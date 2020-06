Das Verteilzentrum von Amazon in Bremerhaven soll im Herbst dieses Jahres eröffnet werden. (Uwe Zucchi)

Der Versandhändler Amazon kommt nach Bremerhaven. Der Konzern will in der Seestadt ein neues Verteilzentrum eröffnen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Geplant ist, auf 20.000 Quadratmetern ein Zwischenlager einzurichten, in dem die Pakete landen, bevor sie in der Region zugestellt werden. „Im Verteilzentrum werden Pakete von Amazons Logistik- und Sortierzentren ankommen, dann von den Lieferpartnern abgeholt und an die Kunden zugestellt“, heißt es in einer Mitteilung.

Nach Amazon-Angaben soll das Verteilzentrum rund 140 zusätzliche Arbeitsplätze in Bremerhaven schaffen. Die Auslieferung an die Kunden des Versandhändlers soll über Lieferpartner geschehen, für die etwa 250 Fahrer tätig sein sollen. Das Unternehmen erhofft sich dadurch höhere Kapazitäten in der Lieferkette und schnellere Lieferoptionen. Schon im Herbst dieses Jahres soll das Verteilzentrum in Betrieb gehen.

Grantz: „ Freue mich über das Entstehen von Arbeitsplätzen“

Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) begrüßt die Entscheidung des US-Konzerns. „Gerade in Anbetracht der Entwicklung des Arbeitsmarktes freue ich mich natürlich über das Entstehen von Arbeitsplätzen“, wird er in der Mitteilung zitiert.

Schon im vergangenen Herbst hatte Amazon ein Verteilzentrum im Bremer Güterverkehrszentrum eröffnet und so für rund 130 neue Jobs gesorgt. Von dort aus werden Kunden beliefert, die sich in einem Radius von etwa 50 bis 60 Kilometer um das Verteilzentrum befinden. In Achim errichtet Amazon momentan ein eigenes Logistikzentrum.