ArcelorMittal will die Stahlproduktion in Europa zurückfahren. (Christian Walter)

Der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal wird wegen der Corona-Pandemie seine Produktion in Europa herunterfahren. Dies diene zum Schutz der Mitarbeiter, teilte der Konzern am Donnerstag in Luxemburg mit. Zudem passe ArcelorMittal damit die Produktion an die derzeitige Nachfrage an. Details, welche Werke wie betroffen sind, nannte der Konzern nicht. Man werde die Entwicklung weiter beobachten und Entscheidungen treffen, um das Wohl der Mitarbeiter zu schützen und die Nachfrage der Kunden sicherzustellen, hieß es.

Das Unternehmen betreibt auch in Bremen ein Stahlwerk und zählt zu den größten Arbeitgebern der Stadt. Welche Auswirkungen die Entscheidung auf den Bremer Standort hat, war zunächst unklar. Die Entscheidergremien tagen an diesem Donnerstag zur Lage im Bremer Werk. (dpa/haf)