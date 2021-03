Die Hafengesellschaft Bremenports will die Anwendung von grünem Wasserstoff mit einem EU-Projekt in Bremerhaven voranbringen. (Detmar Schmoll)

Wasserstoff als Energieträger einzusetzen, geht im Grunde genommen überall dort, wo Energie benötigt wird. Und wenn er aus Erneuerbaren Energien gewonnen wird, dann ist er bestens dafür geeignet, um einen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele zu leisten. Problem dabei: Grüner Wasserstoff wird bislang weder wirtschaftlich noch in ausreichenden Mengen hergestellt, um großflächig eingesetzt werden zu können. Dass der Einsatz von Wasserstoff aber grundsätzlich sinnvoll und zukunftsweisend sein kann, das will die Hafengesellschaft Bremenports in einem umfassenden Projekt aufzeigen.

Dafür hat sich Bremenports in Kooperation mit der Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung (BIS) über einen bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerb bei einem europäischen Projekt beworben. „Mit diesem Antrag wollen wir Bremerhaven als Testfeld für Wasserstofftechnologien im maritimen Verkehrssektor profilieren“, sagt Bremenports-Geschäftsführer Robert Howe.

„Besonders bedeutend ist dabei, dass die im Rahmen des Verbundvorhabens vorgelegten sieben Einzelprojekte einen engen Bezug zueinander haben„, so Howe. Es gehe in der 180-seitigen Projektskizze um die Produktion von grünem Wasserstoff aus erneuerbarer Energie, um konkrete Anwendungsmöglichkeiten im internationalen Verkehrsknotenpunkt Bremerhaven, aber auch um den Import von Wasserstoff. “Diese Projekte sollen im Hafenbetrieb als Teil des Verkehrssektors wichtige Impulse zur Verbreitung von Wasserstofftechnologien auslösen.“

„Jedes der sieben Projekte hat ein Finanzierungsvolumen von über zehn Millionen Euro“, sagt Bremenports-Sprecher Holger Bruns. In welchem Umfang sich die EU oder das Land beteiligten, sei noch nicht klar. Das zeige sich im weiteren Verfahren. Es könne auch sein, dass nur ein Teil der Projekte umgesetzt werde.

Bei einem der Projekte geht es um mobile wasserstoffgespeiste Stromgeneratoren und um vier mit Wasserstoffantrieb ausgerüstete Schiffsneubauten. Damit sollen im Bereich Schifffahrt Lösungen aufgezeigt werden, um den Markthochlauf der Wasserstofftechnologie zu unterstützen und den vor Ort erzeugten Wasserstoff zu verwerten. Dabei geht es um Arbeitsschiffe von Bremenports und weitere Behördenschiffe des Hafenkapitäns sowie der Wasserschutzpolizei.

Wasserstoffbetriebene Rangierlok

In einem anderen Vorhaben soll an der Entwicklung einer wasserstoffbetriebenen Rangierlok gearbeitet werden. Beteiligt sind daran neben Bremenports das Verkehrsunternehmen EVB, der Schienenfahrzeughersteller Alstom, das Unternehmen Hy Solutions für innovative Antriebe und die Hamburger Hafenbehörde HPA. Ziel ist es, dass in den Hafengebieten Bremerhavens und Hamburgs der Betrieb und insbesondere die Betankung der wasserstoffbetriebenen Rangierlok umgesetzt wird. Im Bremerhavener Projekt soll sowohl die Betankung der Lok als auch der neuen Schiffseinheiten mit entsprechender Antriebstechnologie mittels einer nach Möglichkeit multimodalen Tankstelle erfolgen, an der dann auch Straßenfahrzeuge versorgt werden können.

Was die Produktion des grünen Wasserstoff angehe, müsste entsprechend Erneuerbare Energien ausgebaut werden, so Bruns. Das müsse in Kooperation mit Projektpartnern realisiert werden. Die dann erzeugte Energie würde über dem Bedarf der sieben Projekte liegen und würde auch außerhalb der maritimen Anwendungsgebiete zum Einsatz kommen.

Laut der nationalen Wasserstoffstrategie könnten, wenn die Wirtschaft bis 2035 auf diesen Energieträger umgestellt sein soll, in Deutschland etwa 20 Prozent des dafür benötigten grünen Wasserstoff hergestellt werden, so Bruns. Der Rest müsse importiert werden. „Da dieser Wasserstoff mit Schiffen transportiert wird und in einem Hafen ankommt, beschäftigt sich ein Projekt genau mit dieser Thematik.“ Dabei gehe es um die Entwicklung und den Aufbau von Umschlags-, Aufbereitungs- und Verteilungsanlagen, so Bruns. Für den Import aus Ländern und Regionen mit günstigeren Erzeugungsbedingungen wie etwa Island, Norwegen, Nordafrika oder Naher Osten wären neuartige Container und spezielle Tankschiffe notwendig.

Das beantragte Testfeld für Wasserstofftechnologien mit dem Fantasienamen „H2Bx.MariTransGate“ soll ein weiterer Baustein in der Wasserstoffstrategie der Stadt werden und Impulse für zusätzliche Wasserstoffprojekte geben. Bereits gefördert wird das Projekt „Grüner Wasserstoff für Bremerhaven“ mit verschiedenen Forschungspartnern, das den Grundstein für den Aufbau eines Kompetenzzentrum Wasserstoff in der Seestadt bilden soll.

Zur Sache

Insgesamt 200 Projekte bundesweit

Die zuständigen Bundesministerien werden in zwei Monaten die von den Antragstellern vorgelegten rund 200 Projekte bewerten und mit einer Vorauswahl auf die beteiligten Bundesländer zugehen. Die Projektauswahl könnte dann der EU zur Zustimmung vorgelegt werden. Ende 2020 soll dann die Antragstellung möglich sein, bevor die Projekte in 2022 beginnen können. Eine Umsetzung der von Bremenports in Kooperation mit der BIS, Siemens AG, der Weserfähre GmbH und Brüssel & Maass Logistik sowie weiteren Partnern vorgelegten Projektskizzen ist auf einen Zeitraum von fünf Jahren angelegt.