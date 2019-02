Mit dem „Höher, Schneller, Weiter“ des A 380 ist Airbus nun abgestürzt. (Andrew Matthews/dpa)

Das Aus für den A 380 war ein Ende mit Ansage. Wer sich genauer mit dem Flugzeug beschäftigt hat, dem dürfte schnell klar geworden sein, dass schon früh an seinem Erfolg gezweifelt werden durfte, ja sogar musste. Denn der Markt für den A 380 war nie da. Für Airbus war das Flugzeug eine Wette auf die Zukunft, die das Unternehmen nun verloren hat. Zwar ist die Zahl der Menschen, die fliegen, in den vergangenen Jahrzehnten immens gestiegen.

Ihr Reiseverhalten war jedoch anders, als Airbus erwartet hatte und für das der A 380 ausgelegt war. Am Wochenende mal nach London, in den Sommerferien nach Italien – die Billigflieger haben es möglich gemacht. Doch das sind alles Strecken, für die man keinen Jet mit vier Turbinen braucht. Keinen, der viel Kerosin schluckt und bei dem das Verhältnis von Kosten pro Passagier so schlecht ist. Für die Langstrecke gab es schnell Alternativen, die kostengünstiger waren. Und nur vom Prestige, den größten Passagierjet der Welt zu haben, können weder Airbus noch die Airlines leben.

Mit dem „Höher, Schneller, Weiter“ des A 380 ist Airbus nun abgestürzt – und doch landet der Konzern vergleichsweise weich. Die zwölf Milliarden Euro Entwicklungskosten sind längst abgeschrieben, die Produktion des Riesenfliegers wurde schon zuletzt gedrosselt. Offenbar mit Erfolg: Im vergangenen Jahr hat Airbus seinen Gewinn um fast 30 Prozent gesteigert. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Airbus schnell eine Lösung für die Mitarbeiter des A 380-Programms findet.