Wohin mit der überschüssigen Winterware?

Aktionskaufhaus mit Winterkleidung für bedürftige Bremer möglich

Florian Schwiegershausen

Es gibt in Bremen die Überlegung für ein Aktionskaufhaus, in dem Bedürftige überschüssige Winterkleidung erhalten sollen. So will man vermeiden, dass die nicht verkaufte Winterware im Schredder landet.