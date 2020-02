Die Zahl der Arbeitslosen im Land Bremen ist im Februar zum Vormonat leicht um 1,2 Prozent auf 36.700 gefallen. (Sonja Wurtscheid/dpa)

Die Zahl der Arbeitslosen im Land Bremen ist im Februar zum Vormonat leicht um 1,2 Prozent auf 36.700 gefallen. Das teilte die Arbeitsagentur am Freitag mit. Die Arbeitslosenquote lag bei 10,2 Prozent und damit um 0,1 Prozentpunkte unter dem Januar-Wert.

Die Betriebe seien weiter einstellungsbereit, wenn auch etwas verhaltener als vor einem Jahr, sagte die Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit, Bärbel Höltzen-Schoh. Aktuell gebe es 6641 freie Stellen im Land Bremen. Gefragt seien vor allem gut ausgebildete Bewerberinnen und Bewerber. Bei vier von fünf freien Stellen werde eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine höhere Qualifikation erwartet.

Auch in Niedersachsen ist die Quote leicht gesunken. Knapp 228.000 Menschen waren zuletzt ohne Job gemeldet – ein Rückgang um 0,9 Prozent im Vergleich zum Januar. Deutschlandweit ist die Zahl der Arbeitslosen im Februar im Vergleich zum Januar um 30.000 auf 2,396 Millionen zurückgegangen. Das seien aber 23.000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 5,3 Prozent. (dpa)