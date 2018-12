Dynamische Anzeigen im Supermarkt machen Preisänderungen mehrmals am Tag möglich. Im Internet ändern sich die Preise tagsüber, weil ein Händler auf andere reagiere. (Becker/DPA)

Bei einigen Händlern im Internet gibt es regionale Preisunterschiede. Dies hat das Online-Portal martkwaechter.de festgestellt, das von Deutschlands Verbraucherzentralen betrieben wird. Bei dem größer angelegten Vergleich konnte das Verbraucherportal bei zwei Online-Händlern eine Preisdifferenzierung entsprechend dem Standort feststellen. Die variierte beim Autoteilehändler atu.de bei acht Prozent der Artikel. Die höchste Ersparnis gab es bei einem Motorenöl. Während Kunden in Marburg in Nordhessen am 30. Juni nur 39,99 Euro zahlten, gab es das Öl im Rest von Deutschland für 64,99 Euro.

Mehr als die Hälfte der Preise variieren

Ähnliches konnten die Verbraucherschützer auch beim Baumarkt obi.de feststellen. Dort variierten sogar mehr als die Hälfte, genauer 52 Prozent, der beobachteten Preise. Hier konnten zum Beispiel Berliner Kunden am 29. Juli gegenüber Münchnern und Marburgern sieben Euro beim Kauf eines Druckluft-Startersets sparen. Aufmerksam wurden die Experten durch Hinweise von Verbrauchern auf dem Online-Portal marktwaechter.de. Sie hatten sich dort regelmäßig mit dem Verdacht beschwert, Online-Händler würden je nach Wohnort oder verwendetem Endgerät der Kunden zeitgleich unterschiedliche Preise für dasselbe Produkt ausweisen. Dem ist dann schließlich das Team des Marktwächters Digitale Welt der Verbraucherzentrale Brandenburg nachgegangen und hat Preise von 16 deutschen Online-Händlern, sowie zusätzlich Amazon und Händlern des Amazon-Marktplatzes untersucht.

Im Hinblick auf eine Individualisierung der Preise nach Endgeräten hat die Untersuchung ergeben: Tatsächlich zeigen verschiedene Endgeräte in einem Zeitraum von 20 Minuten bei einem deutlichen Anteil der untersuchten Produkte unterschiedliche Preise an – in der Kategorie Spielzeug sogar bei 61 Prozent. Die Preisunterschiede lassen sich jedoch vor allem auf folgende Ursache zurückführen: Werden Preise nahezu minütlich geändert, ist es kaum mehr möglich, zu unterscheiden, ob es sich um hoch dynamische oder individualisierte Preisdifferenzierung handelt.

Zudem stellen mobile Geräte Artikelinformationen meist stark verkürzt dar. Nicht immer sei für den Verbraucher dadurch ersichtlich, für welche spezifische Modellvariante der angezeigte Preis gelte. „Es entsteht der Eindruck unterschiedlicher Preise für das vermeintlich gleiche Produkt“, sagte Kirsti Dautzenberg, Teamleiterin Marktwächter Digitale Welt der Verbraucherzentrale Brandenburg. Weiterhin fanden die Marktwächter-Experten bei acht der beobachteten Artikel Preisauffälligkeiten, die sich auf unterschiedlich hohe Versandkosten zurückführen ließen.

Bereits im vergangenen August veröffentlichten die Brandenburger Marktwächter-Experten die Untersuchung „Dynamische Preisdifferenzierung im deutschen Online-Handel“. Während hier die Änderung der Preise im Zeitverlauf im Fokus stand, untersuchte das Team diesmal eine Individualisierung der Preise nach kundenbasierten Parametern wie dem jeweiligen Endgerät, beispielsweise dem Smartphone, oder nach dem Standort. Um herauszufinden, ob Kunden zur gleichen Zeit im gleichen Online-Shop für das identische Produkt unterschiedliche Preise erhalten, wurden Preise von 1554 Artikeln bei 16 Online-Händlern plus Amazon und mehr als 2000 Händlern des Amazon-Marktplatzes vom 31. Januar bis 6. September 2018 auf fünf Endgeräten und für drei Orte ausgewertet.

Dynamik im Netz, aber auch im Laden

Dautzenberg ergänzte: „Die aktuellen Ergebnisse sind ein neuer Beleg für die schwere Vergleichbarkeit von Preisen für Verbraucher im Internet. Die Vielfältigkeit der Preisgestaltung im Online-Handel – von hoher Dynamik, über Standortdifferenzierung, unterschiedlicher Darstellung auf den Endgeräten bis hin zu Versandkosten als Preisschraube – sorgen für Intransparenz beim Kunden.“ Wenn es keine verlässlichen Preise mehr gebe, könne das auf Verbraucherseite zu Vertrauensverlust führen und im schlechtesten Fall einer Abkehr von den Online-Händlern.

Ein regionaler Vergleich der Preise in Supermärkten lohnt aber auch. Im Internet erlauben viele von ihnen eine Lokalisierung, indem der Verbraucher eine konkrete Postleitzahl eingibt. Wer dabei die Preise von Bremen und Bremerhaven vergleicht, kann dort manchmal Unterschiede von wenigen Cents bis mindestens einem Euro feststellen. So kann eine Kiste Bier in Bremerhaven schon mal mindestens 50 Cent günstiger sein. Zumindest für die täglichen Berufspendler zwischen den beiden Städten kann sich hier vorher der Prospekt-Vergleich im Internet durchaus lohnen.

Außerhalb der Sonderangebote, die meist eine ganze Woche gültig sind, ist es für immer mehr Märkte mit dynamischen Anzeigen theoretisch möglich, die Preise mehrmals tagsüber zu ändern. Hier wird der Preis von einem digitalen Schild angezeigt. Eine mehrmalige tägliche Änderung müsste aber ebenso von dem Kassensystem erfasst werden, wofür der Aufwand zumindest jetzt noch zu hoch erscheint. Wenn sich beim Internet-Vergleich die individualisierten Preise noch in Grenzen halten, bedeutet das laut Experten keine Entwarnung. Denn wenn ein Nutzer seinen Online-Kauf abbricht oder über mehrere Tage auf der gleichen Internetseite den Preis für einen bestimmten Flug anschaut, dann registrieren das die Online-Händler. Sie können theoretisch für den einen Nutzer Kaufanreize setzen, indem plötzlich ein höherer Preis angezeigt wird.