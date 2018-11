Im Baugewerbe gibt es im Land Bremen eine hohe Personalnachfrage. (Patrick Pleul / dpa)

Die Arbeitslosenquote im kleinsten Bundesland Bremen ist im November auf 9,3 Prozent gesunken. Einen solch niedrigen Wert habe es zuletzt kurz nach der Wiedervereinigung gegeben, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mit. Die Zahl der Arbeitslosen ging demnach seit Oktober um 1,6 Prozent auf 33 395 zurück. Das waren 3,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. "Der Arbeitsmarkt im Land Bremen ist weiter auf einem guten Weg", sagte der Chef der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven, Joachim Ossmann. "Ein überdurchschnittliches Beschäftigungswachstum und eine hohe Personalnachfrage gibt es beispielsweise im Baugewerbe, in der Logistik und im Gastgewerbe."

Als schwierig bezeichnete Ossmann, dass viele Unternehmen Fachkräfte suchen, viele Arbeitslose aber nicht die gewünschten Qualifikationen haben. "Die Agentur für Arbeit und die Jobcenter im Land Bremen bieten deshalb vielfältige Fördermöglichkeiten an, darunter auch Maßnahmen, in denen Berufsabschlüsse nachgeholt werden können." Insgesamt hätten im November rund 10 000 Frauen und Männer an Förderungen teilgenommen, die deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern sollen.

Mehr zum Thema Positive Entwicklung auch in Niedersachsen Arbeitslosigkeit im Land Bremen sinkt weiter Die Zahl der Arbeitslosen im Bundesland Bremen ist im Oktober weiter gesunken. In Niedersachsen ... mehr »

Auch in Niedersachsen hat die Arbeitslosenquote einen historischen Wert erreicht. Erstmals seit der deutschen Wiedervereinigung hat die Arbeitslosenquote in Niedersachsen die Fünf-Prozent-Marke unterschritten. Sie sank im November auf 4,9 Prozent, teilte am Donnerstag die Bundesagentur für Arbeit mit und sprach von einem "historischen Tief". Landesweit waren 212 441 Menschen arbeitslos gemeldet - 1,1 Prozent weniger als im Vormonat und 7,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. "In diesem Herbst steht der niedersächsische Arbeitsmarkt besser da denn je", sagte die Chefin der Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen, Bärbel Höltzen-Schoh. Zum Abbau der Arbeitslosigkeit trage neben der stabilen Wirtschaftslage auch die Herbstbelebung bei. (dpa)