Zwei Tage lang hat Barbara Schneider gezeichnet und die Teilnehmer der Diskussionsforen verewigt. Ein Foto davon geht hinterher an alle zur Erinnerung. (Schwiegershausen)

Wer am Donnerstag, dem letzten Tag der der Stückgut-Fachmesse Breakbulk in den Bremer Messehallen herumgefragt hat, der hat durchweg Lob und positive Worte gehört. Einige sagten auch gleich, dass sie sich bereits auf die Breakbulk 2020 in Bremen freuen würden. Ein entsprechendes Fazit zieht auch Bremenports-Sprecher Holger Bruns: „Die Breakbulk war ein voller Erfolg. Die Vergrößerung der Ausstellungsfläche war genau richtig. Entsprechend haben wir den Wunsch, dass die Messe auch nach 2020 noch in Bremen stattfinden wird.“ Für das kommende Jahr sind die Verträge mit dem Veranstalter, der britischen ITE-Gruppe, bereits geschlossen. Was danach passiert ist noch ungewiss. Denn Antwerpen möchte die Messe ab 2021 gern wieder zurückhaben. So hatte es auch eine Mitarbeiterin der Hafengesellschaft von Antwerpen während einer Präsentation am Donnerstagnachmittag im Nebensatz anklingen lassen.

Aber Bremenports hatte selbst aktiv daran mitgearbeitet, die Kinderkrankheiten von der ersten Breakbulk in Bremen im vergangenen Jahr abzustellen. Das Problem, dass die Besucher verzweifelt ein Taxi gesucht haben, gab es in diesem Jahr nicht. Bei den Taxen, die im Einsatz waren, akzeptierten aber einige von ihnen nur Bar- statt Kreditkartenzahlung. Doch jeder Besucher hatte dieses Jahr mit seiner Eintrittskarte auch automatisch ein Ticket für die kostenlose Nutzung von Bus und Straßenbahnen erhalten. Auch das kam bei Ausstellern und Besuchern gut an. Wer am Dienstag- oder Mittwochabend zufällig am Bremer Marktplatz vorbeikam, konnte dort jeweils mehr als 200 Messebesucher im Gespräch beim Bier erleben – und beim Fotografieren von Selfies mit den Stadtmusikanten oder dem Rathaus im Hintergrund. Ob es in diesem Jahr wirklich die angestrebten 11 000 Besucher geworden sind, hatte der Veranstalter am Abend noch nicht mitteilen können.

Was für Bremenports-Sprecher Holger Bruns aber auch ein wichtiger Aspekt der Breakbulk ist: „Durch die Messe nimmt die Stadt Bremen auch stärker wieder ihren Hafen wahr.“ Dieses Bewusstsein will Bremens Hafengesellschaft dazu nutzen, um für die Arbeitsplätze rund um die Kaimauer zu werben. Denn auch hier macht sich der Fachkräftemangel bemerkbar. Das war auch am Donnerstagmittag bei der Gesprächsrunde zu hören, in der es darum ging, in welche Richtung sich die Breakbulk-Branche bewegt. Die einhellige Meinung der Personen auf dem Podium: Die Branche hat in den vergangenen Jahren so manches Talent verloren. Das habe aber auch an der weiteren Konsolidierung bei den Reedereien gelegen.

Bei einigen Häfen wiederum macht sich der Handelskrieg zwischen den USA, der EU und China bemerkbar. So sagte Danny Levenswaard von Rotterdams Hafengesellschaft: „Bei uns ist der Umschlag mit Stahl zurückgegangen.“ Nach eigener Aussage ist der Rotterdamer Hafen der größte Hafen Europas für den Stahlumschlag. Noch bereite der Rückgang keine Sorgen. „Unser Hafen in Rotterdam ist so vielseitig, dass er das aushalten kann. Für andere kleinere Häfen hätte das wesentlich größere Auswirkungen“, sagte er.

Unabhängig von der Entwicklung der Weltwirtschaft kennt mancher Hafen nur den Weg nach vorn. So will Danzig in den Ausbau seines Hafens in den kommenden zehn Jahren 2,5 Milliarden Euro investieren. Was den Umschlag angeht, konnte der Hafen von 2017 zu 2018 ein Wachstum von knapp 21 Prozent hinlegen. Irgendwann in der Zukunft will Danzig die gleichen Umschlagszahlen bei Containern erreichen, wie sie momentan Hamburg hat – worüber mancher Vertreter Hafenwirtschaft an der Elbe alles andere als erfreut ist.

Bei Anlagenherstellern wie Siemens werde es auch in Zukunft darum gehen, in allen Bereichen die Kosten zu senken – so auch beim Transport. So sagte es am Donnerstag Rüdiger Fromm von Siemens. Potenzial sieht da Ove Meyer, Geschäftsführer der Bremer Reederei Zeaborn, in der besseren Zusammenarbeit zwischen Reedereien, Speditionen und Kunden. Er sagte: „Wir befinden uns in der Digitalisierung, aber es kommt trotzdem vor, dass Projektgut mit einem Gewicht von 500 Tonnen angekündigt wird. Und vor dem Verladen auf das Schiff stellen wir fest, dass es 550 Tonnen sind – weil zuvor jemand vergessen hat, zu wiegen. Wenn hier alle entlang der Lieferkette besser zusammenarbeiten, lassen sich die Kosten für das Risiko und die Versicherung reduzieren.“

Um das zu erreichen, arbeitet beispielsweise die Hafengesellschaft von Antwerpen an einem speziellen Computerprogramm. „Das ist so organisiert, dass sich hier alle Unternehmen mit ihren Daten andocken können“, erläuterte Morgane Hanssens von Port of Antwerp. Voll entwickelt sei das Programm noch nicht. Während einige Teile fertig sind, mit denen die Hafenwirtschaft bereits arbeiten kann, werden andere Teile noch entwickelt. So wolle man die Erfahrungen in die weitere Entwicklung einarbeiten. Es ist also eine Art „On-the-go-Entwicklung“. „Das ist durchaus der übliche Weg heutzutage“, sagt auch Danny Levenswaard von Port of Rotterdam. Der Hafen setzt ebenso seit Jahren auf mehr Digitalisierung, um Umschlagzeiten minimieren zu können.

Was die Branche weiter beschäftigten wird, ist das „Höher, schneller, weiter“. Dazu äußerte sich Ove Meyer bezüglich der großen Windanlagen, die in Zukunft kommen werden: „Da gibt es derzeit weniger als 40 Schiffe weltweit, die imstande sind, diese Anlagen zu transportieren.“