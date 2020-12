Olaf Woggan ist der Vorstandsvorsitzende der AOK Bremen/Bremerhaven. (Daniel Chatard)

Die AOK Bremen/Bremerhaven wird ihren Zusatzbeitrag fast um das Doppelte erhöhen. Das hat der Verwaltungsrat der Krankenkasse entschieden. Demnach steigt der Beitrag, den je zur Hälfte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zahlen, ab Januar um 0,6 Punkte auf 1,3 Prozent. Bereits im September hatte der Vorstandsvorsitzende Olaf Woggan angekündigt, dass es zu einer solchen Erhöhung kommen werde. Das letzte Wort hat aber der Verwaltungsrat, der im Dezember dazu tagt. Als einen Grund für die Erhöhung nannte Woggan im Herbst, dass durch die Reform des Risikostrukturausgleichs der Krankenkasse in Zukunft 14 Millionen Euro weniger zur Verfügung stünden.

HKK verändert Beitrag nicht

Am Freitag hatte die Bremer HKK mitgeteilt, dass sie ihren Zusatzbeitrag ab Januar unverändert bei 0,39 Prozent belassen will. Auf diese Weise will sie Rücklagen bei steigenden Kosten abbauen – so hatte es Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) noch vor der Pandemie verlangt. Wenn Versicherte ihre Kasse wechseln wollen, raten Verbraucherschützer dazu, vorher genau die jeweiligen Leistungen zu vergleichen.