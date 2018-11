Grund für den befürchteten Stellenabbau ist laut IG Metall unter anderem eine Herabsenkung der Produktionszahlen beim Militärtransporter A400M. In Bremen wird der Rumpf für dieses Flugzeug gefertigt und ausgestattet. (Christina Kuhaupt)

150 Arbeitspakete in Umzugskartongröße hatte die Gewerkschaft IG Metall am Freitagmittag vor das Airbus-Hauptgebäude platziert, die von den Beschäftigten symbolisch ins Airbus-Werk getragen worden. Es hätten mehr sein können: Mehr als 400 Mitarbeiter der insgesamt knapp 5000 Airbus-Beschäftigten am Bremer Standort nutzten die Mittagspause, um an der Kundgebung teilzunehmen und zu zeigen, dass sie in der Lage sind, alle Arbeitspakete abzuarbeiten. Nur müsste dafür gesorgt werden, dass sie auch nach Bremen kommen, so die Forderung der Gewerkschaft und der Betriebsräte von Airbus Operations, Airbus A400M, Defence and Space, Premium Aerotec sowie der Ariane-Group. Befürchtet wird nach derzeitigem Stand ein massiver Personalabbau.

Herabsenkung der Produktionszahlen

Grund dafür sind laut IG Metall eine Herabsenkung der Produktionszahlen beim Militärtransporter A400M und die schwierige Wettbewerbssituation am Trägerraketenmarkt. Die ergibt sich vor allem deswegen, weil Europa Startaufträge für Satelliten auch an nicht-europäische Anbieter vergibt und dadurch die „eigene“ Ariane-Rakete benachteiligt wird. Denn die institutionellen Märkte in den USA oder China sind von ausländischer Konkurrenz abgeschottet. Außerdem warnten die IG Metall und die Betriebsräte davor, dass sich weitere Produktionsschwerpunkte nach Frankreich verschieben.

Vom Personalabbau sind laut IG Metall in den nächsten Jahren zunächst zwei der fünf Bremer Airbus-Betriebe betroffen: die Ariane-Group und die A400M-Fertigung. Beim A400M werden von ehemals über 20 Maschinen im Jahr die Raten stufenweise auf nur noch acht Maschinen im Jahr 2020 reduziert. Von den über 1000 Beschäftigten in Bremen werden nach Angaben der Gewerkschaft vor allem Leiharbeitnehmer abgebaut: über 600 soll es demnach insgesamt treffen. Von den über 500 Beschäftigten im Stamm sollen fast 100 abgebaut oder verlagert werden. “In der Konsequenz verliert der Standort Bremen damit Kompetenzen und Perspektive,” so Frank Axonoff, Betriebsratsvorsitzender von A400M in Bremen.

130 Beschäftige könnten in Bremen betroffen sein

Bei der Ariane-Group – der Konzern gehört je zur Hälfte Airbus und der französischen Safran-Gruppe – sollen von 9000 Beschäftigten 2300 konzernweit abgebaut werden insbesondere im Bereich Engineering. Runtergebrochen auf den Bremer Standort könnten das nach Schätzungen der Gewerkschaft mindestens ein Viertel der Belegschaft also zirka 130 Beschäftigte betreffen. Grund sei die aktuell schwierige Situation am Raketenmarkt. "Einerseits muss die Politik nun handeln. Die EU muss Ariane mehr Aufträge erteilen, um die europäische Raumfahrt nicht nachhaltig zu beschädigen", fordert Judith Bohl, Betriebsrats- und Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Ariane-Group. Andererseits müsse auch das Unternehmen Energie in neue Zukunftsthemen stecken. "Personalabbau ist da der falsche Weg.”

Bei dem bundesweiten Aktionstag der IG Metall unter dem Motto „Zukunft gemeinsam gestalten. Jetzt“ an deutschen Airbus-Standorten werde der Eindruck erweckt, "dass die Verantwortlichen der deutschen Standorte an Einfluss verlieren und Entscheidungen allein in Toulouse getroffen würden", heißt es in einer Stellungnahme der Airbus-Konzernleitung. Beispielhaft werden die Verhandlungen zur Ratenanpassung bei der A380 sowie der A400M genannt. „Es ist sehr bedauerlich, dass deutsche Airbus-Betriebsräte 2018 immer noch die Schlachten der Vergangenheit schlagen", sagte dazu Airbus-Konzernchef Tom Enders. "Statt in den Rückspiegel zu schauen, sollte unsere gemeinsame Sorge vielmehr dem Verlust von Wettbewerbsfähigkeit an unseren deutschen Standorten gelten. Das ist eine Entwicklung, die Betriebsräte und Management gemeinsam dringend adressieren sollten.”

Im Hinblick auf die Ratenanpassung beim A400M sowie auch beim A380 seien in den Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen und Beschäftigungssicherungsmaßnahmen bestätigt worden, teilt die Konzernleitung mit. Darüber hinaus seien neue Arbeitspakete an die Standorte geholt worden, "die einem Teil der betroffenen Beschäftigten eine neue Beschäftigungsmöglichkeit bieten. Im Übrigen wurde der Abschluss eines Sozialplans mit Vorruhestands- und Abfindungsregelungen angeboten." Beispielhaft nannte Airbus den Standort Hamburg: Dort seien Beschäftigte aus dem A380-Programm erfolgreich in andere Flugzeugprogrammen wie A320 eingesetzt worden.