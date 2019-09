Im Hamburger Werk von Arcelor-Mittal soll in einem Pilotprojekt auch Wasserstoff eingesetzt werden, um Eisenschwamm herzustellen. (Charisius/dpa)

Arcelor-Mittal will seinen CO2-Ausstoß drastisch senken. Dazu plant der Stahlkonzern, sein Werk in Hamburg mit einer riesigen Wasserstoff-Anlage auszurüsten. Die Produktion soll damit schrittweise umweltfreundlicher werden.

Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, soll in der Hansestadt ein Schachtofen entstehen, in dem mithilfe von Wasserstoff Eisenerz zu Eisenschwamm umgewandelt werden soll. Bereits jetzt sind diese sogenannten DRI-Anlagen (Direct Reduced Iron) im Einsatz. Bislang nutzen sie allerdings Erdgas, um dem Eisen den Sauerstoff zu entziehen. Künftig soll Wasserstoff eingesetzt werden.

Mehr zum Thema Stahlindustrie in der Krise Mitarbeiter von Arcelor-Mittal demonstrieren gegen Billigstahl Die Bremer Stahlkocher haben einen besseren Schutz vor dem Import von Billigstahl aus dem Ausland ... mehr »

Jährlich sollen so zunächst 100.000 Tonnen reduziertes Eisen entstehen, die dann weiterverarbeitet werden können. CO2-neutral ist die Produktion damit aber noch nicht. Vorerst soll der genutzte Wasserstoff aus Erdgas gewonnen werden.

Umstellung auf Wasserstoff erst später

Die Umstellung auf Wasserstoff, der mithilfe von erneuerbaren Energien gewonnen wird, soll erst später erfolgen. „Für den Einsatz von grünem Wasserstoff ist vor allem wichtig, dass wir ausreichend erneuerbare Energien zu bezahlbaren Preisen bekommen“, sagte Uwe Braun, Geschäftsführer von Arcelor-Mittal Hamburg, dem „Handelsblatt“. Um die gesamte Wasserstoffproduktion in Hamburg klimafreundlich zu machen, brauche der Konzern rund 3100 Gigawattstunden pro Jahr.

Mehr zum Thema Stahlbranche in der Krise Arcelor-Mittal macht Verluste Arcelor-Mittal hat im zweiten Quartal überraschend rote Zahlen geschrieben. Diese sind dem ... mehr »

Würde Arcelor-Mittal in Hamburg die komplette Herstellung auf grünen Wasserstoff umstellen, so könnten jährlich 800 000 Tonnen CO2 eingespart werden. Die gesamte deutsche Stahlindustrie erzeugt jährlich rund 67 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid, rund vier Prozent der deutschen Gesamtemissionen. Schon jetzt kostet das emittierte Kohlenstoffdioxid die Hersteller Geld. Denn sie müssen nachweisen, dass sie für das ausgestoßene CO2 auch entsprechende Zertifikate haben – und die müssen sie kaufen.

Mehr zum Thema Kommentar zur Lage der Stahlindustrie Stahlindustrie braucht mehr Anreize für klimaschonende Produktion Die Ängste der Stahlarbeiter sind verständlich. Insgesamt braucht die Branche mehr Anreize, auf ... mehr »

Zusammenarbeit mit der SWB

Auch andernorts sind Produzenten daher bemüht, weniger CO2 auszustoßen. Das Bremer Werk von Arcelor-Mittal arbeitet etwa mit der SWB zusammen. „Hier bereiten wir ein Projekt vor, bei dem wir am Standort grünen Wasserstoff produzieren wollen“, sagte Reiner Blaschek, Chef des Bremer Stahlwerks, im Sommer dem WESER-KURIER. Thyssen-Krupp testet, wie Wasserstoff direkt am Hochofen eingesetzt werden kann – und wie sich dadurch der Einsatz von Kohlenstaub vermeiden lässt.

Wasserstoff spielt eine wichtige Rolle in der Energiewende. Anders als Öl oder Gas ist er keine Energiequelle, sondern ein Energiespeicher. So kann etwa im Elektrolyse-Verfahren überschüssiger Strom regenerativer Energien wie Solar- oder Windenergie in Wasserstoff umgewandelt werden. Die größte Anlage dieser Art soll bald im Hamburger Hafen entstehen.

Zur Sache

Leitwarte steuert Energieeinsatz

Arcelor-Mittal in Bremen und der Energieversorger SWB arbeiten zusammen. Anfang des Monats hat ihr Gemeinschaftsunternehmen Ingaver eine Leitwarte eingeweiht, von der aus die drei Blöcke des SWB-Kraftwerks in Mittelsbüren gesteuert werden, aber auch der Energiebetrieb von Arcelor-Mittal. Aufgabe des Joint Ventures ist es, die Energiekosten zu senken und neue Energiequellen zu erschließen. Außerdem beschäftigt sich Ingaver mit neuen Techniken, die dabei helfen sollen, den CO2-Ausstoß bei der Stahlproduktion zu senken. Seit 2017 arbeiten 65 Mitarbeiter von der SWB und 135 Mitarbeiter von Arcelor-Mittal im Joint Venture.