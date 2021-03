Zu den Kunden der Bremer Greensill Bank gehört auch der Norddeutsche Rundfunk. Das hat der Sender nun bestätigt. Demnach hat die ARD-Anstalt seit 2019 Termingeldanlagen bei der Bank getätigt. Sprecherin Barbara Jung sagte: „Die Abwicklung war bisher stets ordnungsgemäß.“ Über die Höhe der Einlagen wollte der NDR keine Angaben machen. Radio Bremen und der WDR teilten mit, dass sie kein Geld bei dem Bankhaus investiert haben. Dies gilt ebenso für das Deutschlandradio.

Die Bundesfinanzaufsicht (Bafin) hat über die Greensill Bank vergangene Woche ein Moratorium verhängt. Vorerst für sechs Wochen ist das Geldinstitut geschlossen. So sollen Geldabflüsse verhindert werden. Der NDR gab an, dass ihm durch das Moratorium der Bafin kein finanzieller Schaden entstehe. Ebenso hat der Saarländische Rundfunk bestätigt, beim Bremer Geldhaus investiert zu haben. In welcher Höhe, wollte auch diese ARD-Anstalt nicht sagen.

Im Gegensatz zu Kommunen ist bei Anstalten des öffentlichen Rechts das Geld über den Einlagensicherungsfonds der Banken etwas besser abgesichert. Seit 1. Januar 2020 sind für solche Anstalten wie die ARD-Sender Geldanlagen bei Privatbanken nicht mehr abgesichert, wenn sie eine Laufzeit von mehr als 18 Monaten haben. Der NDR sagte, dass die Laufzeiten der Investments kürzer seien. Bei den Anfragen an die restlichen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten stehen die Antworten noch aus.

++ Dieser Artikel wurde um 18.31 Uhr aktualisiert. ++