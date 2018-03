Lear Corporation - Made in Bremen (Christina Kuhaupt)

Die Bremer Fabrik von Lear Corporation ist ein Abbild des Mercedes-Benz-Werkes in Sebaldsbrück. Viel kleiner zwar, aber immerhin, die Lear-Produktionshalle ist mit 11 000 Quadratmetern und noch einmal so viel Lagerfläche immer noch doppelt so groß wie ein Fußballfeld. Im vorderen Teil werden die Sitze für schnittige Sportwagen wie den SLC hergestellt, dahinter die Sitze für Modelle wie die E-Klasse oder den GLC. Der größte Bereich ganz am Ende der Halle ist für die Herstellung von Sitzen für die C-Klasse reserviert. Kein anderes Mercedes-Modell verlässt so häufig die Bänder der Bremer Daimler-Fabrik. Und weil die Produktion von Lear Corporation ein kleines Abbild des Mercedes-Werkes ist, fertigen die Mitarbeiter in diesem Teil der Fabrik im Drei-Schicht-System. Tag für Tag werden allein bis zu 1200 C-Klassen mit den Sitzen aus der Hansalinie bestückt.

„Die meisten Menschen dürften schon einmal eines unserer Produkte in den Händen gehabt haben“, sagt Gerhard Raudner. Seit 20 Jahren arbeitet er für das US-amerikanische Unternehmen, das mit seinen 257 Standorten in 38 Ländern zu den weltweit größten Automobilzulieferern zählt. Vor sieben Jahren kam der gebürtige Österreicher Raudner als Werkleiter nach Bremen. Schon damals fand er einen Standort vor, der Potenzial und Perspektive hatte, wie er sagt. Mehr als 600 Mitarbeiter waren damals in Bremen für Lear Corporation tätig. Als das Unternehmen dann den Nachfolgeauftrag für die neue C-Klasse gewann, stand schnell fest: Der Platz am bisherigen Firmensitz in Mahndorf reicht nicht mehr aus. Der Konzern entschied sich, seinen Standort 2012 in die Hansalinie zu verlagern. Einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag investierte das Unternehmen damals in neue Technologien und neue Anlagen.

Doch auch trotz der vielen Technik: Das Herstellen von Autositzen ist nach wie vor vor allem Handarbeit. 1200 Menschen sind es mittlerweile, die in der Hansestadt für Lear Corporation arbeiten, die meisten von ihnen als Stammpersonal in der Produktion und in der Logistik. Sitzen alle Handgriffe, wird ein Sitz zwei Stunden nach der Bestellung zu Daimler nach Sebaldsbrück geschickt. Just-in-Sequence nennt sich diese Art der Zusammenarbeit zwischen Zulieferern wie Lear Corporation und den großen Autobauern. Die benötigte Ware, in diesem Fall die Autositze, werden zeit-, mengen- und artgenau bis ans Band geliefert, wo sie dann direkt ins Fahrzeug verbaut werden. Die Nähe zur Autofabrik ist dabei von großem Vorteil.

Als „Hochgeschwindigkeitsmanufaktur“ und als „verlängerte Werkbank“ versteht Raudner sein Unternehmen. Das heißt: Lear Corporation fertigt im Auftrag des Auftraggebers, der Auftraggeber bestimmt also. Auch, mit welchen Lieferanten Lear Corporation zusammenarbeiten muss. Die Verantwortung, dass die Sitze rechtzeitig beim Autobauer ankommen, liegt wiederum bei der Firma Lear. Sie muss dafür enge Absprachen mit den anderen Zulieferern treffen, damit deren Teile rechtzeitig in der Produktion in der Hansalinie ankommen.

Die Arbeiten in der Halle des Sitzherstellers unterscheiden sich dabei von Linie zu Linie. Da die Roadster immer nur zwei Sitze haben und die produzierten Stückzahlen vergleichsweise gering sind und oft schwanken, stattet Lear Corporation im Schnitt gut 100 dieser Fahrzeuge täglich mit Sitzen aus. Gleichzeitig ist die Komplexität der Produkte in dieser Fertigungslinie am höchsten, denn die Autokäufer haben beim Sportwagen die höchste Auswahl an Sonderausstattungen. Mehr Manufaktur, weniger Fabrik. Mensch und Computer arbeiten hier dennoch eng zusammen: In der Endkontrolle überprüfen die computergestützen Prüfanlagen die Arbeitsschritte der Mitarbeiter, die Mitarbeiter wiederum kontrollieren noch einmal für die Prüfsysteme nur schwer auszumachende Unterscheidungsmerkmale wie etwa die optischen Oberflächenkriterien.

Die Arbeit in der C-Klasse-Produktionslinie kommt dagegen am ehesten der in einer Fabrik gleich: Gut 100 Arbeitsstationen werden für eine fertige Sitzgarnitur benötigt. Das Gestell muss aufgebaut, Kabel müssen befestigt, Airbag und Sitzheizung richtig platziert werden. Die Polster über die gesamte Vorrichtung gezogen und glattgebügelt werden, damit alle Nähte sitzen. Zwischen zwei und zehn Minuten hat jeder der Mitarbeiter Zeit für seinen Arbeitsinhalt.

Der Betriebsratsvorsitzende Holger Zwick erklärt, dass es vor allem angelernte Hilfskräfte sind, die für das Unternehmen arbeiten. Lear Corporation bildet aber auch zum Fahrzeuginnenausstatter aus. Nach der Ausbildung gehen sie entweder in Abteilungen wie die Entwicklung oder als Multiplikatoren in die Fertigungslinien. Sie haben dann die Aufgabe, ihre Kollegen weiterzubilden. Es werde jedoch immer schwieriger, geeignete Bewerber für die Ausbildungsplätze zu finden, sagt Zwick. Das liege auch daran, dass fast jeder Bremer Mercedes, nicht aber den Hersteller der Sitze in den Autos kennt.

Doch weil Lear Corporation wächst, ist es auf neue Mitarbeiter in allen Bereichen angewiesen. Wie stark das Wachstum ist, lässt sich auf dem Gelände rund um die Lear-Fabrik gut erkennen. Wechselbrücke um Wechselbrücke reiht sich hier aneinander, Lkw verlassen das Gelände im Minutentakt. Allein der Shuttle, der die C-Klassen-Fertigung beliefert, fährt 70 Mal am Tag zwischen Mercedes-Werk und Hansalinie hin und her. Derzeit gehen 90 Prozent der Sitze nach Sebaldsbrück, der Rest in andere Mercedes-Werke zum Beispiel in Sindelfingen oder Finnland. Das Gelände verlassen die Sitze stets auf der Straße. „Die Situation sehen wir hier schon kritisch“, sagt Zwick. In den vergangenen Jahren habe der Verkehr in der Hansalinie zugenommen, darauf, dass sich zwei Lkw begegnen, seien einige Straßen gar nicht ausgelegt. Das Unternehmen hofft nun, dass das Industriegebiet an einer zusätzlichen Stelle an die Autobahn angebunden wird.

In den kommenden Monaten geht es nun aber darum, die Sitze für die EQ-Reihe, also die Elektrofahrzeuge von Daimler, in die Produktion zu integrieren. Beim Thema E-Mobilität müssen auch Sitzhersteller umdenken, sagen Raudner und Zwick. „Gewicht gewinnt eine höhere Bedeutung“, so der Werkleiter. Das heißt: Auch die Sitze müssen leichter werden – trotz gleichbleibender Ausstattung und weiterhin hohen Standards bei Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Wichtig ist für Lear Corporation, bei diesen Entwicklungen ganz vorn mit dabei zu sein. Zwar wird auch in der Hansestadt an neuen Designs getüftelt, das deutsche Entwicklungszentrum ist aber in Sindelfingen. Denn die Konkurrenz unter den Autozulieferern ist hart. Den Zuschlag der Autobauer bekommt zwar meistens derjenige, mit dem die Zusammenarbeit schon länger gut läuft. Aber der Kostendruck steigt und steigt. „Bei jedem neuen Modell kommen wir wieder auf den Prüfstand“, sagt Raudner. Denn es sei nicht immer so gewesen, dass Lear Bremen die gesamte Bremer Mercedes-Modellpalette bediente. „Heute reicht allein der Preis nicht mehr aus, um den Zuschlag zu bekommen. Vielmehr müssen Qualität, Innovation und Effizienz stimmen“, sagt Raudner. Der Werkleiter blickt aber optimistisch in die Zukunft: „Wir arbeiten täglich sehr hart daran, den ständig wachsenden Anforderungen unseres Kunden gerecht zu werden. Und so hoffen wir auch in der Zukunft ein starker Partner für das Bremer Mercedes-Werk zu sein.“