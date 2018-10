In Bremen gibt es weniger Arbeitslose - auch, weil viele Jugendliche im Oktober ein Studium oder eine Ausbildung begonnen haben. (Jan Woitas/ZB/dpa)

Die Zahl der Arbeitslosen im Bundesland Bremen ist im Oktober weiter gesunken. Die Arbeitslosenquote lag bei 9,5 Prozent - nach 9,7 Prozent im September. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 0,5 Prozentpunkte weniger, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Bremen mitteilte. Auch Langzeitarbeitslose profitierten von der guten Lage. "Die positive Entwicklung hat sich weiter fortgesetzt. Dazu beigetragen hat auch die Abmeldung vieler Jugendlicher aus der Arbeitslosigkeit wegen Studien- und Ausbildungsaufnahme", sagte der Chef der Bremer Agentur für Arbeit, Joachim Ossmann. Insgesamt waren im Oktober 33.945 Menschen im Land Bremen arbeitslos.

Quote sank auch in Niedersachsen

In Niedersachsen haben erstmals mehr als drei Millionen Menschen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Die gute Konjunkturlage habe vielen Menschen einen Job gebracht, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Hannover mit. So waren im Oktober knapp 17.400 Männer und Frauen weniger arbeitslos gemeldet als im Vorjahresmonat. Die Quote sank von 5,1 im September auf 5,0 Prozent. "Die Arbeitslosenquote ist auf einem historischen Tief, regional und für bestimmte Personengruppen ist die Entwicklung aber sehr unterschiedlich", sagte die Landeschefin der Bundesagentur, Bärbel Höltzen-Schoh. Schwierig sei die Lage für Langzeitarbeitslose. (lni)