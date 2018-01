24-Stunden-Warnstreiks: In Bremen macht der Armaturenhersteller Gestra den Anfang. (Daniel Chatard)

Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie startet die IG Metall im Bezirk Küste in der Nacht zu Mittwoch mit ganztägigen Warnstreiks. Am ersten der drei Tage wird in zehn Betrieben mit mehr als 5.000 Beschäftigten in Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordwestniedersachsen für bis zu 24 Stunden die Arbeit ruhen.

Den Auftakt macht in Bremen-Findorff der Armaturenhersteller Gestra. Dort startet der Warnstreik mit der Nachtschicht um 22 Uhr. IG-Metall-Bezirksleiter Meinhard Geiken wird dort anwesend sein. Am Mittwochmorgen werden zur Kundgebung der Bremer Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel, der Bremer IG-Metall-Bevollmächtigte Volker Stahmann sowie die Gestra-Betriebsratsvorsitzende Katja Pilz erwartet.

24 Stunden Streik bei Daimler ab Mittwochabend

In der Region treten am Mittwochmorgen zwischen vier und sechs Uhr auch die Mitarbeiter beim Heizungshersteller Brötje in Rastede in den Ausstand. Ihnen folgen die Kollegen bei Still in Hamburg, Manitowoc in Wilhelmshaven, Steen in Elmshorn und Flowserve Sihi in Tönning.

Die Mitarbeiter des Bremer Daimler-Werks sollen dann Mittwochabend zur Nachtschicht ihren 24-Stunden-Warnstreik beginnen. Dort wird es am Donnerstag gegen 8.30 Uhr ebenfalls eine Kundgebung mit Hickel, Stahmann und dem dortigen IG-Metall-Vertrauensmann Marcus Keunecke geben.

Die Mitarbeiter des Automobilzulieferers Lear sollen sich in der gleichen Zeit dem Streik anschließen. Vor dem Unternehmen an der Hansalinie soll es dann am Donnerstag gegen 14 Uhr eine Kundegebung mit Volker Stahmann geben.

Arbeitgeberverband will Klage einreichen

Der Arbeitgeberverband Nordmetall wird gegen die Streiks am Mittwoch in Frankfurt am Main, dem Bundessitz der IG Metall, Klage einreichen. Der stellvertretende Nordmetall-Hauptgeschäftsführer Peter Schlaffke will nach eigenen Angaben diese „Eskalation“ nicht tatenlos hinnehmen. Er sagte als Begründung: „Die IG Metall wird für Forderungen zur Arbeitszeitreduzierung bei weitgehendem Lohnausgleich streiken, deren Umsetzung zu einer massiven Diskriminierung aller heute schon in Teilzeit tätigen Mitarbeiter führen würde. Nordmetall plant deshalb, morgen in Frankfurt am Main eine Klage zur Feststellung der Rechtswidrigkeit dieser Streik-Aktionen einzureichen.“

Schlaffke bedauert ausdrücklich, dass die Gewerkschaft die Tarifauseinandersetzung derart eskaliere, obwohl eine Einigung am vergangenen Wochenende möglich gewesen sei. Von Freitag auf Samstag hatten die Tarifparteien in Baden-Württemberg 16 Stunden lang verhandelt. Schlaffke sagte: „Der volkswirtschaftliche Schaden dieses überflüssigen Gewerkschafts-Aktionismus wird enorm sein, vom Imageverlust für die international hochangesehenen Produkte der Marke ‚Made in Germany‘ ganz zu schweigen.“

Nordmetall gibt IG Metall Schuld an gescheiterten Gesprächen

Nordmetall-Präsident Thomas Lambusch gibt der Gewerkschaft die Schuld für den Abbruch der Gespräche am vergangenen Samstag: „Die Arbeitgeber und die IG Metall in Baden Württemberg waren bis zum Samstagmorgen in 16-stündigen Verhandlungen aufeinander zugegangen. Dabei hatten die Arbeitgeber zuletzt ein Steigerungsvolumen von 6,8 Prozent für 27 Monate angeboten.“ Dieses Angebot habe laut Lambusch auch die Möglichkeit für alle Mitarbeiter beinhaltet, sechs bis 24 Monate lang eine verkürzte Vollzeit in Anspruch zu nehmen. Für besonders belastete Arbeitnehmergruppen sah das Angebot zusätzlich ein Umwandlungsrecht von Geld in Freizeit vor. Lambusch selbst hatte an den Verhandlungen in Stuttgart teilgenommen.

Der Nordmetall-Präsident ergänzte: „Dieses einigungsfähige Angebot wurde am Ende ohne jeden Anlass plötzlich von der Gewerkschaftsspitze wieder vom Tisch gewischt. Offenbar möchte man in Frankfurt den Tarifstreit unbedingt mit 24-Stunden-Streiks eskalieren lassen. Das ist absolut verantwortungslos.“

Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln) kostet die Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie die Streiks bundesweit insgesamt 62 Millionen Euro pro Tag. Das hat IW-Tarifexperte Hagen Lesch errechnet. Die Folgekosten für Zulieferbetriebe, in denen nicht gestreikt wird, seien da noch nicht mit eingerechnet.

Mehrheit stimmte für 24-Stunden-Streiks

Am Montag und Dienstag haben die Mitglieder der IG Metall in den Betrieben über die ganztägigen Warnstreiks abgestimmt. „Die bisher vorliegenden Ergebnisse sind eindeutig: Unsere Mitglieder stehen mit überwältigender Mehrheit hinter den ganztägigen Warnstreiks“, sagte Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG Metall Küste. „Die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben sind bereit, für mehr Geld und mehr Zeit anzutreten.“

Neben sechs Prozent mehr Geld für zwölf Monate fordert die IG Metall einen Anspruch auf zeitweise Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden und einen Zuschuss für die Beschäftigten, die ihre Arbeitszeit verringern und Kinder betreuen, Familienangehörige pflegen oder im Schichtdienst arbeiten. Weitere Themen der Verhandlungen sind eine bezahlte Freistellung vor Prüfungen für Auszubildende und Dual-Studierende, Regelungen zum Personalausgleich und für Umkleidezeiten, die Angleichung der Schichtzuschläge und eine Verhandlungsverpflichtung für einen Prozess zur Angleichung der Tarifverträge im Osten. Die IG Metall Küste verhandelt für 140.000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestniedersachsen und Schleswig-Holstein.

(Dieser Artikel wurde um 17 Uhr aktualisiert.)