Sich den Traum vom Eigenheim erfüllen. Das wollte auch der junge Familienvater Timo S. (Name der Redaktion bekannt) südwestlich von Hamburg. Im Internet wurde er auf das Bremer Unternehmen THM Bau aufmerksam. Von dem ließ er sich Unterlagen schicken. Es kam zu Gesprächen und schließlich zum Vertrag: „Die waren auch günstiger als die örtlichen Bauunternehmer.“ Eigentlich sollte sein Haus vergangene Weihnachten fertig sein.

Doch im Badezimmer sieht es immer noch nach Baustelle aus. Und bei dem, was bereits fertiggestellt ist, sei viel Pfusch mit dabei: „Die Innengarage ist verschimmelt, und an einer Stelle regnet es durch.“ Doch von der THM Bau GmbH ist keine Abhilfe mehr zu erwarten: Das Unternehmen hat Mitte Mai Insolvenz beantragt. Timo S. hatte Abschlagszahlungen ans Unternehmen geleistet. Er schätzt, dass er mindestens auf einem Schaden von 20 000 Euro sitzenbleiben wird.

Als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet

Damit ist er kein Einzelfall. So wie ihm, soll es mindestens 60 Geschädigten gehen, die auf ihrem Grundstück eine Baustelle haben. Sie haben inzwischen eine Whatsapp-Gruppe gegründet und versorgen sich gegenseitig über das Smartphone mit neuen Informationen. Über die Gruppe erfährt er, dass Handwerker, die für THM Bau gearbeitet haben, nun versuchen, von den Baustellen das wegzuholen, was noch nicht fest verschraubt ist. „Da wollte ein Handwerker sogar die Fliegengitter schon wieder abbauen“, berichtet ein anderer Geschädigter. Er sitzt in der Nähe von Jever. Insgesamt gibt es THM-Geschädigte in der gesamten Region zwischen Ostfriesland und Hamburg.

Geschäftsführer der THM Bau ist Dennis Hartwig. Neben dieser Tätigkeit ist der 39-Jährige Inhaber einer Versicherungsvertretung in Oslebshausen – zufälligerweise direkt neben dem Büro von THM Bau. Bei der Baufirma sieht es am Dienstag nicht nach Hochbetrieb aus. Durchs Fenster sind die Muster zu erspähen, anhand derer die Häuslebauer sich ihre Klinkerfarben aussuchen können. Beim Blick auf die Internetseiten der Versicherungsvertretung fällt plötzlich auf, dass dort im Laufe des Dienstags Fotos und Telefonnummern der Mitarbeiter entfernt wurden, ebenso wie die Handynummer von Hartwig.

Die THM Bau wurde im März 2014 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. Für die notwendige Einlage in Höhe von 25 000 Euro stammen 20 000 Euro von Dennis Hartwig und 5000 Euro von Marcus Odorfer. Was einigen Geschädigten im Nachhinein unangenehm auffällt: Derjenige, der sie bei Bau und Planung beraten hat, hatte noch im Februar 2014 eine Insolvenz mit einer Firma hingelegt, die ebenfalls schlüsselfertige Häuser erstellte. Bei einigen Objekten der THM Bau führte er auch handwerkliche Arbeiten aus. Timo S. sagt dazu: „Die sind bei mir zum Teil krumm und schief und schlecht ausgeführt.“

Darauf angesprochen, erklärt der besagte Berater und Handwerker dem WESER-KURIER: „Bei THM Bau war ich nicht fest angestellt sondern habe nur als Freelancer gearbeitet.“ Er hat seinen Betrieb vor den Toren Bremens und bietet seine Tätigkeiten jetzt unter anderem bei Ebay-Kleinanzeigen an. Nach seinen Angaben ist er nicht mehr für THM tätig. Für die Ausführung habe THM Bau mit Fremdfirmen und Subunternehmern gearbeitet, sagt Timo S. „Die sechs Maurer, die hier im letzten Sommer gearbeitet haben, kamen aus Moldawien und haben sechs Monate im Wohnwagen auf dem Grundstück übernachtet.“

Eine Art Notar

Der zuständige Insolvenzverwalter Malte Köster sagt auf Nachfrage: „Das Verfahren ist noch ganz am Anfang. Alle Bauherren haben von uns ein Schreiben erhalten.“ Größtes Anliegen sei es, für die Bauherren und die geschädigten Handwerker den Schaden möglichst begrenzen zu können. Die 25 000 Euro Einlage der GmbH gehen in die Insolvenzmasse. Darüber hinaus sei zu schauen, was es noch an liquiden Mitteln gibt. Köster spricht von einer „herausfordernden und schwierigen Situation“.

Bei den Zahlungen an die Handwerker hat THM Bau den Geschädigten zufolge mit der Hamburger Firma Treuhandwerk24 zusammengearbeitet. Diese Firma fungiert als eine Art Notar. Der Bauherr überweist dorthin seine Abschlagszahlungen. Die Handwerker erhalten aber erst ihr Geld, wenn der Bauherr die Freigabe erteilt hat. Ein Treffen der Geschädigten vor Ort in Hamburg und Nachfragen haben laut Timo S. ergeben, dass dort Geld ohne Freigabe überwiesen wurde.

„Das ist dann nicht an die Handwerker gegangen, sondern an THM.“ Treuhandwerk24 begründet dies damit, dass Lieferanten ihre Gelder ohne Freigabe erhalten würden, damit der Bau nicht ins Stocken gerät. Bei Treuhandwerk24 war niemand telefonisch für eine Stellungnahme erreichbar. Dem geschädigten Bauherrn aus Jever reicht es jetzt. Er hat bei der Polizei Oldenburg Anzeige wegen Betrugs gegen THM Bau und gegen Treuhandwerk24 erstattet.

Auch nachdem die THM Bau GmbH Insolvenz beantragt hat, existiert die THM Projektgesellschaft weiterhin. Sie wurde 2017 von Hartwig und Odorfer als Gesellschafter gegründet. Diese planen aktuell in Grambke 100 neue Wohneinheiten. Für die mehr als 60 Geschädigten, die noch auf ihren Baustellen sitzen, ist es nur schwer zu verstehen, dass die Unternehmer jetzt einfach so weitermachen wie bisher.

Wobei Odorfer betont, dass ganz klar zwischen der THM Bau und der THM Projektgesellschaft unterschieden werden müsse. Er bittet die Reporterin, sensibel mit dem Thema umzugehen: „Das kann Projekte zerstören und Existenzen kosten.“ Timo S. hat von einem geschädigten Pärchen gehört, das nun womöglich Privatinsolvenz anmelden muss.