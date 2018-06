Justin Wischewski ist Malerlehrling im ersten Ausbildungsjahr. Durch ein Praktikum hat der 19-Jährige den Beruf kennen gelernt. Auf der Messe Job4u informiert er junge Menschen über seinen Job. (Frank Thomas Koch)

An diesem Wochenende geht es im Weserstadion mal nicht um Sport, sondern um Ausbildung und Studium: Auf der Messe Job4u können sich junge Menschen über Berufe informieren und Kontakte knüpfen. Zum Beispiel mit Justin Zischewski.

Der 19-Jährige ist Maler und Lackierer im ersten Lehrjahr, die Schwerpunkte seiner Ausbildung liegen auf Gestaltung und Instandsetzung. Darunter fallen Arbeiten an großflächigen Fassaden und Decken, aber auch Wärmedämmung. "Ich wollte einen Job mit viel Abwechslung", sagt er. Während eines Praktikums beim Malereibetrieb Hans Horr habe er sofort gemerkt, dass es der passende Beruf für ihn sei.

Für Elena Komar von der Handwerkskammer Bremen sind solche Werdegänge Glücksfälle: "Das Handwerk sucht dringend Nachwuchs." Auf der Messe bewirbt sie das Programm "passgenaue Besetzung von Ausbildungsplätzen": Mit Unterstützung des europäischen Sozialfonds und des Bundeswirtschaftsministeriums berät die Kammer angehende Azubis und vermittelt Ausbildungsplätze. Dabei unterstützt sie bei Bewerbungen und informiert über Fördermöglichkeiten. "Wir arbeiten mit Schulen zusammen und haben viele Kontakte", sagt sie. Das Angebot "Willkommenslotse" richte sich speziell an Flüchtlinge.

Besonders beliebte Handwerksberufe kämen meist aus der technischen Branche: KfZ-Mechatroniker, Anlagenmechaniker und Elektriker hätten die meisten Bewerber. Allerdings habe das Handwerk in Bremen noch mehr zu bieten: 130 handwerkliche Ausbildungsberufe gebe es hier. "Die meisten Bewerber können maximal zehn aufzählen", sagt sie. Daher wolle sie auch die weniger bekannten Ausbildungen vorstellen, wie etwa die zum Orthopädietechniker. Auch Raumausstatter sei ein eher unbekannter Beruf. "Gerade unter Flüchtlingen ist der Job aber beliebt. Besonders, wenn sie gelernte Schneider oder Polsterer sind." Des Weiteren würden viele junge Menschen unterschätzen, dass man auch im Handwerk Karriere machen kann.

Auch im sozialen Bereich hätten Bewerber beste Chancen, sagt Lars Wellbrock, Personalleiter der diakonischen Behindertenhilfe Lilienthal: "Der Job des Heilerziehungspflegers bietet ein tolles Aufgabenfeld, eine hohe Sinnstiftung und direktes Feedback von den Menschen." Die Bremer Einrichtung der Diakonie befindet sich in Gröpelingen. Obwohl soziale Berufe eher von Frauen ausgeübt werden, sei das Geschlechterverhältnis unter den Bewerbern generell ausgewogen. In den vergangenen zwei Jahrgängen habe es sogar mehr Männer als Frauen gegeben.

Viele junge Menschen hätten durch ein freiwilliges soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst zum ersten Mal Berührung mit dem Berufsfeld, sagt Wellbrock. Neben Freiwilligen würde die Diakonie aber auch noch Azubis suchen. Von 15 Plätzen im kommenden Ausbildungsjahr sind drei noch unbesetzt. Die Ausbildung beginnt am 1. September. Nachzügler könnten sich jedoch noch bis Ende Juli bewerben. Um Heilerziehungspfleger zu werden, müssen Bewerber Fachhochschulreife oder Abitur vorweisen. Realschulabsolventen müssen zusätzlich eine einjährige Be­rufs­fach­schu­le besuchen mit den Schwerpunkten Haus­wirt­schaft und Pfle­ge/Per­sön­li­che As­sis­tenz.

"Es ist eine blühende Branche mit sicheren Arbeitsplätzen", sagt Wellbrock. Zuletzt hätte die Diakonie neun Azubis direkt nach Ausbildungsende übernommen. Ein weiterer Vorteil: "Wir stellen generell unbefristet ein." Ihre Azubis würden auch eine Vergütung erhalten: 800 Euro im ersten Lehrjahr. "Es ist die gleiche Vergütung, die auch unsere kaufmännischen Azubis erhalten", sagt er. Das sei keineswegs selbstverständlich: Da es sich um eine Fachschulausbildung handelt, würden Azubis in der Regel keine Vergütung erhalten. Manche müssten sogar draufzahlen, um Heilerziehungspfleger werden zu können. Für ihre Neuankömmlinge würden sie auch Zimmer in einer Azubi-WG bereitstellen.

In einer der hinteren Ecken am Ende der Messe hat auch die Arbeitnehmerkammer einen Stand aufgebaut. "Die Arbeitnehmerkammer ist bei jungen Leuten nicht so präsent", sagt Christian Sobottka. Dabei hätten auch angehende Azubis einen Anspruch auf rechtliche Beratung, etwa zu Ausbildungsverträgen. Die Hauptprobleme junger Arbeitnehmer seien monotone Tätigkeiten, obwohl der Lehrplan mehr Abwechslung vorschreibt. "Azubis werden gern als billige Arbeitskraft eingesetzt", sagt er. Auch würden manche Arbeitgeber ihren Azubis nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Urlaub zusprechen. Bei großen Arbeitgebern gebe es in dieser Hinsicht jedoch weniger Probleme als bei kleineren.

Wer Fragen dazu hat, könne sich jederzeit an die Kammer wenden. "Das Bewusstsein kommt meist erst, wenn die erste Gehaltsabrechnung kommt", sagt er. Bei Vergütung und Abzügen würden viele grundsätzliche Fragen erstmals entstehen.

Die Messe Job4u hat auch an diesem Sonnabend von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.