Weniger CO2-Emissionen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Arcelor-Mittal investiert in Bremen

Stefan Lakeband

Stahlhersteller Arcelor-Mittal will den CO2-Ausstoß in der Stahlproduktion in den kommenden Jahren stark verringern. Investitionen in Milliardenhöhe sollen das möglich machen – auch in Bremen.