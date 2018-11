Milena Schriever, stellvertretende Empfangsleitung, ­arrangiert Obst im sogenannten Livingroom des neuen Hotels. Die meisten Zimmer haben eine eigene Küchennische. (Kuhaupt)

Die Rezeption ist gleichzeitig die Bar, um die Ecke gibt es einen Wohn- und Essbereich, der sogar eine offene Küche bietet. Aus einem großen roten Kühlschrank können sich Gäste an Softgetränken, Schokoriegeln und Eis bedienen. Dieser „Livingroom“ – also eine Art Wohnzimmer – ist das Herz des Arcona Living Hotels, das Ende Oktober in der Bremer Bahnhofsvorstadt neu eröffnet hat.

Die Arcona-Gruppe startete ursprünglich als Franchisenehmer mehrerer Steigenberger Hotels in Deutschland, die sie bis heute betreibt. Vor zehn Jahren gründete Geschäftsführer Alexander Winter schließlich eine eigenständige Hotelgruppe. 2012 eröffnete das erste Living Hotel in Leipzig.

Bis heute gibt es in Deutschland insgesamt neun Arcona-Hotels mit dem „Living-Konzept“ – das neueste steht nun in Bremen. 44 Zimmer bietet es, 38 haben eine eigene kleine ­Küchennische mit Ceranfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine und den wichtigsten Küchenutensilien: Nudelsieb, Dosenöffner und so weiter. Die Möglichkeit, in seinem Zimmer ­etwas Einfaches zu kochen, komme vor allem Geschäftsleuten, die für mehrere Tage bleiben möchten, gelegen, sagt Sebastian Grenzer, Direktor des Bremer Hotels.

Zimmereigene Küche trägt zum Wohngefühl bei

„Jeder der viel unterwegs ist weiß, dass es sehr öde ist, abends alleine im Restaurant zu sitzen und dort nebenbei vielleicht noch E-Mails bearbeiten zu müssen“, so Grenzer. Die zimmereigene Küche trage viel zum Wohngefühl bei. Außerdem gibt es Waschmaschinen und Trockner, diese Geräte können die Gäste selbstständig und kostenfrei nutzen. Zudem gibt es einen kleinen Fitness-Raum, eine Sauna und einen Fahrradkeller.

Dieses Grundkonzept haben alle Living-Hotels der Arcona-Gruppe gemeinsam, dennoch unterscheiden sich die Häuser deutlich. „Wir greifen immer entweder die Geschichte der jeweiligen Immobilie oder das Thema der Stadt auf“, sagt Grenzer. In der Bremer Hansestadt-Version lautet das Thema „Handel im Wandel“. Die Einrichtung besteht aus Holz und Metall, aus modernen und rustikalen Elementen. Hier und da zeigen die Wände Container oder Paletten. Viele Stoff-Sitzmöbel sorgen für Gemütlichkeit.

Laut Statistischem Bundesamt nehmen die Übernachtungszahlen in Bremen seit 2013 stetig zu. Im August dieses Jahres wurden erstmals über 200 000 Übernachtungen gezählt.

Mehr zum Thema Ein Zeppelin für die City? Bremen erfindet sich neu In der Bremer Innenstadt werden gravierende bauliche Veränderungen geplant. In den kommenden Jahren ... mehr »

Nach Bremen verschlug es die Hotelgruppe aber aufgrund eines Angebots von außerhalb: Das Bremer Bauunternehmen Kathmann hatte die Arcona-Gruppe kontaktiert. Zusammen erarbeitete man ein Konzept, so Grenzer. Am Anfang sei er skeptisch gewesen, ob die Bahnhofsvorstadt zum gehobenen Standard der Living-Hotels passe.

„Allerdings ist die Nähe zum Bahnhof für uns schon wichtig, viele Gäste reisen mit dem Zug an.“ Außerdem sei er überzeugt, dass sich der Stadtteil gerade entwickle: „Es gibt einige Neubauten, sehr viel Gastronomie und Bestrebungen, das Viertel sicherer zu machen. Ich denke, dass die Lage sehr viel Potenzial hat“, sagt Grenzer.

Künftig wolle das Hotel sowohl für Geschäftsleute als auch für Touristen ein Anlaufpunkt sein. Es gebe bereits Verträge mit Firmen für die Unterbringung von Business-Partnern, zudem wird es voraussichtlich eine Kooperation mit dem GOP-Theater geben, die wiederum privat Reisende und Familien ansprechen soll. „Diese Mischung ist beabsichtigt“, sagt der Hoteldirektor. „Bei uns ist es nicht starr und steif, bei uns soll man sich wohlfühlen.“