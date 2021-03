Hamburg/Bremen. Beim Flugzeugbauer Airbus haben Leitung und Arbeitnehmer ein Anti-Krisen-Programm ohne Kündigungen in Deutschland vereinbart. Trotzdem sind Arbeitsplätze verloren gegangen – im Norden beim Flugzeugwerk in Hamburg-Finkenwerder, in Bremen und an anderen Standorten. 2300 Beschäftigte seien freiwillig aus der Firma ausgeschieden, sagte der Vorsitzende des Konzernbetriebsrates, Holger Junge, am Donnerstag.

Bei Airbus in Deutschland seien etwa 1300 Mitarbeiter freiwillig gegangen, sagte er. Die meisten arbeiteten in Finkenwerder, Stade, Bremen oder Buxtehude im Norden. Bei der Tochter Premium Aerotec seien etwa 1000 Beschäftigte ausgeschieden. Der Zulieferer hat große Werke in Nordenham und Varel in Niedersachsen sowie in Augsburg in Bayern. Auch in Bremen ist Premium Aerotec mit gut 500 Mitarbeitern vertreten. Der Personalabbau sei schmerzlich, sagte Daniel Friedrich, Bezirksleiter Küste der IG Metall. Er habe nur funktioniert, weil man den Ausscheidenden ein „gutes Paket“ habe anbieten können.

Im vergangenen Juli hatte das Unternehmen angekündigt, weltweit 15.000 Stellen abzubauen – darunter 5100 der 50.000 Stellen in Deutschland. Auf den Bereich des zivilen Flugzeugbaus in Bremen, der am Standort mit Airbus Operations vertreten ist, sollten dabei 441 Stellen entfallen. Auch bei den beiden Sparten A400M und Airbus Defence and Space wurde in der Hansestadt der Rotstift angesetzt. Es folgten monatelange Verhandlungen, im Herbst lagen Interessenausgleich und Sozialplan vor. Seither konnten sich die Mitarbeiter entscheiden, ob sie den Konzern freiwillig verlassen wollen.

Viele Maßnahmen auch in Bremen

In der Verkehrsflugzeugsparte sind in Bremen etwa 2900 Menschen beschäftigt, dazu kommen die 800 Angestellten bei Airbus Defence and Space und 700 Mitarbeiter im Teilbetrieb A400M. Konkrete Zahlen, wie viele Stellen genau in der Hansestadt weggefallen sind, haben Betriebsrat und Gewerkschaft IG Metall nicht vorliegen. Das liegt nach Angaben der Ersten Bevollmächtigte der IG Metall in Bremen, Ute Buggeln, daran, dass viele unterschiedliche Modelle genutzt wurden: Befristete Arbeitsplätze seien nicht verlängert, Leiharbeitsverträge gekündigt, Abfindungen angenommen oder Stunden reduziert worden. Ein kleiner Teil der Belegschaft ist Buggelns Angaben zufolge in den Ruhestand gegangen.

Mehr zum Thema Zukunft des Konzerns in der Hansestadt Airbus: Gewerkschaft befürchtet Aus für Flügelfertigung in Bremen Betriebsräte und Gewerkschaft befürchten ein Aus der Flügelausrüstung in Bremen. Damit wäre der wichtigste Produktionszweig betroffen. Eine Sorge, die mittlerweile auch ... mehr »

Mit all diesen Einsparungen zusammengenommen kommt man nicht auf eine konkrete Zahl an Menschen, die das Unternehmen verlassen haben, sondern auf eine Summe, die einer Stellenanzahl entspricht. Buggeln schätzt, dass die Zielzahl des Konzerns in Bremen „ungefähr erfüllt“ werden konnte. Das Abfindungsprogramm läuft demnach noch bis Ende März weiter.

Laut Konzernbetriebsratschef Junge haben Betriebsrat und IG Metall mit dem Airbus-Management vereinbart, zur Überbrückung der restlichen Auslastungslücken die Vereinbarung zur Kurzarbeit bis Ende 2021 zu verlängern. Das Kurzarbeitergeld werde bis zur Beitragsbemessungsgrenze auf 82 Prozent des Entgelts aufgestockt. Ab 2022 sei eine "kollektive Arbeitszeitverkürzung“ möglich. Die Entscheidung darüber liege bei den Betriebsparteien vor Ort. Bei Stellenwechseln innerhalb des Konzerns sei das bisherige Entgelt abgesichert.

Mehr zum Thema Flugzeugbauer kommt mit blauem Auge davon Milliardenverlust für Airbus Corona hat die Luftfahrt in eine große Krise gestürzt. Das geht auch am europäischen Flugzeugbauer Airbus nicht spurlos vorbei. Dennoch behauptet sich der Konzern ... mehr »

Ebenfalls am Donnerstag teilte Airbus nach einem Treffen mit dem europäischen Betriebsrat mit, dass es in Frankreich, Deutschland und Großbritannien keine Kündigungen geben wird. Die ergriffenen Maßnahmen zur sozialen Abfederung zeigten Wirkung. Voraussetzung sei eine erhöhte interne Mobilität der Beschäftigten. In Spanien habe der Verhandlungsprozess später angefangen, dort liefen die Anpassungsmaßnahmen noch.

Wegen der Reisebeschränkungen und des Einbruchs im Luftverkehr in der Corona-Krise hat der europäische Flugzeughersteller seine Produktion um 40 Prozent drosseln müssen. Airbus-Finanzchef Dominik Asam hatte zuletzt aber schon gesagt, es könnten „ein paar Tausend Stellen“ weniger wegfallen wegen des Kurzarbeitergeldes in Deutschland und Frankreich und wegen Fördermitteln für die Forschung.

Mehr zum Thema Kündigungen weiter möglich Airbus blickt angespannt auf 2021 Fluggesellschaften sind von der Corona-Krise besonders getroffen. Das hat auch für den Flugzeugbauer Airbus Folgen, unter denen auch der Standort in Bremen leiden ... mehr »

„Die Kündigungen sind vom Tisch“, teilte der Betriebsrat nun mit. Angebote zum freiwilligen Ausscheiden seien so gut angenommen worden, sodass es gelungen sei, „die größte Krise in der Geschichte des Unternehmens ohne Entlassungen zu überwinden“, sagte Junge. „Der Stellenabbau beim Stamm ist abgeschlossen." Der von Airbus verkündete Überhang von 5100 Stellen in Deutschland sei immer nur eine rechnerische Größe gewesen. Die verbleibende Überkapazität werde durch Kurzarbeit bis Ende 2021 sowie durch Arbeitszeitverkürzungen 2022 und 2023 abgebaut.

Die Einigung bedeute, dass alle Airbus-Standorte fortbestehen, sagte der Betriebsratschef. Nach dem Ausscheiden der Freiwilligen müsse aber der Personalstand ausbalanciert werden. Dies bedeute, dass viele Beschäftigte ihre Arbeit oder gar das Werk wechseln müssten. Es sei auch bekannt, dass Airbus seine Struktur überdenke. Deshalb werde der Betriebsrat darauf achten, dass alle Standorte „klar strukturiert sind und systemrelevant bleiben“.

Zur Sache

Die Zukunft von Airbus in Bremen

Der Stellenabbau ist unabhängig von der Debatte, die den Bremer Airbusstandort derzeit beschäftigt: die über die Zukunft der Flügelausrüstung. Wie berichtet, soll in verschiedenen Gesprächsrunden von Konzernseite aus geäußert worden sein, dass dieser Produktionsschritt in der Hansestadt keine langfristige Zukunft hat. Dagegen wehren sich Belegschaft und Gewerkschaft und bekommen Unterstützung aus der Politik. Derzeit arbeiten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite an ihren jeweiligen Zukunftsbildern für den Standort, die demnächst vorgestellt werden sollen. Der Flügelausrüstung, die zu den systemrelevanten Kompetenzen zählt, kommt dabei eine zentrale Rolle zu.