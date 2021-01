Noch nie hat die Arbeitnehmerkammer so viele Beschäftigte beraten wie im Corona-Jahr 2020. (Frank Thomas Koch)

Die Corona-Pandemie hat viele Beschäftigte vor bisher kaum bekannte Probleme gestellt und verunsichert. Dieses Fazit zieht Ingo Schierenbeck, Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer Bremen, beim Rückblick auf die Beratungsgespräche im vergangenen Jahr. Zu Beginn der Krise sei es vor allem um die Kurzarbeit, den Hygieneschutz, das Homeoffice und die Freistellung wegen Kinderbetreuung gegangen.

In den vergangenen Monat sei dann ein anderes Thema immer häufiger in der Rechtsberatung der Kammer angesprochen worden: Kündigungen. „Die Förderprogramme für die Unternehmen müssen deshalb auch bei den Beschäftigten ankommen, etwa in einer besseren Absicherung des Arbeitsplatzes“, fordert Schierenbeck.

Besonders Frauen hätten wegen der Corona-Pandemie und ihren Folgen häufig Rat bei der Arbeitnehmerkammer gesucht. Schierenbeck führt das darauf zurück, dass Frauen häufig in den besonders stark belasteten Branchen wie der Pflege und dem Einzelhandel arbeiten. Im Gastgewerbe und im Verkauf seien zuletzt ebenfalls viele Probleme durch die Kurzarbeit aufgetreten – auch das sind Branchen, in denen der Frauenanteil an den Beschäftigten hoch ist.

Die Kurzarbeit habe in Bremen einen Spitzenwert im April erreicht. Laut Kammer waren in diesem Monat 72.000 Beschäftigte davon betroffen. Die Folge: Im Schnitt gingen die Verdienste der Bremerinnen und Bremer um 4,9 Prozent zurück. Besonders stark betroffen waren allerdings ungelernte Arbeitnehmer: Sie kamen auf einen Lohnrückgang von fast 15 Prozent.