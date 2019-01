Ein Airbus A319 der deutschen Fluggesellschaft Germania hebt vom Flughafen ab. (Christoph Schmidt / dpa)

Nach dem turbulenten Flugsommer 2018 steckt jetzt die Fluggesellschaft Germania in finanziellen Schwierigkeiten. Die Airline prüft nach eigenen Angaben mehrere Finanzierungsoptionen, um einen kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu sichern. „Es geht dabei um die zentrale Frage, wie wir als mittelständisches Unternehmen auch weiterhin in einem Marktumfeld schlagkräftig bleiben, das von Fluggesellschaften mit konzernähnlichen Strukturen geprägt ist“, teilte Germania am Dienstagabend am Hauptsitz in Berlin mit. Beim Flugbetrieb soll es aber keine Einschränkungen geben. Alle Germania-Flüge fänden planmäßig statt, hieß es.

Wie das Luftfahrt-Portal „aerotelegraph.com“ berichtete, wird auch ein Verkauf der Gesellschaft erwogen. Die Suche nach neuen Investoren sei aber bisher erfolglos geblieben. Dem Bericht zufolge brauchte Germania bereits kurz vor dem Jahreswechsel 20 Millionen Euro, um weiterfliegen zu können. Eine Germania-Sprecherin wollte diese Informationen am Mittwoch nicht kommentieren.

Germania hat eine besondere Beziehung zu Bremen – nicht nur weil sie hier vom Passagieraufkommen her nach Lufthansa/Eurowings und Ryanair die drittstärkste Fluggesellschaft ist. So gibt es eine Verbindung, schon bevor die Airline 2012 ihre durchschnittlich drei Flugzeuge am Neuenlander Feld stationierte – denn zumindest die Geschichte der Germania, in jedem Fall ihres Gründers Hinrich Bischoff, hat in Bremen begonnen: Bei der AG Weser hatte der Kaufmann seine erste Anstellung gefunden, bevor er 1972 als Geschäftsführer der Charterfluggesellschaft Hapag-Lloyd ins Luftfahrtgeschäft wechselte. Sieben Jahre später wurde Bischoff selbst zum Unternehmer, als er die Kölner Fluggesellschaft S.A.T. übernahm und daraus Germania machte.

Germania betreibt nach eigenen Angaben derzeit 37 Mittelstreckenjets und ist neben Linienflügen auch für viele Reiseveranstalter unterwegs. Außerdem hatte sich das Unternehmen den Werksverkehr für den Flugzeugbauer Airbus gesichert. Jährlich fliegen mehr als vier Millionen Passagiere mit Germania. In Bremen beförderte die Airline 2017 knapp unter 400 000 Passagiere.

Der weltgrößte Reisekonzern Tui ist nach eigenen Angaben punktuell mit Germania im Geschäft. So habe der Veranstalter für die kommenden Tage eine geringe Zahl von Germania-Flügen von Leipzig/Halle aus gechartert, teilte Tui mit. Ab 19. Januar werde hier aber ein neuer Partner übernehmen. Zudem habe Tui vereinzelt Tickets für Flüge von kleineren Flughäfen bei Germania eingekauft. Änderungen seien nicht geplant. Auch andere bei Germania aktive Tour-Operator machen sich laut dem Branchenportal "Airliners" keine Sorgen um den Flugbetrieb. Die Fluggesellschaft sei ein "langjähriger und sehr geschätzter Partner", teilt eine Sprecherin von Thomas Cook auf Anfrage mit. Man stehe im Kontakt mit dem Carrier und unterstützte diesen "im Rahmen unserer Möglichkeiten". Gebuchte Flüge fänden daher planmäßig statt. Ähnlich äußern sich auch Alltours, DER Touristik und Schauinsland.

Bremens Flughafenchef Elmar Kleinert zählt Germania zu den expandierenden Airlines, wie er im September im WESER-KURIER-Interview sagte. Passend dazu hatte die Fluggesellschaft ein paar Wochen vorher angekündigt, ihr Angebot vom Flughafen Bremen für die Sommersaison 2019 weiter ausbauen zu wollen. Im Sommerflugplan 2018 flog die Airline 19 Ziele von Bremen aus an.

Germania gehört über eine zwischengeschaltete Beteiligungsgesellschaft komplett ihrem Chef Karsten Balke. Dieser startete Mitte 2016 eine Investitionsoffensive. So orderte Germania auf der Farnborough Airshow bei London 25 Airbus-Mittelstreckenjets der A320neo-Modellfamilie und sicherte sich Optionen auf 15 weitere Flugzeuge der Reihe. Die Auslieferungen sollen nach bisherigen Angaben im Jahr 2020 beginnen. Künftig will Germania mit einer reinen Airbus-Flotte unterwegs sein.

Dass das Geld bei der Airline jetzt knapp wurde, begründete das Management mit den stark gestiegenen Kerosinpreisen im vergangenen Sommer und der Abwertung des Euro zum US-Dollar. Zudem habe es „erhebliche Verzögerungen“ bei der Aufnahme neuer Flugzeuge in die Flotte gegeben, und Germania habe außergewöhnlich viele technische Serviceleistungen bei ihren Flugzeugen in Anspruch nehmen müssen. Die Folgen seien „große Belastungen“ gewesen.

Diese Investoren kommen infrage

Den Problemen von Germania gingen in Europa zuletzt eine ganze Reihe von Airline-Pleiten voraus. Nach den Insolvenzen von Air Berlin und der britischen Fluglinie Monarch 2017 waren im vergangenen Jahr gleich mehrere kleinere Gesellschaften wie Skyworks (Schweiz), VLM (Belgien), Small Planet und Azur Air (Deutschland), Cobalt (Zypern) und die skandinavische Primera Air kollabiert.

Als potenzielle Investoren für Germania kommen große europäische Luftfahrtkonzerne wie Lufthansa, Ryanair, Easyjet oder IAG infrage. Eine Easyjet-Sprecherin sagte, man wolle die Spekulationen nicht kommentieren. Die Intro-Gruppe des Nürnberger Unternehmers Hans Rudolf Wöhrl, die 2017 Interesse an Air Berlin hatte, teilte auf Anfrage mit, man könne zu der Angelegenheit „keine Auskunft geben“.

In Berlin forderte die FDP-Fraktion den Senat auf, Germania in der Hauptstadt zu halten. Die Fehler von 2017, als Air Berlin von Regierungschef Michael Müller (SPD) vorschnell der Lufthansa angedient worden sei, dürften nicht wiederholt werden.

Neben gestiegenen Treibstoffkosten machte vielen Airlines 2018 das Flugchaos in Europa zu schaffen. Eine große Zahl von Verspätungen und Flugausfällen zogen Entschädigungen und Ersatzleistungen für die Passagiere nach sich. Der Weltluftfahrtverband IATA schätzt, dass Fluglinien für Entschädigungen europaweit rund zwei Milliarden US-Dollar (knapp 1,8 Mrd Euro) zahlen mussten. Zu den Ursachen zählten Streiks von Fluglotsen in Frankreich, Engpässe an deutschen Flughäfen und die Neusortierung der Luftfahrt-Branche nach der Air-Berlin-Pleite. (mit dpa)

Drohende Warnstreiks

Die angekündigten Warnstreiks des Sicherheitspersonals an diesem Donnerstag treffen nach Angaben des Flughafenverbandes ADV etwa 111 000 Reisende in Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart. Der Verband zeigte sich über das Vorgehen der Gewerkschaft Verdi im Streit über höhere Gehälter für die Sicherheitsbeschäftigten an Flughäfen entsetzt. Der ganztägige Warnstreik sei „überzogen, rücksichtslos und unverantwortlich“, sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel am Mittwoch. Dadurch entstünde großer Schaden nicht nur für die Flughäfen, die zudem in dem Streit kein Verhandlungspartner seien, sondern auch für „das Image Deutschlands“. Allein in Düsseldorf sind nach Flughafenangaben etwa 58 600 Passagiere betroffen, dort waren 570 Landungen und Abflüge geplant.