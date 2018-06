Für Nutzer von Prepaid-Sim-Karten gibt es Alternativen. (dpa)

Frank B. ist ein treuer Kunde der Telekom. Mehrere Verträge für Festnetz und Mobilfunk hat er bei dem Unternehmen abgeschlossen. Außerdem nutzt er noch zwei Prepaid-Handys bei der Telekom. Um so mehr ärgert ihn, dass er immer wieder Guthaben aufladen soll, obwohl noch ausreichend Geld auf dem Handy ist. Jetzt drohte die Telekom in einem Brief gar mit der Sperrung der Nummer, wenn er nicht erneut auflade. Bei den betroffenen Kunden handelt es sich um Wenigtelefonierer, für die auch Datennutzung mit dem Handy fast keine Rolle spielt.

„Es gibt viele falsche Vorstellungen der Kunden über diese Tarife, die regelmäßig zu Ärger führen“, sagt Anneke Voß, Telekommunikationsexpertin der Verbraucherzentrale Hamburg. Eine Prepaid-Sim-Karte wird im Voraus mit einem Geldbetrag aufgeladen, den der Nutzer dann abtelefoniert. Eine monatliche Grundgebühr fällt nicht an. Mitunter liegt das Handy wochenlang ungenutzt in einer Schublade. „Dass Missverständnis vieler Kunden besteht darin, dass man mit einer einmal gekauften Prepaidkarte für lange Zeit bei Bedarf telefonieren kann“, sagt Voss. Die Anbieter möchten aber mit ihren Kunden Geld verdienen. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben die Anbieter deshalb Vorkehrungen gegenüber inaktiven Kunden getroffen. „Die werden aber von den meisten Kunden nicht gelesen“, sagt Markus Weidner vom Vergleichsportal teltarif.

Die Anbieter bestehen auf einem Mindestaufladebetrag von zehn oder 15 Euro, der im Abstand von sechs oder zwölf Monaten geleistet werden muss. Dabei spielt es keine Rolle, wie hoch das Guthaben auf der Sim-Karte noch ist. Es ist unmöglich, unter dem Aspekt der Zwangsaufladung die günstigsten Tarife aus Kundensicht zu ermitteln, das geben die Vergleichsrechner im Internet nicht her.

Das Geld auf der Karte steht dem Kunden zu, aber wenn er es nicht abtelefoniert, muss er die Karte kündigen, um an das Restguthaben zu kommen. Bei einer Auszahlung wird die Karte automatisch gekündigt und das Restguthaben ausgezahlt. Wenn der Vertrag nur gekündigt wird, besteht der Anspruch auf Auszahlung des Restguthabens für das laufende plus drei weitere Jahre. Das Guthaben kann nicht auf eine andere Prepaidkarte umgebucht werden.

Eine Rufnummernmitnahme ist nur möglich, solange noch Guthaben auf der Karte ist. Denn die Rufnummernmitnahme ist mit Kosten verbunden. Meist gibt es aber dafür aber zum Ausgleich vom neuen Anbieter eine Entschädigung in Form einer Prämie, weil er keine neue Nummer vergeben muss.

Im besten Fall kommt dann ein Brief mit einer Erinnerung zum Aufladen, wie im Fall von Frank B. Das ist aber eher die Ausnahme. Die meisten Anbieter belassen es bei einer SMS, die manche Kunden für Werbung halten und deshalb ignorieren. Der Anbieter kann dann die Nummer deaktivieren. In der Regel geschieht das spätestens nach zwölf bis 15 Monaten ohne Aktivität des Kunden. Aktivität im Sinne der Anbieter bedeutet: Er hat also weder andere angerufen oder Guthaben aufgeladen. Die Deaktivierung merkt der Nutzer meist erst, wenn er wieder telefonieren will und das dann nicht geht.

Nach einer Wartezeit kann der Anbieter die Telefonnummer an einen neuen Kunden vergeben. Auch eine Kündigung durch den Anbieter wegen Inaktivität ist möglich. Wenn vor dem Wirksamwerden der Kündigung oder in der Phase der Deaktivierung die Karte wieder aufgeladen wird, ist die Kündigung in der Regel hinfällig. Der Vertrag bleibt zu den bisherigen Konditionen bestehen.

Alternative: Postpaid-Vertrag

Eine Alternative für Wenigtelefonierer besteht in einem Postpaid-Vertrag. Bei dieser Vertragsart geht der Kunde mit einem Mobilfunkanbieter einen Vereinbarung ein, in der festgelegt wird, dass der Kunde am Ende eines Monats für die Leistungen bezahlt, die er in Anspruch genommen hat. Postpaid-Verträge können mit und ohne Laufzeit abgeschlossen werden. Diese Tarife gibt es für alle Mobilfunknetze. Es gibt Angebote ab sechs Cent pro Gesprächsminute in das deutsche Fest- und Mobilfunknetz.

Allerdings können diese Verträge meist nur über das Internet abgeschlossen werden. Nicht aktive Postpaid-Karten sind deutlich weniger von Kündigung bedroht als nicht aktive Prepaid-Karten. Es bewahrt oft auch vor Kündigung, noch einen weiteren Mobilfunkbetrag bei dem Anbieter zu haben, mit dem regelmäßig Umsätze erzielt werden. Frank B. konnte aber mit diesem Argument bei der Telekom nicht punkten.

Bei Klarmobil gibt es einen Spartarif, bei dem man für zwei Euro im Monat 100 Minuten in alle deutschen Netze telefonieren kann. Das dürfte für die meisten Wenigtelefonierer völlig ausreichen. Darüber hinaus gehende Gespräche kosten neun Cent pro Minute. Allerdings hat auch dieser Tarif einen Haken. Denn wenn der monatliche Rechnungsbetrag unter drei Euro liegt, wird noch eine Grundgebühr von monatlich einem Euro ab dem vierten Vertragsmonat fällig.

Dann kostet der Tarif drei Euro im Monat (zwei Euro für den Pakettarif plus einen Euro). Man kann den Spartarif aber auch ohne Pakettarif nutzen, die Minutenpreise bleiben gleich. Selbst wenn man nicht anruft, kann man sich so für zwölf Euro im Jahr dauerhaft eine funktionierende Sim-Karte sichern, denn man müsste jeden Monat nur einen Euro bezahlen. Die wenigen Gespräche für neun Cent pro Minute sind dabei natürlich noch nicht eingerechnet.