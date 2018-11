Die Agentur für Arbeit in Bremen. (Frank Thomas Koch)

Die Arbeitslosenquote in Bremen liegt aktuell mit 8,9 Prozent laut Arbeitsagentur so niedrig wie zuletzt 1992. Dass das immer noch keine bayerischen Verhältnisse sind, wo in manchen Ecken im Süden die Arbeitslosenzahlen einer Vollbeschäftigung gleichkommen, ist klar. Der Chef der Bremer Arbeitsagentur nannte bei der Präsentation der aktuellen Zahlen auch Hamburgs Arbeitslosenquote, die im November bei 6,0 Prozent liegt. „Das ist das Ziel, da wollen wir hin.“ Daher will die Arbeitsagentur mit all ihren Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, auch möglichst viele Langzeitarbeitslose in einen Job bringen.

Bei den Geflüchteten ist die Zahl derer mit Job auch auf einem guten Weg. Manche Handwerksbetriebe fragen bei der Arbeitsagentur bereits nach weiteren Geflüchteten, weil sie so positive Erfahrungen gemacht haben und die Menschen fern ihrer Heimat als hoch motiviert erleben. Was dem Chef der Bremer Arbeitsagentur am Donnerstag wichtig war, zu betonen: Die Fördermöglichkeiten der Arbeitsagentur stehen allen Kunden zur Verfügung – egal ob sie Geflüchtete sind oder aus Deutschland kommen. Und daran sollte keiner zweifeln.