In Bremerhaven gibt es bisher keine nennenswerte Gründerszene. Die Hochschule will das ändern. (studio b bremen)

Vorfreude, Begeisterung und ein Stück Erleichterung – im Turmzimmer des Alten Fährhauses ist all das greifbar. „Wie fühlt es sich an?“, fragt Professor Michael Vogel. „Wuhu!“, schallt es kräftig aus der Runde zurück. Und: „Auf drei geile Jahre!“ Bremen hat eine neue Genossenschaft. Deren 17 Mitglieder versammeln sich hier, um auf ihr Unternehmen Flotus anzustoßen. Draußen weht der Wind in den Bäumen, es ist ein kalter Novemberdienstag, doch auf die Stimmung schwappt das nicht über.

An diesem Vormittag sind aus Studenten Gründer geworden. Michael Vogel, Wissenschaftler der Hochschule Bremerhaven, hat den Studiengang, der das möglich macht, initiiert. „Ohne Ihren Anfang wäre heute nicht unser Anfang“, bedankte sich eine Genossin bei Vogel. Seit 2018 lässt sich an der Hochschule Gründung, Innovation und Führung studieren. Michael Vogels Rolle hat sich seither komplett verändert. Er kümmert sich nun an zweieinhalb Tagen mit Kollegen vor Ort um die Studenten. Was heißt das? „Man weiß nie was passiert“, sagt Vogel und lacht begeistert.

Vor ein paar Wochen ist mit dem Semesterbeginn der zweite Jahrgang gestartet und mit ihm Luis Gaglin. Der Student ist seit ein paar Moment Vorstandschef der Genossenschaft. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch und einen geilen Bildungsweg!“, sagt er und die Gläser heben sich: „Auf Flotus!“

Vogel freut sich. Zugleich holt er die Gründer zurück zur nächsten Aufgabe: Der Geschäftsplan muss bald stehen: „Ihr braucht eine passende Geschichte.“ Während hier gefeiert wird, sitzt unten im Fährhaus bereits die nächste Runde. Gleich drei Genossenschaften werden heute gegründet.

In denen gibt es jeweils viele kleine Teams. „Jede Genossenschaft ist wie ein Mischkonzern“, sagt Vogel. Die Ideen sind ganz unterschiedlich: Ein Gruppe erwartet die Legalisierung von Cannabis und entwickelt eine entsprechende Gewürzmühle. Zwei Gründer aus dem ersten Jahrgang haben eine Brauerei in Bremerhaven aufgebaut und stellen das Teegetränk „Kombucha“ her. „Die beiden sind totale Macher“, sagt Michael Vogel. Nur für das Studium lasse das wenig Zeit – die eigentlich nötig ist.

Wo Ideen geboren werden sollen

Im Turmzimmer stehen mehrere Sessel im Kreis. Die Studenten sitzen hier zweimal die Woche, um in den Dialog zu gehen, zu reflektieren und Erfahrungen auszutauschen. Kreißsaal heißt das Zimmer nicht nur wegen der Anordnung der Poäng in Grün und Grau: An diesem Ort sollen Ideen geboren werden. Außerdem werden Konflikte und Bücher behandelt. „Unsere Studis müssen sehr viel lesen“, sagt Vogel. Was genau, das bestimmen die Gründer selbst, ob nun ein Buch über Finanzcontrolling oder eine Branchenanalyse. Im Semester müssen die Studenten allerdings auf eine bestimmte Menge an Texten kommen und auch Essays verfassen.

Ansonsten soll es vor allem um die Praxis gehen. An ihrem dritten Unitag besuchen die Studenten ein Unternehmen. Schnell soll der Kontakt mit Kunden entstehen und bestenfalls eine langfristige Beziehung. Das sei besser, sagt Vogel, als auf einen Geniestreich zu warten. Denn aus den Gesprächen lasse sich viel lernen. Überhaupt: Für jedes Semester müssen die Studenten festhalten, was sie lernen wollen, was sie schon erreicht haben, wo sie stehen. Der Lernprozess steht vor dem Erfolg des Vorhabens.

Das Haus der Gründer liegt direkt an der Geeste, dort wo der Nebenfluss der Weser mäandert, dort wo die Fähre nach Nordenham fährt. Die Atmosphäre im Großraumbüro erinnert ein bisschen an ein Start-up: Sitzsäcke liegen herum und auch Spielereien wie ein Mini-Billardtisch. Vogel sieht das Haus als WG mit 100 Mitbewohnern. Kirsten König vom Genossenschaftsverband Weser-Ems war schon im vergangenen Jahr hier. Heute moderiert sie erneut drei Gründungen. Etwa eine Stunde dauert der Akt. Ganz geschafft haben es die Studenten dann noch nicht. Die Eintragung als Genossenschaft dauert zwei bis drei Monate. Die passiert erst nach der Prüfung des Geschäftsplans und nach dem Besuch beim Notar. „Es wird in Bremen normalerweise nur eine Genossenschaft im Jahr gegründet“, sagt Vogel. „Wir sind die völligen Exoten.“

Tim Lehner erinnert sich noch, als er damals mit seinen Kommilitonen gründete – ein schöner Moment. „Wir waren die Allerersten. Wir hatten gar keine Ahnung, was uns erwarten wird. Das war ein Aufbruch ins Ungewisse.“ Lehner gründete schon mit 18 Jahren, doch fühlte sich noch nicht ganz bereit für die Sache. Schließlich studierte er BWL, brach das aber ab, um nach Bremerhaven zu kommen. Die Entscheidung bereut er nicht: „Ich glaube, dass man hier unglaublich viel mehr lernt als in einem normalen Studium mit Vorlesungen und Klausuren.“ Der hohe Grad an Freiheit bringe aber auch viel Verantwortung mit sich.

Zu groß für das Studium

Lehner arbeitet im seinem Team an Metricc: Das Projekt beschäftigt sich mit der Datenanalyse im Einzelhandel, um Kundenverhalten zu messen. „Wir waren vor ein paar Monaten kurz vor dem Punkt, dass wir externe Finanzierung benötigen. Das Ganze ist ziemlich schnell groß geworden.“ Zu groß für das Studium. Darum soll es mit Metricc erst nach dem Abschluss richtig losgehen: „Wir wollen unseren Bachelor machen.“

Das haben auch Esther Baumgarten, Brit Heinke und Luis Gaglin vor. Die drei bilden den Vorstand von Flotus. Das spanische Wort steht für Flotte – passend für Bremerhaven. Gaglin sieht das Studium dabei nicht als Schutzraum: „Wir sind rechtlich genauso belangbar wie jede andere Genossenschaft.“ Das Team von Tim Lehner hat das schon erlebt: Weil Metricc eine Datenschutzerklärung für die Website kopierte, trudelte eine Abmahnung ein, weil der Text urheberrechtlich geschützt war. Für Vogel ist wichtig, dass es für die Studenten ein echtes Risiko gibt, dass es um echtes Geld geht. „Das verändert ganz viel.“

Baumgarten, Heinke und Gaglin denken, dass die Studenten etwas bewegen in Bremerhaven, dass nicht nur sie von ihrem Studium profitieren werden. „Der ganze Studiengang für die Stadt“, formuliert es Gaglin. Das sei schon ein besonderes Experiment. „Wir wollen alle was schaffen und gerne anpacken“, sagt Baumgarten. Bisher gibt es laut Michael Vogel keine echte Gründerszene in der Seestadt. Der Studiengang gehöre hierher, um das zu verändern.

Gegen Mittag knallen im Büro Sektkorken bis an die Decke des Raums. Die dritte Genossenschaft hat es auch geschafft. In einem Jahr werden im Fährhaus 50 neue Gründer ihre Geschäftsideen entwickeln.