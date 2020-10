Das Jobcenter hat strenge Regeln für Erstattungen. (Jens Kalaene / dpa)

Diese Stelle wäre eine Chance für Markus Funke. Seit mehreren Jahren ist der Bremer ohne Arbeit, aktuell bezieht er Leistungen vom Bremer Jobcenter. Nun aber ein Lichtblick: Er hat Chancen auf eine Stelle als Beamter. Genauer: im nichttechnischen Dienst in der Bundeswehrverwaltung.

Die erste Hürde ist genommen; im September hat er eine Einladung zum Einstellungstest im Dezember bekommen. Der ist, wie Funke sagt, „zu meinem Nachteil sehr mathematik- und techniklastig“. Der 48-Jährige ist studierter Jurist, in der Welt der Zahlen fühlt er sich nicht zu Hause. Da er beim Assessment-Center aber so gut wie möglich abschneiden möchte, würde er gerne etwas Nachhilfe nehmen. „Ich habe jemanden gefunden, der mir diese zum Preis von 15 Euro pro Stunde geben würde“, sagt er. Als jemand, der Leistungen vom Jobcenter bezieht, wendet er sich in diesem Fall an die Behörde – mit einem Antrag auf Kostenübernahme.

Der Antrag, so erzählt es Funke, sei allerdings abgelehnt worden. Kosten könnten durch das Vermittlungsbudget nur übernommen werden, wenn es um die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Stelle gehe. Ein Beamtenverhältnis gehöre allerdings nicht dazu. Tatsächlich handelt es sich beim Beamtentum um einen Sonderfall. Beamten gelten als versicherungsfrei; sie müssen zwar Steuern zahlen, aber keine Beiträge zur Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung. Dennoch sind sie gut abgesichert. Wer ein unbefristetes Beamtenverhältnis hat, der kann in der Regel nur wegen besonders schwerer Pflichtverletzungen seine Stelle verlieren.

Das Jobcenter Bremen bestätigt auf Nachfrage, dass es korrekt war, den Antrag abzulehnen. „Das Jobcenter Bremen ist bei der Erbringung dieser Leistungen an die zentralen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit gebunden“, teilt eine Sprecherin mit. Und in der stehe, dass die Förderung aus dem Vermittlungsbudget grundsätzlich „auf die Anbahnung oder Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung“ abzielt. Andere Tätigkeiten wie Beamtenverhältnisse oder eine Selbstständigkeit könnten daher nicht unterstützt werden.

Förderung aus Vermittlungsbudget unzulässig

Das Jobcenter verweist auf eine gemeinsame Erklärung des Bundesministeriums für Arbeit und der Behörden auf Landesebene aus dem Jahr 2017. Hier machen Bund und Länder deutlich, dass eine Förderung aus dem Vermittlungsbudget der Jobcenter unzulässig sei. Stattdessen sollten sich Bewerber an die Stelle wenden, bei der sie planen, zu arbeiten. „Insbesondere von öffentlich-rechtlichen Dienstherren kann erwartet werden, dass sie Auslagen der Bewerber für die Anbahnung und Aufnahme des Dienstverhältnisses übernehmen“, heißt es dazu in der gemeinsamen Stellungnahme.

Funke hat dafür kein Verständnis. Ein Beamtenverhältnis sei doch eine Anstellung mit der größtmöglichen Arbeitsplatzsicherheit. „Muss es nicht ein fiskal- und sozialpolitisches Interesse daran geben, Menschen nicht nur kurzfristig aus der Arbeitslosenstatistik zu bringen, sondern langfristig und auf Lebenszeit in Arbeit?“, fragt er. Was ihn besonders ärgert: Vor rund einem Jahr sei ihm von der Arbeitsagentur eine Sachkundeprüfung für Bewachungstätigkeiten für 150 Euro finanziert worden. Sie ist Voraussetzung, um im Bewachungsgewerbe zu arbeiten. Laut Tarifvertrag verdient eine Fachkraft für Schutz und Sicherheit in Bremen 11,89 Euro pro Stunde – bei einer Vollzeitstelle also knapp 1900 Euro.

Bei der Verwaltungsstelle würde Funke in die Besoldungsgruppe A9 eingeordnet werden, was in etwa 2500 Euro brutto entspricht. Da durch das Beamtentum aber die Sozialversicherungsbeiträge entfallen, sind die Abzüge geringer als bei einem herkömmlichen Arbeitnehmer. Markus Funke hat gegen die Ablehnung der Förderung Widerspruch eingelegt. Parallel bereitet er sich auf den Einstellungstest vor. Auf diversen Seiten im Internet übt er: Zahlenreihen fortführen, Muster erkennen, Figurenmatrizen ergänzen. „Ich bin kein Naturwissenschaftler“, sagt er. Die Chance auf diese Stelle wolle er sich aber nicht entgehen lassen.