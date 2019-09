Lehnt das Ende des sogenannten Gebietsschutzes ab: AOK-Vorstandschef Olaf Woggan. (Kuhaupt)

Die AOK Bremen/Bremerhaven will für das kommende Jahr den Beitragssatz bei 15,3 Prozent stabil halten. Das sagte der Vorstandschef Olaf Woggan bei der Präsentation der Zahlen für 2018. Allerdings steht das Versprechen noch unter dem Vorbehalt, dass der AOK-Verwaltungsrat zustimmt. Das Geschäftsjahr schloss die Krankenkasse mit einem Plus von 5,8 Millionen Euro ab. Dadurch, dass der Beitrag gleich bleibt, rechnet die AOK allerdings für 2020 mit einem Minus, das aber durch Rücklagen ausgeglichen wird. Woggan fügte an: „Wir sind nicht die günstigste Krankenkasse, aber gehören zu den Top 20.“ Seiner Meinung nach müsse man gleichzeitig auf die Leistungen schauen, die die Kasse biete.

Mit dem geplanten Minus folgt die Krankenkasse dem Gebot des Gesetzgebers, Rücklagen abzubauen. Dies hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereits im vergangenen Jahr angesichts der hohen Reserven bei Deutschlands gesetzlichen Krankenkassen gefordert. Während 2018 mehr als 256 000 Menschen bei der AOK Bremen/Bremerhaven versichert waren, wurden daraus bis zum August 261 000 Versicherte. Das Durchschnittsalter der Versicherten ist inzwischen auf 41,6 Jahre gefallen, was zur Senkung der Leistungsausgaben beiträgt. Die Leistungen je Versichertem stiegen um 0,6 Prozent auf insgesamt knapp 769 Millionen Euro. Den größten Posten beim Leistungsaufwand nehmen die Krankenhausbehandlungen mit 281 Millionen Euro ein.

Woggan: Gebietsschutz soll bleiben

Zu schaffen machen der Kasse die Gesetzespläne der Bundesregierung, die nicht vorankommen. Dies erschwere die Planung für 2020. Und laut Woggan gefährdet es die gute Entwicklung der AOK Bremen/Bremerhaven überhaupt: „Wenn zum Beispiel die Arztberatung so eingeschränkt wird, wie es der Bundesgesundheitsminister beabsichtigt, dann verlieren wir in Bremen ein seit Jahrzehnten bewährtes Instrument, um unnötige Arzneimittelkosten zu vermeiden.“ Ebenso würde das „Faire-Kassenwahl-Gesetz“ den Service gefährden, mit dem die Kasse den Medizinern Fortbildungen anbietet.

Genauso lehnt Woggan das Ende des „AOK-Gebietsschutzes“ ab, das diskutiert wird: „Wir sind hier als Krankenkasse vor Ort, und den gleichen Service können wir jemandem aus Bayern so nicht bieten.“ Es gibt Pläne, wonach alle elf AOKen in einen größeren Wettbewerb treten sollen. Woggan lehnt zudem auch ab, dass das Bundesversicherungsamt in Zukunft die Kassenaufsicht über die AOK haben soll – statt wie bisher die Länderaufsicht.