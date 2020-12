Arbeitsmarkt in der Pandemie

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Arbeitslosigkeit in Bremen und Niedersachsen im November gesunken

dpa

In Bremen und Niedersachsen ist die Arbeitslosigkeit im November weiter gesunken. Im Vergleich zum November des Vorjahrs gibt es allerdings ein deutliches Plus an Arbeitsuchenden.