Das Start-up Plan Blue wurde in den Esa-Inkubator aufgenommen. (Starthaus/Pusch)

Unter der Decke sind noch die Rohre zu sehen, statt mit Wänden sind die Bereiche mit Tüchern abgetrennt: Das Starthaus, daran besteht kein Zweifel, ist noch eine Baustelle. Trotzdem: Seine Macher sind zufrieden. Denn auch wenn die Räum am Domshof längst noch nicht fertig sind, ist das Starthaus schon aktiv.

Am Montag hat die Bremer Anlaufstelle für Start-ups eine Bilanz der ersten 500 Tage gezogen. Darin stehen: 175 Veranstaltungen mit mehr als 2500 Teilnehmern und ein Netzwerk, das auf 80 Partner angewachsen ist.

Auch für die nächsten sechs Monate ist viel geplant, der Höhepunkt dürfte aber wohl der Umzug sein. Denn bis Jahresende soll aus der Baustelle das Büro des Starthauses werden. „Am Domshof schaffen wir kurze Wege zwischen dem Starthaus und den Gründerinnen und Gründern“, sagt Ralf Stapp, Geschäftsführer der Bremer Aufbau-Bank, die Initiatorin des Starthauses ist. Dann sollen dort in der dritten Etage Seminare stattfinden und Menschen arbeiten können. Die Stockwerke darüber wird die Aufbaubank beziehen.

Geplant ist eine zentrale Anlaufstelle für Gründer in Bremen. Die Experten sollen die Start-ups in den verschiedenen Phasen begleiten – von der Idee bis hin zum Wagniskapital. Laut Stapp haben sich schon 2000 Gründungswillige in den vergangenen 500 Tagen bei den Mitarbeitern des Starthauses informiert.

„Das Starthaus ist von großer Bedeutung, um die Power auf die Straße zu bringen“, sagte Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) am Montag. Bremer Start-ups hätten viel Potenzial, genau wie der Standort. Das werde durch den Start-up Monitor 2018 belegt. Denn laut der Untersuchung des Bundesverbands Deutsche Start-ups kamen vergangenes Jahr 4,4 Prozent aller deutschen Start-ups aus Bremen. Der Wert von 2017 habe sich damit verdreifacht.

Das Starthaus zog am Montag aber nicht nur Bilanz, sondern feierte auch die Gründung eines Start-up-Zentrums der europäischen Weltraumagentur Esa in Bremen. Mit dem Esa Business Incubation Centre (BiC) will Bremen seine Bedeutung als Raumfahrtstandort in Deutschland verfestigen. Bis 2021 sollen daher 15 Start-ups aus Bremen und weitere 15 Start-ups aus den nördlichen Bundesländern im Bic aufgenommen und bei der Entwicklung unterstützt werden.

Den Anfang macht das Bremer Start-up Plan Blue. Sein Geschäftsmodell: Den Meeresboden scannen und analysieren. Dazu haben die vier Gründer den „Dive Ray“ entwickelt, ein Gestell, das neben Sensoren auch über eine Kamera verfügt, die hyperspektrale Bilder einfangen kann.

Während eine normale Kamera nur das aufzeichnet, was auch das Auge sehen würde, erfasst eine Hyperspektralkamera auch sehr viele, eng beieinanderliegende Wellenlängen – und somit wesentlich mehr Daten, die später verarbeitet werden können. Für die Aufnahmen in den Bic hat sich Plan Blue qualifiziert, weil es vergangenes Jahr einen europäischen Start-up-Wettbewerb gewonnen hat.