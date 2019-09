"Mir sagen die Leute, ich hätte zu viele Versicherungen", sagt Mario Hasselmann. Er brauche sie aber, um beruhigter zu sein. (Christina Kuhaupt)

Herr Hasselmann, wovor haben Sie Angst?

Mario Hasselmann: Ich habe Angst vor Krankheiten und dem Tod. Dass ich nicht mehr aktiv am Leben teilnehmen kann. Durch meine Familie und meine Kunden habe ich gesehen, wie schnell das passieren kann. Ich hatte mal einen Kunden, bei dem Krebs diagnostiziert wurde und der deshalb eine Todesfallversicherung abschließen wollte. Das ging mir besonders nah, auch, weil ich diesem Mann sagen musste, dass ich ihn nicht mehr versichern kann. Um so etwas zu verarbeiten, spreche ich viel mit meiner Familie und meinen Kollegen.

Und die Menschen, die zu Ihnen kommen, fürchten die sich auch vor Tod und Krankheit?

Viele haben Angst vor dem Verlust der Existenz, etwa wenn das eigene Haus abbrennt. Je älter die Menschen werden, desto mehr Ängste haben sie – weil sie mehr erlebt haben. Bei mir war das genauso: Als ich mit 20 Jahren meine Ausbildung angefangen habe, hat mir mein Vater geraten, eine Lebens-, Berufsunfähigkeits- und eine Unfallversicherung abzuschließen. Ich habe das zwar gemacht, war mir der Risiken aber gar nicht bewusst. Das kam erst viel später.

Ist die Angst der Menschen nicht die Grundlage Ihres Geschäfts?

So würde ich das nicht sagen. Natürlich helfen wir den Menschen dabei sich zu versichern, um dann etwas beruhigter sein zu können. Es geht am Ende eher darum, die Angst vor existenzbedrohenden Ereignissen zu verringern. Ganz abnehmen können wir dem Kunden diese Ängste leider nicht, auch wenn wir es gerne würden. Wir zeigen den Menschen aber auch Risiken auf, die ihnen vorher vielleicht nicht bewusst waren. Das ist unsere Verpflichtung und Aufgabe dem Kunden gegenüber.

Können Sie Ihren Kunden die Angst nehmen?

Viele sind beruhigter, nachdem sie bei uns waren. Es gibt natürlich auch welche, die hören sich alles in Ruhe an und entscheiden dann, dass sie das Risiko eingehen und keine Versicherung abschließen. Besonders häufig kommt das bei Unfall- oder Berufsunfähigkeitsversicherungen vor. Die eigene Arbeitskraft abzusichern, ist nicht selbstverständlich. Dass man Häuser oder Autos versichert hingegen schon.

Woher kommt dieser Zwiespalt?

Dass man einen Autounfall hat oder es zu Hause brennt, ist für viele präsenter als eine schwere Krankheit. Die meisten Menschen sehen die Gefahr nicht. Vielleicht auch bewusst, weil sie sich nicht mit solchen Szenarien beschäftigen wollen. Häufig merken wir das zum Beispiel beim Thema Patientenverfügung. Den Leuten fällt es schwer, darüber zu sprechen.

Und Sie helfen diesen Menschen?

Ja. Natürlich können wir dem Familienvater die Angst vor dem Tod nicht nehmen. Wir können ihn aber beruhigen, indem wir seine Existenz absichern.

Oft lautet ein Rat, sich seinen Ängsten zu stellen. Ist das sinnvoll?

Nur wer sich mit seinen Ängsten auseinandersetzt, kann sie besiegen und sein Leben ändern. Manchmal passiert das auch unfreiwillig. Vor drei Jahren habe ich überraschend meinen Vater verloren. Er ist bei Glatteis ausgerutscht, auf den Hinterkopf gefallen und an den Folgen verstorben. Danach habe ich viel über mein eigenes Leben nachgedacht und mir ist klar geworden, wie schnell es vorbei sein kann. Seitdem will ich mein Leben sinnvoller nutzen und nehme mir mehr Zeit für meine Familie.

Wird zu wenig über Angst gesprochen?

Auf jeden Fall. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der jeder Mensch nach Möglichkeit gut aussehend und sportlich sein sollte – also eigentlich perfekt. Viele denken daher, dass ihre Ängste als Schwächen ausgelegt werden und schämen sich. Das ist aber Quatsch. Angst kann auch eine Stärke sein.

Wie das?

Wer Angst vor dem Fliegen hat, kann diese Furcht überwinden und in ein Flugzeug steigen. Das erschließt dem Menschen eine ganz andere Welt – und er weiß, zu was er alles in der Lage ist. Das kann ein Leben verändern. Wir müssen lernen, mit den Ängsten zu leben und sie zu akzeptieren.

Haben die Menschen vor anderen Dingen Angst als früher?

Die Gesellschaft entwickelt sich weiter, und damit verändern sich die Ängste. Früher waren der Klimawandel und Cyberangriffe kein Thema. Mittlerweile haben die Menschen aber große Angst vor diesen Bedrohungen.

Die Welt ist also unsicherer geworden?

Das glaube ich gar nicht mal. Noch nie gab es so wenig Kriege wie in unserer heutigen Zeit – zumindest in Europa. Es sind aber auch viele neue Technologien entstanden, die längst nicht jeder versteht. Gerade für ältere Menschen ist das ein Problem, das ihnen auch manchmal Angst bereitet. Erst kürzlich wollte mir ein Kunde seine Kontonummer nicht geben, weil er sich viele Gedanken darüber gemacht hat, was alles damit passieren könnte. Solche Ängste lassen sich durch Aufklärung relativ leicht abbauen.

Wie können Ängste entstehen?

Manche Menschen bekommen vor etwas Angst, wenn sie von einer Bedrohung hören, etwa wenn die Medien darüber berichten. Als vor einigen Jahren das Hochwasser in Ostdeutschland war, haben uns Menschen vermehrt nach einer Elementarschäden-Versicherung gefragt – dabei ist eine Überschwemmung der Weser in Bremen zurzeit zum Glück keine akute Gefahr.

Ist an dem Spruch „No Risk, No Fun“ etwas dran?

Für manche Menschen bestimmt. Vor allem jungen Menschen sind heutzutage andere Dinge wichtig als in meiner Generation. Zeit, Lebensqualität, weniger Arbeiten. Viele verzichten daher auch auf Versicherungen, weil sie andere Prioritäten haben. Für mich wäre das nichts. Im Gegenteil: Mir sagen die Leute sogar, ich hätte zu viele Versicherungen. Mir gibt das aber ein gutes Gefühl.

Denken Sie, dass es Menschen gibt, die generell furchtlos sind?

Ich glaube schon. Wer selbstbewusst ist und ein starkes Wesen hat, der handelt oft anders als ein ängstlicher Mensch. Die Risiken bleiben natürlich die gleichen – nur die Einstellung ist eine andere. Oder schauen Sie sich Kinder an: Die können alles werden, gehen in die Welt hinaus und kennen keine Ängste. Oft sind es die Eltern, die sich Sorgen machen und Grenzen aufzeigen. Wer frei in seinem Denken ist, kann auch jede Angst überwinden. Dafür muss man an sich selbst glauben. Ängste sind per se aber nichts Schlechtes, sondern ein Teil des Lebens. Sie helfen dabei, über uns selbst zu reflektieren.

Das Gespräch führte Stefan Lakeband.

Zur Person

Mario Hasselmann (47) hat eine Ausbildung als Versicherungskaufmann gemacht und anschließen studiert. 1998 ist der gebürtige Auricher nach Bremen gezogen. Seitdem arbeitet bei der ÖVB und hat eine Vertretung in der Vahr. In seiner Freizeit geht Hasselmann gerne joggen, ins Weserstadion und trifft Freunde.

Zur Sache

Gedanken über Grundsätzliches

In der Interviewreihe „Die es wissen müssen“ geht es um die großen Fragen des Lebens: etwa um Zeit, Reichtum oder Glück. Zu Wort kommen Menschen aus Bremen, die sich in ihrem Alltag damit beschäftigen – bewusst oder unbewusst. In Teil sechs, der am 30. September erscheint, haben wir die Schneiderin Stephanie Tuschen über den Trend befragt.