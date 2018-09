Der Audi E-Tron soll zum Ende des Jahres in den Handel kommen. (Audi AG)

Die Karten liegen auf dem Tisch, die Jagd ist eröffnet: Innerhalb weniger Wochen haben die deutschen Premiumhersteller ihre Elektroautos vorgestellt. Daimler, Audi und BMW wollen zeigen, dass sie auch elektrisch unterwegs sein können – und Autokäufer nicht auf die Konkurrenz ausweichen müssen. Denn die jetzt vorgestellten Modelle sind vor allem ein Angriff auf den US-Hersteller Tesla. Doch auch untereinander ist der Konkurrenzkampf groß.

„Die Hersteller beäugen sich sehr stark“, sagt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen. „Mercedes hat seinen EQC vorgestellt, sofort hat Audi den Produktionsstart für seinen E-Tron angekündigt.“ Auch BMW mischt bei den September-Ankündigungen mit: Die Münchener haben mit dem iNext ein vollelektrisch und hochautonom fahrendes Auto präsentiert. Eines haben die Fahrzeuge, deren Marktstart noch bevorsteht, gemein: Sie sind SUV, Geländewagen für die Stadt. Damit gehen die Autobauer auf Nummer sicher, denn SUV – egal mit welche Antriebsart – sind derzeit sehr gefragt.

Als erstes können sich Autofahrer auf das Audi-Modell freuen: Der E-Tron, ein fast fünf Meter langer Geländewagen, soll zum Ende des Jahres in den Handel kommen und bei etwa 80 000 Euro starten. Der Kühlergrill ist weitgehend geschlossen, beim Fahren senkt sich der luftgefederte Wagen um bis zu acht Zentimeter ab.

Der Unterboden hat wie ein Golfball kleine Kuhlen, und zum ersten Mal werden bei einem Großserienmodell die Außenspiegel auf Wunsch durch Kameras ersetzt. Das soll die Reichweite des 95-kWh-Akkus möglichst nahe an die mehr als 400 Kilometer bringen, die auf dem Prüfstand ermittelt wurden, teilte Audi mit. Das Design ist dabei jedoch alles andere als radikal. Ein Kompromiss, mit dem der Premiumhersteller seiner Kundschaft offenbar den Umstieg auf ein Elektromodell erleichtern will.

BMW sticht besonders hervor

Ganz ähnlich Mercedes: Die Stuttgarter haben Anfang des Monats ihren EQC präsentiert und damit als erster der drei Premiumhersteller vorgelegt. Er wird in Bremen gebaut, soll ab Mitte 2019 auf die Straße kommen und um die 70.000 Euro kosten. Dafür bekommen Käufer einen 4,76 Meter langen Fünfsitzer, der mit einer Akkuladung bis zu 450 Kilometer weit fahren soll. Angetrieben wird der erste Stromer aus Stuttgart von je einem Elektromotor pro Achse.

Zusammen kommen sie auf bis zu 300 kW/408 PS. Damit beschleunigt der EQC schneller als so manches AMG-Modell und erreicht aus dem Stand in 5,1 Sekunden 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist nach Angaben des Unternehmens auf 180 km/h begrenzt. Doch auch hier gilt: Der EQC weicht im Aussehen deutlich vom Design des Concept-Cars ab, das Daimler vor zwei Jahren auf der Pariser Automesse vorgestellt hat, und kommt vergleichsweise bieder daher.

Aus der Reihe der drei Autokonzerne sticht der BMW daher besonders hervor – wahrscheinlich auch, weil es sich beim iNext auch nur um eine Studie handelt. Das Serienmodell soll erst 2021 kommen. Allerdings wollen die Münchener dann nicht nur ein normales E-Auto abliefern. Sie verstehen den iNext als „Zukunftsbaukasten“ des Konzerns.

So soll der Fahrer das Lenkrad auch lange Zeit völlig dem Auto überlassen können. Es soll unter anderem automatisch die Spur wechseln können. Selbst für die nächste Stufe des autonomen Fahrens sei die Technik schon im iNext verbaut, sagt Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich. Die Herausforderungen beim autonomen Fahren seien aber enorm. Daher komme der Wagen auch erst in drei Jahren.

"Studien sind schön, Realität ist noch schöner"

Die Insassen sollen sich wie in einem Wohnzimmer fühlen – mit Parkettboden, versenkten Pedalen und dreibeinigen Sesseln vorne, einem asymmetrischen Sofa und Teppichfußboden hinten sowie einem Kaffeetisch mitten im Auto. Die Frontscheibe geht in ein Panoramadach über, der Verzicht auf die Mittelsäule zwischen den Türen eröffnet einen großen Ausblick.

„Wir wollten einen neuen Lieblingsplatz schaffen“, sagte Designer Matthias Junghanns. Das Auto ist voll mit Technik. Aber sie ist fast unsichtbar, das meiste wird mit Sprache und einfachen Gesten gesteuert. Wie die Konkurrenz sieht auch BMW den Hauptmarkt für solche fünf Meter langen E-SUV in den USA und China. „Studien sind schön, Realität ist noch schöner. Bis BMW kommt, sind alle anderen schon da“, sagt Autoexperte Dudenhöffer jedoch.

„Jetzt kommen Mercedes und Audi. Bei den Chinesen kommt 2019 Byton mit seinem elektrischen SUV, der zusätzlich vollautomatisch fahren kann, die neue Marke Nio hat ihren ES8 schon in der Produktion, Geely bringt mit der Marke Lynk&Co elektrische SUV, die Volvo-Tochter Polestar startet 2019 mit dem Elektroauto Polestar 2 mit 560 Kilometern Reichweite – und, und, und.“ Für BMW sieht er eine Gefahr: „Wenn man als Premium-Hersteller zu lange wartet, besteht die Gefahr, beim Premium-Anspruch Punkte einzubüßen.“

Schon jetzt gibt es Elektro-SUV von Premiumherstellern, die längst in den Showrooms und Autohäusern stehen, während die deutschen Hersteller noch auf den Verkaufsstart warten. Seit Mitte des Jahres verkauft Jaguar seinen I-Pace. Der E-SUV soll im Alltag gut 500 Kilometer weit kommen und knapp 80 000 Euro kosten. Und dann gibt es noch den großen Konkurrenten aus den USA.

Milliardär Elon Musk hat mit Tesla ein Unternehmen aufgebaut, dessen Name schon fast ein Synonym für hochwertige Elektroautos geworden ist. Und auch er hat ein Elektro-SUV auf dem Markt – schon seit 2015. Das Model X mit seinen markanten Flügeltüren ist allerdings auch das teuerste der fünf Modelle. In der Basisversion gibt es das Auto ab etwa 93 000 Euro. Für die deutschen Autohersteller steht jetzt eine kritische Zeit an: Sie müssen nicht nur Kunden und Marktanteile gewinnen, sondern auch die Politik zufriedenstellen.

Denn die macht Druck auf die Konzerne. In China müssen schon im nächsten Jahr zehn Prozent der neu verkauften Autos elektrifiziert sein. „Und 2021 wird es ernst, dann kommen die neuen CO₂-Ziele in der EU“, sagt Dudenhöffer. „BMW braucht in Europa dann 100 000 vollelektrische Autos, um Strafzahlungen zu vermeiden, ebenso wie Daimler.“