„Jeder Ort ist anders“, sagt Lars Frerichs, „darauf versuchen wir zu reagieren.“ Wie in diesem Markt im Oldenburger Stadtteil Kreyenbrück. Das Gebäude zeichnet sich durch geschwungene Linien aus. Auf den ersten Blick ist es gar nicht unbedingt als Supermarkt zu erkennen. Architekt Frerichs findet das nicht schlimm: „Ein Supermarkt muss nicht immer gleich aussehen. Die Kunden wissen auch so, wann sie in einem Supermarkt sind.“ (Michael Matthey)

Oldenburg. Der Verwaltungssitz ist ein Statement. Er sieht anders aus, als man es sonst von Unternehmen dieser Größenordnung kennt. Keine Fensterfronten aus Glas, keine typische Büro-Architektur. Hier an der Alexanderstraße in Oldenburg-Dietrichsfeld steht stattdessen ein Haus, das aussieht wie eine Villa aus den 50er-Jahren. Es ist die Zentrale der Oldenburger Supermarktkette Aktiv&Irma, ein bisschen herrschaftlich mit Treppenaufgang, aber insgesamt so schlicht wie der weiße Putz außen an der Wand. Die Räume drinnen sind hoch, die Schiebetüren aus Holz genau wie die Treppe nach oben. Der Parkettboden ist noch original.

Abreißen oder renovieren? Das war vor ein paar Jahren die Frage, die sich die Geschäftsleitung von Aktiv & Irma stellte. Man entschied sich für eine Renovierung, schließlich hatte das Gebäude eine Geschichte, und die, so fanden sie bei Aktiv & Irma, galt es zu bewahren. Für die Firmenzentrale gilt damit das, was auch für die Standorte der Supermärkte in und um Oldenburg herum gilt: Aktiv&Irma-Gebäude nehmen Bezug auf ihre Umgebung. „Jeder Ort ist anders“, sagt Lars Frerichs, „darauf versuchen wir zu reagieren.“

Zweite Generation

Lars Frerichs ist der jüngere Sohn des Firmengründers Manfred Frerichs. Lars Frerichs ist Architekt. „Ich bin froh, dass mein Bruder sich geopfert hat und in die Geschäftsführung eingestiegen ist“, sagt er und lacht seinen Bruder Marco an, der neben ihm sitzt. Ein kleiner Scherz unter Brüdern, natürlich. Denn auch Lars Frerichs hat nach wie vor direkt mit Aktiv & Irma zu tun. Sein Büro plant die Märkte.

Marco Frerichs, der ältere Bruder, ist einer der beiden Geschäftsführer von Aktiv&Irma. Die Brüder empfangen ihren Besuch in einem Besprechungsraum, hinter ihnen ein alter Schrank. Gläser mit Gurken und Marmelade stehen in der Vitrine, auch Kekse, Schnaps-, Ketchup- und Likörflaschen. Auszüge aus einem Sortiment, das so auch schon im ersten Laden ihres Vaters hätte stehen können.

Zweite Generation

Manfred Frerichs kommt 1964 aus Jeddeloh nach Oldenburg. Er kennt sich in der Lebensmittelbranche ein wenig aus. Die Eltern haben in Jeddeloh einen Tante-Emma-Laden, den ersten mit Einkaufswagen, heißt es. Manfred Frerichs, gerade einmal 24 Jahre alt, eröffnet in Oldenburg am Hochheider Weg auf 400 Quadratmetern den ersten Frerichs-­Lebensmittelmarkt. Damals gab es noch 320 selbstständige Läden in der Stadt. Heute ist kaum jemand geblieben. Aber Aktiv&Irma.

Diesen Namen trägt die Kette seit dem Zusammenschluss mit dem Discounter Irma. Zehn Supermärkte und drei Plopp-Getränkemärkte gehören heute zum Unternehmen. Die Frerichs-Brüder erinnern sich noch gut an den ersten Expansionsschub in den 70er-Jahren. „Die Leute standen bei den Eröffnungszeremonien Schlange, Blumengestecke standen auf den Tischen, und es gab ein Glas Sekt“, sagt Marco Frerichs. 650 Menschen arbeiten heute bei Aktiv&Irma. Seit 1993 ist die Familie Frerichs alleiniger Inhaber.

Lebensmittelhersteller aus der Region im Regal

Aktiv & Irma ist damit eine Besonderheit in einer Branche, die bundesweit agierende Konzerne wie Aldi, Rewe oder Lidl dominieren. Aktiv&Irma hat sich als regionale Marke etabliert, das schaffen nur wenige, Inkoop in Delmenhorst oder Multi in Leer auch noch, aber sonst? Nicht viele. Aktiv & Irma ist ein Edeka-Genosse, von dort kommt die Ware. „Aber alle Entscheidungen werden hier in Oldenburg getroffen“, sagt Marco Frerichs, „Vertrieb, Preise, Produkte, Werbung.“ Das garantiert kurze Entscheidungswege. Keine Bosse in Köln oder Hamburg, die Vorgaben machen, die für Meppen genauso gelten wie für Frankfurt/Oder. Stattdessen Nähe zur Region, die für Marco Frerichs gleichbedeutend ist mit regionaler Kompetenz. Wo es geht, setzt das Unternehmen auf die Zusammenarbeit mit Herstellern aus der Gegend, etwa beim Honig, Kaffee, Joghurt und Fleisch.

Ein weiteres Plus: Sämtliche Immobilien sind im Besitz des Unternehmens. Es erleichtert die Arbeit ungemein, wenn keine Mietverträge zu beachten oder die Interessen von Eigentürmern zu berücksichtigen sind.

Besondere Architektur

Aktiv & Irma nutzt diese Freiheit, um die Firmenphilosophie zu pflegen. „Wir gehen dorthin, wo die Menschen sind“, sagt Lars Frerichs, der Architekt. Rein in die Stadtteile, zum Beispiel nach Kreyenbrück. Dort hat Aktiv & Irma einen Supermarkt um alten Baumbestand herum gebaut. Entstanden ist ein Gebäude mit geschwungenen Linien. Innen ist es hell, der Raum wirkt großzügig. „Das wird wertgeschätzt von den Kunden“, sagt Lars Frerichs. „Ein Supermarkt muss nicht immer gleich aussehen. Die Kunden wissen auch so, wann sie in einem Supermarkt sind.“

Aktiv & Irma kommt mit vergleichsweise bescheidenen Flächengrößen aus, zwischen 1500 und maximal 2500 Quadratmeter sind die Märkte groß. Das reicht, um rund 20 000 Artikel vorzuhalten. Gewohnheiten und Strukturen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. „Die Familien werden kleiner, es gibt mehr Singlehaushalte“, sagt Marco Frerichs, „man macht nicht mehr so gern den Großeinkauf für mehrere Wochen im voraus, sondern entscheidet lieber kurzfristig.“

Architektenpreis für Supermarkt-Filiale

Die Aktiv & Irma-Märkte fallen auf, weil sie anders sind. Und manchmal sogar preisgekrönt. Der Markt in Hude etwa hat vor sieben Jahren den Preis des Deutschen Architektenbundes Niedersachsen erhalten. Als „freundlich und einladend“ bewertete die Jury den Markt, lobte die „besondere Gestaltung der einzelnen Abteilungen“. Abschließend hieß es: Der Markt sei eine „begrüßenswerte, weil hierzulande noch sehr ungewöhnliche Alternative zu den üblichen einfallslosen Märkten und Discountern, die landauf landab das Stadt- und Landschaftsbild prägen“.

Auch das nächste Projekt ist ungewöhnlich. An der Bremer Straße steht ein Aktiv & Irma-­Markt, der abgerissen und ein paar Meter weiter neugebaut wird. Oben auf dem Supermarkt soll ein Kindergarten einziehen. Ebenfalls aufs Dach kommen Wohnungen und eine moderne Turnhalle, die der benachbarte Verein Tura Oldenburg nutzt. Vergleichbares hat es bisher in der Stadt noch nicht gegeben.