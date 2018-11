2022 kommen die Didymos-Zwillings-Asteroiden der Erde mit elf Millionen Kilometern vergleichsweise nah. (Esa/dpa)

Die Katastrophe ist irgendwo da draußen. Sie rast wahrscheinlich mehrere Kilometer pro Sekunde schnell durchs Weltall. Seit Jahrtausenden oder noch länger ist sie unterwegs, als Asteroid oder als Komet. Und irgendwann trifft der Himmelskörper auf die Erde. Was dann passieren kann, zeigt ein Blick in die nahe Vergangenheit.

Als 2013 ein Meteorit über dem Ural explodierte, waren die Folgen verheerend: 1500 Menschen wurden verletzt, etliche Gebäude beschädigt. Und damit kam die Region noch vergleichsweise glimpflich davon. Wäre der Himmelskörper auf der Erde aufgeschlagen, hätten die Schäden noch viel schlimmer sein können.

„Die Frage ist nicht, ob ein Meteorit auf die Erde trifft, sondern wann“, sagt Marc Scheper von OHB. Das Bremer Raumfahrtunternehmen hatte am Montag zum Space Talk geladen, eine Veranstaltungsreihe der europäischen Raumfahrtagentur Esa zu verschiedenen Themen. In der Hansestadt ging es darum, welche Gefahren es im Weltraum gibt. Meteoriten, die auf die Erde treffen, sind nur eine davon – wohl aber die, mit den größten Folgen.

Deswegen arbeiten zahlreiche Raumfahrtingenieure und Wissenschaftler auf der ganzen Welt daran, Himmelskörper zu erkennen, die auf Kollisionskurs mit der Erde sein können. Von 700 000 bekannten Asteroiden kommen allein 12 000 der Erde vergleichsweise nah. Sogenannte erdnahe Objekte soll etwa das Flyeye-Teleskop in Sizilien beobachten, das die italienische Tochterfirma von OHB gebaut hat.

Auch über die Möglichkeiten, einen Einschlag auf der Erde abzuwenden, haben sich Wissenschaftler bereits Gedanken gemacht. Szenarien wie im Film „Armageddon“, bei dem Astronauten eine Atombombe auf dem Asteroiden zünden, der die Erde bedroht, seien zwar theoretisch möglich, aber nicht unbedingt sinnvoll, sagt Scheper. „Dann würden viele kleinere Asteroidenteile durchs Weltall fliegen.“ Realistischer scheint hingegen eine andere Möglichkeit: Indem eine Sonde auf dem Himmelskörper einschlägt, soll dessen Flugbahn so verändert werden, dass er an der Erde vorbeifliegt.

Wie so ein Manöver aussehen kann, das wird aktuell in der Aida-Mission (Asteroid Impact and Deflection Assessment) untersucht. In wenigen Jahren soll hierbei eine Sonde auf dem Zwillingsasteroiden Didymos einschlagen. Danach wollen die Forscher herausfinden, ob sich durch den Zusammenstoß dessen Flugbahn verändert hat.

ISS muss Ausweichmanöver fliegen

Asteroiden und Meteore sind aber nicht die einzigen Gefahren im All. Auch Weltraumschrott kann zu einem Problem werden. Denn auch wenn die Menschheit erst seit nicht einmal 100 Jahren Raumfahrt betreibt, hat sie schon recht viele Rückstände im All hinterlassen. Raketenteile, Trümmer von zerstörten Satelliten und selbst Werkzeug, das Astronauten bei einem Weltraumspaziergang verloren haben, kreisen um die Erde – und damit können sie Satelliten und der Raumstation ISS gefährlich werden.

„Ein bis zwei Mal im Jahr muss die ISS ein Ausweichmanöver fliegen“, sagt Thomas Reiter, der 1995 und 2006 selbst als Astronaut im All war. Zwar sei die Raumstation gegen kleine Partikel geschützt, größere Objekte seien aber eine echte Gefahr. Ähnliches gelte auch für Satelliten. Wenn diese mit Trümmern kollidierten, könnten sie mitunter so stark beschädigt werden, dass sie nicht mehr funktionierten – und selbst Weltraumschrott würden. Und ein Ausfall von etwa Navigations- oder Telekommunikationssatelliten könnte wiederum Folgen für das Leben auf der Erde haben.

OHB-Vorstand Lutz Bertling spricht sich daher dafür aus, solche Schutzmissionen stärker zu fördern. „Es geht hier um elementare Daseinsvorsorge“, sagt Bertling. „Ähnlich wie uns die Deiche an der Nordsee bei einer Sturmflut schützen, müssen wir uns auch im All vorbereiten.“ Chiara Manfletti von der Esa bringt es anders auf den Punkt: „Meteoriteneinschläge sind die einzige Naturkatastrophe, die wir verhindern können.“