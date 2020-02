Arbeiten am "Weltraumbalkon" Bartolomeo: Gebaut und entwickelt wurde die Plattform bei Airbus Defence and Space in Bremen. (Christina Kuhaupt)

Geht es nach Airbus, sollen am Standort in Bremen 305 Arbeitsplätze vom Stellenabbau im Konzern betroffen sein. Das hat der Gesamtbetriebsrat für Deutschland am Donnerstagvormittag in einer Sitzung in München erfahren. Zunächst sollten im Anschluss an die Runde die Mitarbeiter über ihre Vorgesetzten informiert werden. Das teilte Frank Axonoff mit, der Betriebsratsvorsitzende für den A400M und zudem Mitglied des Gesamtbetriebsrats.

Insgesamt will der Konzern in seiner Rüstungs- und Raumfahrtsparte Airbus Defence and Space bis Ende des nächsten Jahres mehr als 2300 Arbeitsplätze streichen: davon 829 Stellen in Deutschland, 357 in Großbritannien, 630 in Spanien, 404 in Frankreich und 142 in anderen Ländern. Das hatte Airbus am Mittwochabend bekannt gegeben. Deutschland trifft der Abbau am stärksten: Hier sind rund 13.000 beschäftigt.

Mehr zum Thema Noch keine Details zum Standort Bremen Airbus baut fast 2400 Stellen ab Der europäische Flugzeugbauer Airbus will in seiner Rüstungs- und Raumfahrtsparte Airbus Defence ... mehr »

In Bremen gehören fast 1500 Mitarbeiter zur Belegschaft von Airbus Defence and Space. Für den Militärtransporter A400M sind knapp 800 beschäftigt, für den Bereich Raumfahrt knapp 700. Wie die beiden Unternehmen jeweils betroffen sind, ist laut Frank Axonoff derzeit noch offen. Beim A400M läuft bereits ein Stellabbau, weil die Produktion deutlich runtergefahren wurde. Ob dieser nun noch größer ausfällt? „Diese Frage konnte mir heute niemand beantworten“, sagt der Betriebsratschef.

Schon vor Bekanntwerden der Pläne für die Standorte merkte die Bremer Betriebsratsvorsitzende von Airbus Defence and Space Kirsten Brauer am Donnerstag an, dass es selbst bei Nennung einer Zahl des Arbeitgebers erst in die Verhandlungen mit Betriebsrat und Gewerkschaft gehe. „Das wird noch nicht das letzte Wort sein. Wir schlucken das nicht kommentarlos.“ Betriebsbedingte Kündigungen seien nicht zwangsläufig vorgesehen, aber auch nicht ausgeschlossen worden. Derzeit gebe es in Bremen genug zu tun, die Arbeitszeitkonten seien voll. Ein Sprecher des Unternehmens sagte am Donnerstag: „Wir können im Moment betriebsbedingte Kündigungen nicht ausschließen, allerdings werden wir davor alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen.“

Auftragsbestand schrumpft

Der geplante Abbau stößt beim Betriebsrat schon jetzt auf Widerstand. Man lehne ihn „entschieden ab“ und setze sich „für jeden Arbeitsplatz ein“, betonten die Arbeitnehmervertreter in einem aktuellen Schreiben an die Belegschaft. „Betriebsbedingte Kündigungen müssen ausgeschlossen werden. Jeder der bleiben will, muss bleiben dürfen!“, heißt es darin weiter. Die Gespräche über den Stellenabbau sollen bis zum Sommer dauern.

Airbus begründet die geplanten Stellenstreichungen mit einem zu geringen Neugeschäft. Seit drei Jahren schrumpfe der Auftragsbestand, erklärte das Unternehmen. „Dadurch ist man jetzt zum Handeln gezwungen.“ Hintergrund sind laut Airbus eine Stagnation im Raumfahrtmarkt, sowie „verzögerte Vertragsabschlüsse im Verteidigungsgeschäft“. Der Betriebsrat sieht die Verantwortung für den zu geringen Auftragseingang dagegen beim Management und betont: „Das Unternehmen darf nicht auf Kosten der Belegschaft saniert werden.“

Mehr zum Thema Bremer Konjunkturgespräch Leichtes Plus für Bremens Wirtschaft Der Rückgang des Wirtschaftswachstums in Deutschland hat sich in Bremen im vergangenen Jahr nicht ... mehr »

Die Rüstungs- und Raumfahrtsparte von Airbus steht unter Druck: Neben dem schrumpfenden Auftragsbestand gab auch der Umsatz nach. Unter dem Strich stand im vergangenen Geschäftsjahr zudem ein Verlust von 881 Millionen Euro vor Zinsen und Steuern. Vorstandschef Dirk Hoke hatte bereits im Dezember Kostensenkungen, „robuste Maßnahmen“ und Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern angekündigt.