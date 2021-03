Handelskammer, Handwerkskammer, Unternehmensverbände und Wirtschaftssenatorin setzen sich gemeinsam für Corona-Schnelltests in Unternehmen in Bremen und Bremerhaven. (Carmen Jaspersen/dpa)

Die Corona-Schnellteststrategie von Bund und den Ländern findet Unterstützung in Bremen: In einem gemeinsamen Aufruf appellieren Handelskammer, Handwerkskammer und die Unternehmensverbände gemeinsam mit Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) an die Unternehmen in Bremen und Bremerhaven, ihren Mitarbeitern schnellstmöglich einen Coronatest anzubieten, sofern er denn verfügbar ist.

Immer aktuell informiert: Der Corona-Liveticker für Deutschland und Bremen

„Mit dem Appell für Testungen in den Unternehmen wollen wir einen starken Beitrag zum Gesundheitsschutz der Belegschaften und zur Sicherheit in den Unternehmen leisten", sagte Handelskammer-Präses Janina Marahrens-Hashagen. Die Beteiligung von Unternehmen sei bei der Teststrategie ein unverzichtbarer Baustein bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie und deren Folgen, so die Wirtschaftssenatorin.

Mehr zum Thema Corona-Pandemie Wo Sie sich in Bremen kostenlos testen lassen können In Bremen können Sie sich an acht Stationen sowie in Arztpraxen kostenlos auf Corona testen lassen. Wir geben einen Überblick. mehr »

Bei der Umsetzung der Testungen sollten aus Sicht der Wirtschaft keine weiteren bürokratischen Hürden aufgebaut werden, die gerade für kleine Betriebe nicht zu stemmen sind. Grundvoraussetzung für eine funktionierende Teststrategie sei die Fokussierung auf Selbsttests, die auch ohne eigenen Betriebsarzt in Kleinbetrieben durchgeführt werden können. „Der Einsatz von Selbst- und Schnelltests in möglichst vielen Unternehmen schafft Vertrauen und ist ein wichtiger Zwischenschritt, bis auch wir in Deutschland durch flächendeckende Impferfolge endlich den Weg zurück in die Normalität finden können", sagt Lutz Oelsner, Präsident der Unternehmensverbände im Lande Bremen.

Die Präses der Handelskammer Bremen sagt: "Bis allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht werden kann, ist der Ausbau der Schnell- und Selbsttests, ergänzend zu den bestehenden guten Hygienekonzepten, aus Sicht der Handelskammer eine sehr gute Maßnahme, um perspektivisch aus dem Lockdown heraus zu kommen.“