In der Zukunftswerkstatt lässt sich Britta Seeger von einem Auszubildenden die Funktionsweisen eines Roboters zeigen. (Daimler)

Die Digitalisierung verändert vieles bei Mercedes-Benz, jedoch nicht alles. „Egal wie digital die Welt wird, es muss einen physischen Kontakt geben“, sagte Daimler-Vorstandsmitglied Britta Seeger bei der AutoDigital. Künftig ginge man jedoch dorthin, wo der Verbraucher sei, und nicht umgekehrt. Denkbar seien etwa Pop-up-Stores auf Veranstaltungen, um dort mit Kunden in Kontakt zu treten – als Alternativen zu klassischen Autohäusern.

Von Bedeutung sei auch, welche Angebote man dem Kunden unterbreite. Der Kunde hinterlasse digitale Fußstapfen und daran könne man sehen, was er wolle. Wer sich auf der Internetseite etwa für ein blaues Coupé interessiere, dem dürfe keine A-Klasse angeboten werden. „Die Digitalisierung funktioniert nur, wenn wir wissen, was der Kunde erwartet“, sagte Seeger. Datenlecks müssten nicht befürchtet werden. „So wie wir für sichere Autos stehen, stehen wir auch für Sicherheit im Umgang mit Daten“, versprach die Stuttgarterin.

Bis zum Ende der Konferenz konnte Seeger nicht bleiben. Für sie stand noch ein Treffen mit den neuen Auszubildenden im Bremer Werk an. „Das ist einer der schönsten Termine in meinem Kalender“, sagte Seeger im Gespräch mit WESER-KURIER-Chefredakteur Moritz Döbler. Die Auszubildenden seien sehr wichtig für das Unternehmen, damit Mercedes auch noch in 30 Jahren bestehe.

„Ein großes, herzliches, warmes Willkommen in der Mercedes-Familie“, rief Seeger dann wenig später den Jugendlichen im Bremer Werk entgegen. Sie erzählte, wie sie vor vielen Jahren selbst als duale Studentin bei Mercedes gestartet sei. Damals habe es allerdings keine Begrüßung vom Vorstand gegeben. Nun nutzten die Jugendlichen die Gelegenheit, Seeger Fragen zum Konzern, ihrem Werdegang und ihrem Privatleben zu stellen. Eine Auszubildende wollte etwa wissen, wie sie Familie und Beruf als Mutter von Drillingen organisiert. „Ohne die Unterstützung meines Mannes wäre das nicht möglich. Als unsere Kinder auf die Welt kamen, ist er in Elternzeit gegangen“, erzählte Seeger. Trotz ihres vollen Kalenders würde sie aber immer das erste Eis im Jahr mit den Kindern essen – und dafür auch ihre Termine verschieben. Sie ermutigte die Auszubildenden, selbst Familien zu gründen und Kinder zu bekommen. „Wobei Kinder ein Thema für Frauen und Männer gleichermaßen ist“, sagte sie.

Nach der Fragerunde besuchte sie die Lehrlinge an ihren Arbeitsplätzen und sprach mit ihnen über ihre Ausbildung. Die Jugendlichen zeigten ihr etwa den Lackiersimulator und ließen sie im Anschluss auch selbst Hand anlegen. „Um Gottes Willen“, sagte Seeger nach der Auswertung durch den Computer. „Für den Anfang ist das ganz gut“, entgegnete ihr eine Auszubildende.

In der Zukunftswerkstatt des Konzerns wurde sie anstatt von einem Menschen von Roboter Dad begrüßt. Informiert wurde sie dennoch von Auszubildenden über die Koordination von Mensch und Maschine. Im Anschluss an den Rundgang durch die Ausbildungswerkstatt stand für die 49-Jährige noch ein Besuch in der Produktion auf dem Programm.