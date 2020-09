In den vergangenen Wochen hatten die Airbus-Mitarbeiter immer wieder für den Erhalt ihrer Stellen demonstriert. (Frank Thomas Koch)

Noch vor einem Jahr schien die Airbus-Welt halbwegs in Ordnung. Imke Langhorst, Bremer Werksleiterin, sprach im Interview mit dem WESER-KURIER von vollen Auftragsbüchern, von Arbeit für die nächsten acht bis neun Jahre – und vor allem von gesicherten Jobs. Doch was vor einem Jahr galt, hat nun keinen Bestand mehr. An diesem Donnerstag starten die Tarifverhandlungen über die Sicherung von Standorten und Beschäftigten.

Wie schlimm die Situation beim Flugzeugbauer ist, machte Vorstandschef Guillaume Faury Anfang der Woche noch einmal deutlich. „Diese Krise ist existenziell“, sagte er in einem Interview. Und: „Unser Überleben als Unternehmen steht potenziell auf dem Spiel, wenn wir nicht die richtigen Maßnahmen ergreifen.“ Auch Entlassungen könne er nicht ausschließen, wie er vergangene Woche in einem Brief an die Belegschaft verdeutlichte. Es sei „unwahrscheinlich, dass das freiwillige Ausscheiden aus dem Unternehmen“ ausreiche, soll es darin geheißen haben.

Der Konzern plant, 15.000 der insgesamt 90.000 Stellen abzubauen. In Deutschland sollen rund 5000 wegfallen. Auch das Bremer Werk ist davon betroffen: Von den 3000 Stellen soll 445 gestrichen werden – weitere bei der Airbus-Tochter Premium Aerotec. Die IG Metall will das verhindern. Nach zahlreichen Gesprächen auf Ebene des Konzernbetriebsrates treffen sich die Mitglieder der IG-Metall-Tarifkommission nun erstmals mit der Airbus-Geschäftsführung.

Stellenabbau verhindern

„Geschäftsführung, Betriebsrat und IG Metall müssen den Knoten durchschlagen und in den Verhandlungen eine Lösung finden, wie Beschäftigung und Standorte gesichert werden“, sagt Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Er setzt auf arbeitsmarktpolitische Instrumente und Sparmaßnahmen, um den Stellenabbau zu verhindern. Dazu gehören Kurzarbeit, eine Vier-Tage-Woche und andere Arbeitszeitverkürzungen. Außerdem fordert die Gewerkschaft Zukunftskonzepte für Premium Aerotec und den gesamten Standort Bremen sowie den Erhalt aller Ausbildungsplätze und die Sicherung der Übernahme nach der Ausbildung.

Vor wenigen Wochen warnte die IG Metall zudem davor, dass durch Umstrukturierung in Bremen die Ausrüstung der Flügel für den A330 und den A350 infrage stehen könnte. „Die Debatte um die Zukunft der Flügelausrüstung als eine der zentralen Kernkompetenzen des Standorts führt zu großer Unruhe bei den Beschäftigten“, sagte Torsten Olthoff, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender von Airbus Operations Bremen. „Auf keinen Fall dürfen wir von der Wertschöpfungskette und der Entwicklung vom Kerngeschäft von Airbus, nämlich vom Bau neuer Flugzeuge, abgekoppelt werden.“