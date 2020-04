Vor dem Einzug von Appelrath Cüpper ins Haus am Ansgarikirchhof standen dort aufwendige Arbeiten an. Vergangenen September hatte die Damenmodekette aus Köln diesen Standort neu eröffnet. (Christina Kuhaupt)

Die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie bringen auch den Damenmode-Filialisten Appelrath Cüpper ins Wanken. Das 1882 gegründete Unternehmen hat beim Kölner Amtsgericht Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. „Nachdem wir mit einem außergewöhnlich guten Januar und Februar ins Jahr 2020 gestartet sind, hat uns die Corona-Pandemie in eine schwere Krise geführt“, berichtete Unternehmenschef Lothar Schäfer. Aufgrund der behördlichen Schließung aller 16 Filialen sei der Umsatz nahezu komplett eingebrochen. Nur der Online-Shop sei noch für Kunden verfügbar.

In Bremen hatte das Traditionshaus erst vergangenen September einen neuen Standort eröffnet. Zuvor wurde das Geschäft im Ansgari-Haus aufwendig neu gestaltet und unter anderem mit einer neuen Fassade versehen.

Insolvenz als letzte Option

Die Lage für Appelrath Cüpper war schon vor der Corona-Krise nicht einfach. Das Unternehmen befand sich mitten in einem Restrukturierungsprozess. In dieser Situation seien auch die Gespräche mit den Banken über einen KfW-Kredit erfolglos geblieben, so dass eine Insolvenz in Eigenverwaltung die letzte Option gewesen sei, betonte Finanzvorstand Heinrich Ollendiek.

Der Schritt biete nun die Möglichkeit zu einer nachhaltigen Sanierung und Neuausrichtung von Appelrath Cüpper, betonte der zum Generalbevollmächtigten des Unternehmens berufene Sanierungsexperte Jasper Stahlschmidt. „Wir gehen davon aus, dass das Verfahren bis Ende des Jahres abgeschlossen ist.“ Zum vorläufigen Sachwalter, der die Interessen der Gläubiger bei dem Insolvenzverfahren schützt, wurde der Rechtsanwalt Bero-Alexander Lau bestellt.

Appelrath Cüpper erwirtschaftete zuletzt mit rund 1000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 110 Millionen Euro. In den vergangenen Jahren wurden neben Bremen auch Standorte in Dresden, Braunschweig und Fulda eröffnet. Unternehmenschef Lothar Schäfer, nun seit einem Jahr im Amt, plante eigentlich, weiter auf Wachstum zu setzen. „Wir sind vor allem in Mittel- und Norddeutschland vertreten und dort weiter auf der Suche. Ein vernünftiges Szenario wäre ein Standort pro Jahr“, äußerte er sich im September im Interview mit dem WESER-KURIER zur Eröffnung der Filiale in der Hansestadt. Zu diesem Zeitpunkt lag der Anteil des Onlinegeschäfts am Umsatz bei sechs Prozent.