zu finden und das auch nicht unbedingt zeitlich beschränkt. Was entgegnen Sie dem?

Ich möchte mich nicht zu einzelnen Branchen äußern. Aber was ich ganz klar nicht befürworte, ist, wenn Unternehmen Verträge über wenige Monate ausgeben und diese dann immer wieder verlängern. Da, wo die Arbeit da ist, da sollte sie auch über festangestellte Mitarbeiter besetzt werden.

Das Gespräch führte Maren Beneke.

Lutz Oelsner wurde 1962 in Bremen geboren. Nach einer kaufmännischen Ausbildung studierte er Jura und kehrte in dieser Zeit in die Hansestadt zurück. Für Gestra arbeitet er in verschiedenen Funktionen seit 1993, vor 15 Jahren wurde er in die Geschäftsführung berufen. Heute steht er als Vorstandsvorsitzender an der Spitze des Findorffer Armaturen- und Regelungstechnik-Herstellers, der heute zum Flowserve-Konzern gehört. Im Juni hat der Beirat der Unternehmensverbände im Lande Bremen Oelsner zum neuen Präsidenten gewählt.