Axel Bartsch (Christina Kuhaupt)

Oldenburg. Das arme Würstchen kann nichts dafür. Doch für die Aktionäre der Oldenburgischen Landesbank (OLB) hat das Mittagessen an diesem Tag einen Beigeschmack gehabt. Jahrzehnte stand Spargel auf der Speisekarte der Hauptversammlung. Das war Tradition. Damit konnten die Besucher rechnen. Diesmal aber gab es Kartoffelsalat und Würstchen. "Leichenschmaus" – hieß es halb im Scherz auf den Fluren der Weser-Ems-Halle.

Die Aktionäre der OLB waren bereits enttäuscht. Denn die Hauptversammlung an diesem Freitag bedeutete das Ende ihrer Teilhabe an der Bank. Die Bremer Kreditbank (BKB) übernimmt alle Anteile der Minderheitseigner gegen eine Abfindung. Squeeze-out nennt sich dieser Vorgang. Er ist rechtlich möglich, da die BKB seit diesem Jahr 95,34 Prozent an der OLB hält: Von der Allianz kaufte sie 90,2 Prozent der Aktien sowie 5,1 Prozent von Privatinvestoren und Belegschaftsaktionären.

"Gleich werden wir erfahren, ob wir rausfliegen oder nicht", waren sich Aktionäre, an einem Stehtisch wartend, im Vorfeld unsicher. Punkt sechs der Tagesordnung sah den Beschluss der Übertragung ihrer Anteile an die BKB vor. Weil diese fast alle Stimmen bei sich vereint, stand der Ausgang der Abstimmung schon fest, jedoch nicht die Uhrzeit dafür. Denn davor war eine Generaldebatte zu führen, die sich hinzog. Die Kritik und die Fragenkataloge der Aktionäre an den Vorstand waren lang. Spargel und Kartoffel wären die unberechenbare Wartezeit nicht bekommen – darum der Erklärung zufolge Würstchen als Abschiedsessen. Als Sparmaßnahmen interpretieren die Wahl andere. "Schoflig" und "schäbig" fanden langjährige Aktionäre diesen Traditionsbruch.

Wenngleich für sie das Essen nur Nebensache war. Wirklich verärgert waren viele von ihnen über den zwangsweisen Abkauf ihrer Aktien. "Heimat ist eine Bank" – diesen Slogan der OLB stimmte einen der Aktionäre angesichts der Situation betrübt. Groß schwebte der Spruch im Versammlungssaal auf einem großen Banner. Seit mehr als 30 Jahren hält der Mann Anteile an seiner Bank. Das Vertrauen sei zerstört: "Nun fühle ich mich heimatlos."

"Das ist ein denkwürdiger Tag für die Aktionäre der OLB", sagte auch der Bremer Rechtsanwalt Peer Koch von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Nun seien internationale Investoren Eigentümer der OLB. Damit spielte er darauf an, dass hinter der Bremer Kreditbank die Investmentgesellschaften Teacher Retirement System of Texas, Apollo Global Management sowie Grovepoint Capital stehen. Auf der großen Leinwand, sah es fast so aus, als ob Kochs Krawatte kleine Kreuze als Muster habe.

Josef Gemmeke von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger fand noch kritischere Worte: "Wir haben hier keine normale Hauptversammlung." Und weiter: "Wir werden rausgeworfen." Dafür erhielt er Applaus. Der Squeeze-out sei der schwerwiegendste Eingriff in die Rechte der Aktionäre. "Das ist legal, aber nicht gerecht." Die Abfindung von 24,86 Euro pro Aktie sei zudem zu hinterfragen. Gemmeke zufolge ist die Höhe "systematisch runtergerechnet" worden. Zugleich habe der Vorstand den Gewinn gedrückt durch Rücklagen in Höhe von zwölf Millionen Euro. Die Ausschüttung an die Aktionäre falle darum viel zu gering aus: Die Dividende sei im Vergleich zum Vorjahr um zehn Cent auf 0,25 Euro gefallen. Aufsichtsrat und Vorstand warf er vor, sich nicht für die Minderheitsaktionäre eingesetzt zu haben. Ein anderer Redner fand für die Abfindung ebenfalls scharfe Worte: "Jetzt sollen wir für nicht mal 25 Euro zum Teufel gejagt werden."

Der Vorstandschef der OLB, Patrick Tessmann, erklärte dagegen zuvor: "Wir müssen das Eigenkapital der Bank weiter stärken." 22,5 Millionen Euro des Bilanzgewinns 2017 sollen darum in Rücklagen fließen. Und: Die Höhe der Abfindung sei von einem unabhängigen Prüfer als angemessen bestätigt worden. Alle Voraussetzungen zur Übernahme seitens der BKB seien gegeben.

Tessmann blickte mit Zuversicht in die Zukunft: "Die vor uns liegende Zeit wird spannend." Unterm Strich sei 2017 ein gutes Geschäftsjahr gewesen. Die OLB wolle ihren Wachstumspfad weiter fortsetzen – in der neuen Bankengruppe der BKB mit dem Bankhaus Neelmeyer. Zugleich verabschiedete er sich bei den Aktionären und bedankte sich für deren langjährige Treue und Verbundenheit. Neben Tessmann saß Axel Bartsch. Der Vorstandsvorsitzende der BKB ist der neue Aufsichtsratschef der OLB und führte durch die Hauptversammlung. Die Redebeiträge waren über Boxen überall in der Weser-Ems-Halle zu hören – auch im Nebenraum an den Stehtischen mit den Margeritentöpfen.

Der Oldenburger Rechtsanwalt Adolf Fugger gab sich betroffen: "Heute ist ein trauriger Tag. Wir sehen uns eben nicht wieder." Draußen auf dem Parkplatz war der Ton lakonisch. "Das war's", sagt dort eine Frau zu ihrem Mann, während sie in ihrer Hand einen der grünen OLB-Jutebeutel hielt. Die Veranstaltung sei für viele Aktionäre ein Treffpunkt gewesen. Es waren Enttäuschung sowie Sorge um die Region und Ohnmacht, die in ihren Worten mitmischten. "Wir haben uns für die Aktien entschieden. Nun müssen wir verkaufen."