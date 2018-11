Premiere in Bremen: Die Airbus BelugaXL landete am Mittwoch zum ersten Mal auf dem Flughafen. (Frank Thomas Koch)

Als die Beluga-XL zum Landeanflug ansetzte, war am Bremer Himmel gerade ein dramatischer Sonnenuntergang zu sehen. Aus satt orange- und pinkfarbenen Wolken tauchte das Transportflugzeug im Westen auf, flog im Niedrigflug über das Airbus-Gelände und drehte im Osten, um um 16.41 Uhr ihre rund 180 Tonnen auf Bremer Boden zu setzen. Eine Premiere. Denn die Beluga-XL ist ein Neuling in der Airbus-Flotte. Künftig soll sie ihre Vorgängerin, die Beluga-ST ersetzen. Fünf Flugzeuge dieser Art sind für Airbus täglich im Einsatz, um Flugzeugteile von Werk zu Werk zu bringen.

Aus Bremen werden mit den Beluga-Flugzeugen fertige Flügel der A-330 und A-350 Modelle zum französischen Airbus-Standort in Toulouse gebracht. Die Flügel der A-350 sind allerdings so groß, dass bisher immer nur ein Flügel pro Flug transportiert werden konnte. Mit der Beluga-XL soll sich das jetzt ändern: Sie hat gut 30 Prozent mehr Ladevolumen und darf sechs Tonnen mehr transportieren als ihre Vorgängerin: 51 Tonnen, das entspricht etwa sieben Elefanten. Hier finden dann auch beide Flügel Platz.

Damit hat die Beluga-XL sogar mehr Ladevolumen als das größte Transportflugzeug der Welt: Die Antonow An-225 wurde zu Zeiten der Sowjetunion entwickelt und 1988 fertig gestellt. Sie kann allerdings 250 Tonnen Fracht transportieren – fast fünfmal so viel wie die neue Beluga-XL.

Trotzdem ist Airbus glücklich über sein neues Transportflugzeug. Viele Bremer Mitarbeiter waren am Mittwochabend zum Landeplatz gekommen, um sich die Beluga-XL anzuschauen. Landeklappen, Elektronik und Hydraulik der Beluga-Flügel stammen aus Bremen.

Nach geglückter Landung versicherte Testpilot Karl-Heinz Mai, dass sich das Flugzeug angenehm fliegen lasse und Ingo Zerner, Leiter der Flügelausrüstung in Bremen, freut sich besonders über das neue Design der Beluga-XL: „Das ist ein freundliches Flugzeug! Und das bei der Größe.“

(Frank Thomas Koch)

Den Namen bekam das Flugzeug nämlich wegen seiner Ähnlichkeit zum Weißwal, auch Beluga genannt. Schon die Beluga-ST erinnerte durch ihre Form, vor allem aufgrund der großen runden Stirn und der spitzen Nase an den weißen Wal. Der Beluga XL verpasste Airbus nun noch große blaue Augen und das beluga-typische breite und freundliche Grinsen. Fast schon niedlich ist dieses gigantische Flugzeug jetzt.

(Frank Thomas Koch)

Seit Juli ist die Beluga-XL unterwegs, vorläufig aber nur zu Testflügen. 2019 soll sie ihren Dienst aufnehmen. Aus Chester in England kommt das Flügelgrundgerüst, das in Bremen fertig gestellt und anschließend nach Toulouse transportiert wird. Fünf- bis sechsmal pro Woche soll das 63 Meter lange und 19 Meter hohe Flugzeug dann in Bremen landen. Vier weitere XL-Modelle sollen bis 2023 gebaut werden. Nach und nach sollen sie die teilweise schon über 20 Jahre alten Beluga-STs ersetzen.